Ngày đầu tiên bước vào văn phòng BEST Inc., nhiều thực tập sinh trường Đại học FPT không khỏi hồi hộp, tò mò: liệu kiến thức trên giảng đường có đủ để đáp ứng công việc thực tế và bản thân có thể hòa nhập với môi trường chuyên nghiệp?

Những băn khoăn ấy dần được giải đáp qua buổi đào tạo hội nhập, nơi các bạn được làm quen với môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp, cách thức vận hành và vai trò của từng phòng ban. Qua những chia sẻ từ đội ngũ quản lý, sinh viên có cái nhìn thực tế hơn về tác phong, tinh thần trách nhiệm, khả năng phối hợp và sự chủ động trong công việc.

Những trải nghiệm thực tế cũng mang đến những bài học mà giảng đường khó có thể truyền tải trọn vẹn. Với Cát Tường, thực tập sinh bộ phận Kế toán, điều ấn tượng nhất trong ngày đầu tiên là sự cởi mở và chu đáo của các anh chị: “Mọi người ở đây rất nhiệt tình. Các anh chị hướng dẫn tận tâm và thân thiện, không hề tạo khoảng cách với thực tập sinh dù chúng em còn khá bỡ ngỡ”.

Sinh viên tràn đầy năng lượng trong buổi đầu đào tạo hội nhập tại BEST Inc

Đây cũng là bước đệm để các bạn có thể trang bị cho mình sự tự tin, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh vững vàng trước khi chính thức tham gia công việc tại các phòng ban. Từ môi trường học tập quen thuộc, các bạn bắt đầu làm quen với nhịp độ, quy trình và yêu cầu của môi trường doanh nghiệp thực tế.

Đa dạng trải nghiệm giúp rút ngắn khoảng cách giảng đường - doanh nghiệp

Sau những ngày đầu làm quen, Cát Tường dần bắt nhịp với công việc tại bộ phận Kế toán - nơi bạn ví như “một thế giới hoàn toàn khác so với những gì được học trên giảng đường”. Từ Excel, lưu trữ và xuất hóa đơn, tra cứu thuế đến các mã nghiệp vụ chuyên môn, những kiến thức trên sách vở được bạn trực tiếp áp dụng dưới sự hướng dẫn của các anh chị trong bộ phận. Công việc cũng đòi hỏi sự cẩn trọng, bởi một sai sót nhỏ có thể ảnh hưởng đến cả quy trình.

Mỗi phòng ban tại BEST Express lại mang đến một trải nghiệm riêng. Tại bộ phận Chăm sóc khách hàng (CS), thực tập sinh được rèn luyện khả năng lắng nghe, phản hồi và xử lý các tình huống phát sinh. Trong khi đó, tại bộ phận Vận hành (OPS), Khang được làm quen từ những kiến thức cơ bản về văn hóa, quy định đến quy trình và thao tác thực tế.

“Mọi người siêu nhiệt tình, chỉ dẫn rất tận tâm. Môi trường ở đây rất tích cực, các anh chị cũng rất dễ thương”, Khang chia sẻ.

Các thực tập sinh nhanh chóng bắt nhịp với quy trình làm việc thực tế tại doanh nghiệp

Việc được trải nghiệm nhiều bộ phận và mảng công việc giúp sinh viên có cái nhìn đa chiều về cách một doanh nghiệp logistics vận hành. Qua đó, các bạn nhận ra logistics không chỉ là giao nhận hàng hóa mà còn là một hệ thống liên kết nhiều bộ phận, từ kế toán, chăm sóc khách hàng đến vận hành và hỗ trợ. Hơn một tháng thực tập không chỉ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về ngành mà còn nhận diện được thế mạnh, sở thích và định hướng công việc phù hợp với bản thân.

Điều đọng lại không chỉ là kiến thức chuyên môn

Mỗi thực tập sinh có một hành trình riêng, nhưng sau hơn một tháng, các bạn đều chung cảm nhận: điều đáng nhớ không chỉ là kỹ năng nghiệp vụ mà còn là sự chào đón và tôn trọng ngay từ những ngày đầu. Sự cởi mở của đồng nghiệp giúp các bạn bớt áp lực khi làm quen với môi trường mới, nơi mỗi thao tác đều đòi hỏi sự chính xác.

Với Cát Tường, những trải nghiệm ấy còn vượt ra ngoài công việc. Các anh chị thường chia sẻ kinh nghiệm về cách sắp xếp thời gian, cân bằng cuộc sống và vượt qua khó khăn.

“Em nghĩ mình may mắn khi được thực tập ở một nơi không có khoảng cách giữa thực tập sinh và nhân viên chính thức. Mọi người sẵn sàng chỉ dẫn và lắng nghe khi chúng em chưa hiểu”, Cát Tường chia sẻ.

Kiến tạo thế hệ nhân sự logistics bản lĩnh cho tương lai

Trong bối cảnh kinh tế số và thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng mạnh, ngành logistics ngày càng cần nguồn nhân lực vừa vững chuyên môn, vừa am hiểu thực tiễn. Trước nhu cầu đó, BEST Inc. tiếp tục mở rộng hợp tác với Trường Đại học FPT, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực trẻ và thu hẹp khoảng cách giữa giảng đường với thực tế vận hành doanh nghiệp.

BEST Inc. hợp tác cùng Đại học FPT trong việc phát triển nhân sự logistics chất lượng cao

BEST Inc. định hướng tiếp tục mở rộng các chương trình thực tập, tham quan doanh nghiệp, định hướng nghề nghiệp và hợp tác với các cơ sở giáo dục nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cho ngành logistics.

Sau 7 năm hoạt động tại Việt Nam, BEST Inc. đã phủ sóng 100% toàn quốc với 40 trung tâm phân loại, tổng diện tích hơn 100.000m². Hai trung tâm lớn nhất tại Bắc Ninh và TP.HCM cũng là những trung tâm quy mô lớn của BEST tại Đông Nam Á. Hệ thống BEST Express Việt Nam hiện có khả năng xử lý 2,2 triệu đơn hàng/ngày và là đối tác chính thức của 3 nền tảng TMĐT lớn.

‏Trên nền tảng mạng lưới rộng khắp và năng lực vận hành được chuẩn hóa, BEST Express tiếp tục mở rộng cơ hội hợp tác nhượng quyền bưu cục, hướng đến đồng hành cùng các đối tác có mong muốn phát triển kinh doanh trong lĩnh vực logistics.

Bích Đào