Từ phòng thí nghiệm đến những sản phẩm phục vụ cộng đồng

Một trong những điểm nổi bật của ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa tại Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) là định hướng đưa kết quả nghiên cứu ra khỏi phòng thí nghiệm, gắn với nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Từ định hướng này, các nhóm giảng viên và sinh viên đã nghiên cứu, chế tạo nhiều robot và hệ thống tự động phục vụ cộng đồng như robot hỗ trợ y tế, robot khử khuẩn, robot vận chuyển tự động. Những sản phẩm này từng được triển khai trong giai đoạn dịch bệnh cũng như tại các không gian công cộng có yêu cầu cao về an toàn.

Các mẫu robot tự hành và robot hỗ trợ y tế trong giai đoạn dịch Covid-19 do giảng viên - sinh viên TDTU nghiên cứu, chế tạo

Môi trường học tập gắn liền với nghiên cứu và thực hành

Ngành học được triển khai trong hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, nơi sinh viên được tiếp cận sớm với các công nghệ cốt lõi như: điều khiển tự động, robot, hệ thống nhúng, trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong kỹ thuật.

Sinh viên không chỉ học lý thuyết mà còn trực tiếp lắp ráp, lập trình, thử nghiệm và cải tiến sản phẩm, thông qua các đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp và đề tài nghiên cứu khoa học.

Sinh viên ngành thường xuyên tham gia các cuộc thi khoa học - kỹ thuật và tự động hóa, nơi đòi hỏi khả năng tích hợp kiến thức và tư duy hệ thống. Ở các sân chơi về robot, điều khiển thông minh và tự động hóa công nghiệp, sinh viên thể hiện năng lực thiết kế, lập trình và tối ưu hệ thống trong những tình huống gần với thực tế doanh nghiệp.

Sinh viên TDTU đạt giải tại các cuộc thi khoa học - kỹ thuật và tự động hóa, khẳng định năng lực chuyên môn và bản lĩnh kỹ sư trẻ

Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp từ các ý tưởng công nghệ

Bên cạnh đó, nhiều nhóm sinh viên còn phát triển các dự án khởi nghiệp công nghệ từ chính sản phẩm nghiên cứu. Các dự án này được đưa vào các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sinh viên, tập trung vào robot thông minh và hệ thống giám sát - điều khiển phục vụ sản xuất và đời sống, qua đó từng bước tiếp cận tư duy đổi mới sáng tạo và kinh doanh công nghệ.

Sinh viên tham gia vòng chung kết cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp sinh viên TDTU với sản phẩm hỗ trợ người khiếm thị học chữ nổi

Một lợi thế quan trọng của ngành là mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong lĩnh vực tự động hóa, sản xuất và công nghệ cao. Thông qua các chương trình thực tập, cuộc thi chuyên môn và dự án hợp tác, sinh viên được tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Nhiều doanh nghiệp đánh giá sinh viên ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa của TDTU có nền tảng chuyên môn vững, khả năng thích nghi nhanh và tinh thần làm việc nghiêm túc.

Sinh viên TDTU đạt giải nhất tại cuộc thi MTA Challenge 2025

Sinh viên TDTU đạt giải cao tại cuộc thi Mitsubishi Electric Cup (MECA) 2025

Hành trình của sinh viên ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa không chỉ được ghi dấu bằng các sản phẩm nghiên cứu hay giải thưởng, mà còn bằng sự trưởng thành trong tư duy, kỹ năng và trách nhiệm xã hội.

Với định hướng gắn đào tạo với nghiên cứu, thực hành và nhu cầu doanh nghiệp, ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa tại Trường đại học Tôn Đức Thắng đang góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho lĩnh vực tự động hóa và công nghiệp công nghệ cao.

Tú Uyên