Từ phòng thí nghiệm đến những sản phẩm phục vụ cộng đồng
Một trong những điểm nổi bật của ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa tại Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) là định hướng đưa kết quả nghiên cứu ra khỏi phòng thí nghiệm, gắn với nhu cầu thực tiễn của xã hội.
Từ định hướng này, các nhóm giảng viên và sinh viên đã nghiên cứu, chế tạo nhiều robot và hệ thống tự động phục vụ cộng đồng như robot hỗ trợ y tế, robot khử khuẩn, robot vận chuyển tự động. Những sản phẩm này từng được triển khai trong giai đoạn dịch bệnh cũng như tại các không gian công cộng có yêu cầu cao về an toàn.
Môi trường học tập gắn liền với nghiên cứu và thực hành
Ngành học được triển khai trong hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, nơi sinh viên được tiếp cận sớm với các công nghệ cốt lõi như: điều khiển tự động, robot, hệ thống nhúng, trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong kỹ thuật.
Sinh viên không chỉ học lý thuyết mà còn trực tiếp lắp ráp, lập trình, thử nghiệm và cải tiến sản phẩm, thông qua các đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp và đề tài nghiên cứu khoa học.
Sinh viên ngành thường xuyên tham gia các cuộc thi khoa học - kỹ thuật và tự động hóa, nơi đòi hỏi khả năng tích hợp kiến thức và tư duy hệ thống. Ở các sân chơi về robot, điều khiển thông minh và tự động hóa công nghiệp, sinh viên thể hiện năng lực thiết kế, lập trình và tối ưu hệ thống trong những tình huống gần với thực tế doanh nghiệp.
Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp từ các ý tưởng công nghệ
Bên cạnh đó, nhiều nhóm sinh viên còn phát triển các dự án khởi nghiệp công nghệ từ chính sản phẩm nghiên cứu. Các dự án này được đưa vào các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sinh viên, tập trung vào robot thông minh và hệ thống giám sát - điều khiển phục vụ sản xuất và đời sống, qua đó từng bước tiếp cận tư duy đổi mới sáng tạo và kinh doanh công nghệ.
Một lợi thế quan trọng của ngành là mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong lĩnh vực tự động hóa, sản xuất và công nghệ cao. Thông qua các chương trình thực tập, cuộc thi chuyên môn và dự án hợp tác, sinh viên được tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.
Nhiều doanh nghiệp đánh giá sinh viên ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa của TDTU có nền tảng chuyên môn vững, khả năng thích nghi nhanh và tinh thần làm việc nghiêm túc.
Hành trình của sinh viên ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa không chỉ được ghi dấu bằng các sản phẩm nghiên cứu hay giải thưởng, mà còn bằng sự trưởng thành trong tư duy, kỹ năng và trách nhiệm xã hội.
Với định hướng gắn đào tạo với nghiên cứu, thực hành và nhu cầu doanh nghiệp, ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa tại Trường đại học Tôn Đức Thắng đang góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho lĩnh vực tự động hóa và công nghiệp công nghệ cao.
Tú Uyên