Ngày 23/10, chương trình “Tập huấn Ứng dụng Thương mại điện tử cho thanh niên khởi nghiệp” đã diễn ra tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt – Hàn và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (Bắc Ninh), thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên và các bạn trẻ đam mê khởi nghiệp tham dự.

Thanh niên là lực lượng xung kích trong mục tiêu chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số của Việt Nam. Ảnh: BTC

Các chuyên gia từ Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam (thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương đã trang bị cho thanh niên kiến thức, kỹ năng và tư duy sáng tạo để khởi nghiệp thương mại điện tử. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp thanh niên làm chủ các kỹ năng kinh doanh trực tuyến và nắm bắt xu hướng phát triển trong thời đại kinh tế số.

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Phan Huy Khôi – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam – chia sẻ: “Thương mại điện tử ngày nay không còn là sân chơi của doanh nghiệp lớn mà đã trở thành cơ hội thực sự cho mọi cá nhân dám sáng tạo và dám bắt đầu. Với một chiếc điện thoại và một ý tưởng tốt, người trẻ hoàn toàn có thể tạo dựng một ‘cửa hàng toàn cầu’, nơi vốn khởi nghiệp đầu tiên không phải là tiền, mà là trí tuệ và niềm tin”.

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam (SYS Việt Nam). Ảnh: BTC

Theo ông Khôi, Việt Nam hiện có hơn 76,2 triệu người dùng mạng xã hội, con số đủ để biến nội dung sáng tạo thành một ngành kinh tế đầy tiềm năng. “Người trẻ nếu biết tận dụng nền tảng số, họ không chỉ bán được sản phẩm mà còn truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng”, ông nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, sinh viên và thanh niên được trang bị cả lý thuyết lẫn kỹ năng thực hành như xây dựng kênh bán hàng trên TikTok Shop, tạo video ngắn có khả năng chuyển đổi cao, và triển khai mô hình tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing). Các chuyên gia hướng dẫn cách lên kế hoạch phát triển thương hiệu cá nhân, sử dụng nội dung sáng tạo để kết nối với người tiêu dùng và mở rộng quy mô kinh doanh ngay trên môi trường số.

Chia sẻ tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Hữu Tuấn – Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX) – cho biết, cùng với các mô hình kinh doanh truyền thống, những hình thức mới như dropshipping, affiliate marketing, hay trào lưu “giải trí trước – mua sau” đang trở thành xu hướng chủ đạo.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX). Ảnh: BTC

Theo ông Tuấn, ba làn sóng công nghệ lớn đang định hình thị trường thương mại điện tử hiện nay gồm thương mại di động và xã hội với livestream, video mua sắm; AI tạo sinh (Generative AI) giúp cá nhân hóa trải nghiệm người dùng và tối ưu vận hành; cùng mô hình Omnichannel và Unified Commerce kết nối liền mạch giữa mua sắm online và offline.

Hoạt động tập huấn này cũng là bước cụ thể hóa các chủ trương của Bộ Công Thương và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-BCT và 337/QĐ-BCT, tạo hành lang pháp lý nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, hoàn thiện môi trường đầu tư và khuyến khích tinh thần đổi mới trong giới trẻ.

Chuyên gia giao lưu trực tiếp với các bạn sinh viên về khởi nghiệp kinh tế số. Ảnh: BTC

Không chỉ mang đến kiến thức, chương trình còn khơi dậy niềm tin và khát vọng trong thế hệ thanh niên Việt – những người tiên phong trong hành trình chuyển đổi số. Việc được tiếp cận kiến thức thương mại điện tử chuyên sâu giúp người trẻ tự tin tạo lập sinh kế bền vững, đồng thời góp phần xây dựng nền kinh tế số Việt Nam năng động, minh bạch và hội nhập quốc tế.