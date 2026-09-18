Nhà trường: Cảnh sát loại trừ khả năng án mạng

Theo thông báo của Đại học Y khoa Nam Phương, khoảng 1h55 ngày 15/9, một sinh viên chương trình Y khoa lâm sàng 8 năm tại cơ sở Bạch Vân ở Quảng Châu tử vong sau khi rơi từ tòa nhà cao tầng.

Qua điều tra tại hiện trường, cảnh sát xác định nam sinh tử vong do rơi từ trên cao và loại trừ khả năng án mạng.

Nhà trường cho biết đã thành lập tổ công tác để phối hợp điều tra, hỗ trợ gia đình; đồng thời kêu gọi không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và cho biết sẽ tăng cường các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm lý cho sinh viên.

Nguyên nhân khiến nam sinh rơi từ tòa nhà chưa được nhà trường công bố.

Gia đình bác tin đồn về người hướng dẫn

Sau vụ việc, mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng cha mẹ nam sinh đều gặp tai nạn giao thông và phải vào ICU. Một số bài đăng nói người hướng dẫn chỉ cho nam sinh nghỉ 3 ngày dù gia đình có biến cố, thậm chí cáo buộc người này chèn ép, gây áp lực khiến nam sinh tử vong.

Cơ sở Quảng Châu của Đại học Y khoa Nam Phương, Trung Quốc. Ảnh: Southern Medical University

Ngày 16/9, Nanfang+ phỏng vấn ông Vương, người hướng dẫn của nam sinh và bà Trần, chị gái thứ hai của anh. Bà Trần khẳng định những thông tin trên là tin đồn.

Theo gia đình, cha nam sinh từng gặp tai nạn giao thông, bị xuất huyết não và phải điều trị trong ICU. Sau khi được chuyển khỏi ICU, tình trạng sức khỏe của ông trở nên nghiêm trọng và qua đời. Mẹ nam sinh không vào ICU mà bị trật khớp tay.

Nanfang+ cho biết đã xem lịch sử trò chuyện giữa nam sinh và người hướng dẫn. Ngày 22/7, nam sinh báo cha mẹ gặp tai nạn, cha đang phẫu thuật cấp cứu và anh trên đường về nhà. Người hướng dẫn hỏi thăm, nhắc anh chú ý an toàn, sau đó chuyển tổng cộng 22.000 nhân dân tệ để gia đình sử dụng trong tình huống khẩn cấp.

Ngày 23/7, nam sinh cho biết cha bị xuất huyết não, đang nằm ICU. Đến ngày 2/8, anh thông báo cha đã được chuyển khỏi ICU và tình trạng ổn định, sau đó trở lại Quảng Châu.

Các đoạn trò chuyện được công bố không cho thấy người hướng dẫn chỉ cho nam sinh nghỉ 3 ngày. Ngược lại, trong cuộc trao đổi ngày 13-14/9, khi nam sinh cho biết không thể tập trung học tập sau biến cố gia đình và muốn về nhà ở bên mẹ, người hướng dẫn đề nghị anh làm thủ tục bảo lưu việc học. Sáng 14/9, cán bộ phụ trách công tác sinh viên và các thành viên nhóm hướng dẫn cũng đến động viên nam sinh.

Nam sinh đồng ý hoàn thành buổi bảo vệ trước luận án dự kiến rồi làm thủ tục bảo lưu.

Một người bạn học cho biết nam sinh thuộc khóa 2020 của chương trình Y khoa lâm sàng 8 năm, bắt đầu thực tập lâm sàng tại bệnh viện khoảng 2 tháng trước khi xảy ra vụ việc.

Những thông tin trên cho thấy nam sinh đã trải qua biến cố gia đình nghiêm trọng trong thời gian ngắn, đồng thời đang trong giai đoạn học tập và thực tập lâm sàng. Tuy nhiên, đây chưa phải cơ sở để xác định nguyên nhân khiến anh tử vong.

Vụ việc gây chú ý khi nhiều thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng, trong đó có cáo buộc người hướng dẫn chèn ép nam sinh và chỉ cho anh nghỉ 3 ngày. Những nội dung này đã bị gia đình bác bỏ.

Đến nay, cảnh sát đã loại trừ khả năng án mạng, trong khi nguyên nhân khiến nam sinh rơi từ tòa nhà chưa được công bố.