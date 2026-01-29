Theo các tổ chức giáo viên, hội đồng thẩm định họp tại Quỹ Hưu trí Giáo viên cùng ngày đã xác định cái chết của thầy Hyun là trường hợp tử vong liên quan đến công việc. Quỹ Hưu trí Giáo viên là cơ quan công lập trực thuộc Bộ Giáo dục Hàn Quốc, phụ trách quản lý chế độ hưu trí, trợ cấp tử tuất và bồi thường theo quy định.

Trong tuyên bố phát đi sau quyết định trên, phong trào “Giáo viên Tốt” (Good Teachers’ Movement) cho rằng việc công nhận cái chết của thầy Hyun là tử vong trong khi thi hành nhiệm vụ đã “gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ”. Theo tổ chức này, những bất cập trong hệ thống xử lý khiếu nại và sự buông lỏng quản lý của cơ quan giáo dục đã khiến các vấn đề kéo dài.

Các tổ chức giáo viên đã tổ chức một cuộc mít-tinh tưởng niệm vào tháng 5/2025 trước trụ sở Sở Giáo dục tỉnh Jeju, nhằm tưởng nhớ một giáo viên THCS qua đời sau mâu thuẫn với gia đình học sinh. Ảnh: Liên đoàn Giáo viên và Người lao động ngành Giáo dục Hàn Quốc/The Korea Herald

“Từ thực tế thầy giáo đã mất mạng do nhà trường không có biện pháp ứng phó phù hợp trước các khiếu nại, việc công nhận đây là cái chết trong khi thi hành nhiệm vụ là bước đi cần thiết”, tổ chức này nhấn mạnh.

Theo quy định, khi giáo viên và các công chức nhà nước được xác nhận là tử vong trong lúc thực hiện nhiệm vụ, thân nhân của họ sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp tử tuất và các khoản bồi thường của Nhà nước.

Bên cạnh đó, tổ chức này kêu gọi tiến hành thanh tra toàn diện những vấn đề tồn tại của Sở Giáo dục tỉnh Jeju được phơi bày trong quá trình điều tra.

Theo The Korea Herald, thầy Hyun, ngoài 40 tuổi, được phát hiện đã tử vong vào ngày 22/5/2025 tại một kho chứa đồ trong khuôn viên trường THCS, nơi thầy công tác hơn 20 năm. Cuộc tìm kiếm được triển khai sau khi vợ thầy phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng giáo viên và trình báo việc mất tích.

Theo cơ quan chức năng, trước khi qua đời, thầy Hyun là giáo viên chủ nhiệm, từng trực tiếp nhắc nhở và hỗ trợ một học sinh có tình trạng nghỉ học thường xuyên. Sau đó, gia đình học sinh nhiều lần gửi đơn khiếu nại lên nhà trường và Sở Giáo dục, đồng thời trực tiếp liên hệ qua điện thoại cá nhân để chất vấn và cáo buộc thầy có hành vi không phù hợp.

Gia đình thầy Hyun cho biết thầy rơi vào tình trạng căng thẳng cực độ vì các đơn khiếu nại lặp đi lặp lại từ phía phụ huynh, đến mức không thể ăn uống bình thường và cuối cùng đã tự tử.

Gia đình và đồng nghiệp của thầy Hyun, giáo viên ngoài 40 tuổi qua đời hồi tháng 5/2025, tổ chức họp báo tại Jeju ngày 8/12/2025. Ảnh: YONHAP NEWS

Đến tháng 10/2025, tổ điều tra thực tế thuộc Sở Giáo dục tỉnh Jeju kết luận rằng gia đình học sinh đã xâm phạm hoạt động giáo dục của nhà trường.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng hệ thống xử lý khiếu nại của trường không vận hành hiệu quả, khi nhóm phụ trách không thực sự đảm nhận trách nhiệm giải quyết vụ việc, khiến giáo viên không được bảo vệ đúng mức.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra nhưng sau đó khép lại vụ án do không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo đánh giá của cảnh sát, các khiếu nại đã gây ra áp lực tâm lý nghiêm trọng đối với thầy giáo, xuất phát từ cảm giác bị đối xử bất công, song chưa đủ yếu tố cấu thành hành vi phạm tội theo quy định pháp luật.