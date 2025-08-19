Video diễn biến trận chung kết Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner:

Ở thời điểm Alcaraz dẫn 5-0 trong set đầu, tay vợt số 1 thế giới ra hiệu xin dừng trận vì choáng váng và kiệt sức.

Theo giới truyền thông, Sinner đã không khỏe từ ngày hôm trước. Thời tiết oi bức 31°C cùng độ ẩm cao khiến thể trạng của anh suy kiệt nhanh, dẫn đến việc di chuyển chậm chạp và mất thăng bằng, hoàn toàn lép vế trước Alcaraz.

Alcaraz động viên Sinner - Ảnh chụp màn hình

Sau trận, Sinner gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì không thể hoàn tất trận đấu, đồng thời khẳng định đã cố gắng hết sức nhưng cơ thể không cho phép.

Trong khi đó, Alcaraz thể hiện sự cảm thông với đối thủ: anh khẳng định không mong chiến thắng theo cách này và tin rằng Sinner sẽ sớm trở lại mạnh mẽ.

Với kết quả này, Alcaraz giành danh hiệu Masters 1000 thứ 8 trong sự nghiệp, đồng thời trở thành tay vợt người Tây Ban Nha thứ 3 từng vô địch Cincinnati.

Alcaraz giành danh hiệu Masters 1000 thứ 8 trong sự nghiệp - Ảnh: ATP

Ngược lại, thất bại khiến Sinner mất cơ hội nối bước Federer bảo vệ danh hiệu Cincinnati Open. Đồng thời, chuỗi 26 trận thắng liên tiếp trên mặt sân cứng của anh cũng chấm dứt, để lại dấu hỏi lớn về khả năng kịp hồi phục trước thềm US Open 2025.