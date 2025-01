Chiến thắng vượt trội

Cú trái tay của Jannik Sinner, một cú đánh sắc bén và hoàn hảo khác, mang về cho tay vợt số 2 thế giới danh hiệu thứ 2 tại Melbourne và khẳng định điều mà mọi người quan tâm: anh đang ở đỉnh cao phong độ.

Câu hỏi đặt ra là điều này sẽ kéo dài bao lâu? Liệu Sinner có thể duy trì được phong độ ấn tượng này? Liệu Carlos Alcaraz hoặc một tài năng trẻ nào đó có thể ngăn cản chuỗi thành công này và khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn?

Sinner áp đảo Zverev. Ảnh: EFE

Niềm tự hào của Italia, sau chiến thắng 6-3, 7-6 (7-4) và 6-3 trong 2 giờ 42 phút, khẽ vuốt mái tóc và an ủi Alexander Zverev một cách thể thao.

Tay vợt người Đức trải qua 3 trận chung kết Grand Slam nhưng đều nhận thất bại đau đớn. Điều này ngược lại với Sinner, chiến thắng 3 danh hiệu lớn để sánh ngang với Arthur Ashe, Jan Kodes, Guga Kuerten, Andy Murray và Stanislas Wawrinka.

Trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về cuộc tranh cãi liên quan đến clostebol (Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế [ITIA] xác nhận anh không có tội), nhà vô địch vẫn tiếp tục thi đấu ấn tượng.

Sinner đã vượt qua người đồng hương Nicola Pietrangelli, với 2 danh hiệu Grand Slam, để trở thành tay vợt Italia thành công nhất mọi thời đại.

Những gì Sinner thể hiện tại Australian Open 2025 mở ra thách thức khó khăn cho các đối thủ: làm thế nào để tìm ra giới hạn của anh.

“Jannik, cậu quá giỏi rồi. Tôi không có cơ hội nào”, Zverev khen ngợi thật lòng. Sinner động viên: “Hãy tiếp tục tin vào bản thân, tất cả chúng ta đều tin rằng một ngày nào đó anh sẽ giành được Grand Slam. Hãy tiếp tục cố gắng”.

Sau 2 tuần thi đấu không gặp nhiều trở ngại, Sinner đã giành chiến thắng thuyết phục.

Sinner có hai tuần hoàn hảo và thống trị Australian Open. Ảnh: EFE

Nhà vô địch kín đáo

Sinner là VĐV đầu tiên thắng 10 trận liên tiếp trước các đối thủ trong top 10 ATP, kể từ khi BXH công bố năm 1973.

Trước Zverev, anh thậm chí không đối mặt break point nào. Trong 35 năm qua, chỉ có 3 trường hợp tương tự trong các trận chung kết Grand Slam: Pete Sampras (vs Becker, Wimbledon 1995), Roger Federer (vs Philippoussis, Wimbledon 2003) và Rafa Nadal (vs Anderson, US Open 2017).

Khi nhận cúp, Sinner ăn mừng một cách bình thản. “Bạn tự mình chụp ảnh với nó à?”, John Newcombe, nhà vô địch 7 Grand Slam (2 Australian Open), phải đặt câu hỏi. Khi ấy, anh mới giơ cao chiếc cúp có tên Norman Brookes.

Chỉ giơ một chút cho người hâm mộ xem, thế là xong. Khi buổi lễ kết thúc, có người trong BTC phải đến yêu cầu Sinner lặp lại màn ăn mừng và cường điệu hóa một chút vì các nhiếp ảnh gia đã bỏ dở giữa chừng. Chưa bao giờ có nhà vô địch kín đáo đến thế.

Lặp lại thành tích tại Melbourne, Sinner trở thành người trẻ nhất bảo vệ thành công Australian Open kể từ Jim Courier (1992-1993). “Cậu ấy đến từ vũ trụ song song”, Zverev đánh giá.

Giới chuyên môn gọi Sinner là người kín đáo. Ảnh: EFE

Đối với thế giới quần vợt, Sinner luôn bí ẩn. Anh đã mở ra kỷ nguyên thống trị của mình mà không cho mọi người thấy bí mật của mình.

“Các trận đấu có thể kéo dài từ 3 đến 5 giờ: đó là thời điểm trong ngày mà tôi biết mình phải tập trung. Tuy nhiên, ngoài đường đua, có những điều xảy ra mà không ai biết”, Sinner tự giải thích về bản thân.

Chính sự bí ẩn làm nên sức mạnh cho anh, thậm chí là hình ảnh biểu tượng cho Sinner, như John McEnroe nhận xét: “Bạn không thể đọc được những gì đang diễn ra trong đầu cậu ấy và điều đó làm tổn thương thần kinh của bạn”.

Từ Melbourne, sau khi thống trị Australian Open, Sinner như khẳng định đây mới chỉ là sự khởi đầu cho những bước tiến vĩ đại khác.

Nhân tiện, Jannik cân bằng thành tích của Bjorn Borg và Jimmy Connors, là một trong 3 tay vợt đạt được tỷ lệ chiến thắng nhiều nhất trong 50 trận đầu tiên ở vị trí số 1 ATP. Cả 3 cùng có 47 chiến thắng.