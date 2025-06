Liên quan thông tin thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro ăn ngon Hải Bé là hàng giả do kết quả giám định các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm xác định các chất gồm Vitamin A, Calci, Vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã lên tiếng về vụ việc. Cục An toàn thực phẩm cho biết, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe này được đăng ký công bố tại Cục An toàn thực phẩm. Sau vụ việc trên, Cục đang tiến hành kiểm tra các thông tin liên quan hoạt động quảng cáo của sản phẩm này.