Tối giản nhưng trọn vẹn an nhiên

Đây được xem như một bước chuyển mình từ “thời trang mặc lên người” đến “thời trang cho không gian” của thương hiệu SIXDO gắn với tên tuổi của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.

Từ phong cách đến phong thái sống

Không gian mang dấu ấn riêng, chạm tới từng góc nhỏ

Không chỉ đơn thuần là dòng sản phẩm nội thất, SIXDO HOME định vị đi theo một phong thái sống tinh tế và chuẩn mực. Mỗi thiết kế đều mang trong mình DNA của SIXDO: tối giản nhưng không đơn điệu, sang trọng mà vẫn gần gũi, đương đại nhưng giàu cảm xúc.

Ở giai đoạn đầu, SIXDO HOME tập trung vào dòng sản phẩm bedding (chăn, ga, gối, nệm) dành cho khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp – những không gian đề cao sự hoàn hảo trong từng trải nghiệm. Chất liệu được chọn lọc từ những nhà cung ứng uy tín, quy trình sản xuất tuân thủ tiêu chuẩn khắt khe, đảm bảo cảm giác chạm mềm mại, tinh khiết và đẳng cấp.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường chia sẻ: “Tôi luôn tin rằng, sự sang trọng thực sự không đến từ những điều phô trương, mà từ cảm giác an yên và chỉn chu trong từng chi tiết. SIXDO HOME là sự tiếp nối của tinh thần ấy – nơi thời trang trở thành một phần của không gian sống.”

Ánh sáng, không khí và cảm giác “nhà”

Tinh thần thiết kế – sự kết nối giữa thẩm mỹ và cảm xúc

Mỗi sản phẩm của SIXDO HOME được thiết kế chăm chút, nơi chất liệu, hình khối và cảm xúc hòa quyện trong một tổng thể hài hòa. Không gian nghỉ ngơi, theo triết lý của SIXDO, không chỉ là nơi dừng chân – đó là trải nghiệm của sự tĩnh lặng, của cảm xúc được nâng niu và của gu thẩm mỹ được tôn vinh.

Trong thời gian tới, SIXDO HOME cho biết sẽ mở rộng sang dòng sản phẩm home decor và bedding dành cho thị trường bán lẻ, tiếp tục lan tỏa tinh thần “Less but Luxe” – ít nhưng tinh, giản dị nhưng tràn đầy giá trị thẩm mỹ.

Sự xuất hiện của SIXDO HOME đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu, đóng góp vào chuẩn mực sống mới cho người Việt hiện đại: sống đẹp, sống tinh tế và sống có phong cách.

Về SIXDO

Thành lập năm 2020 bởi nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, SIXDO được biết đến với phong cách thanh lịch, hiện đại và tối giản. Từ thời trang đến không gian sống, SIXDO luôn hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp tinh tế, chuẩn mực và bền vững – những giá trị đã làm nên bản sắc thương hiệu.

(Nguồn: SIXDO)