Ngành nội thất Việt:

Những con số "biết nói"

Câu chuyện về sự bứt phá trên sàn TMĐT không còn là lý thuyết. Điển hình là một doanh nghiệp nội thất (tạm gọi là doanh nghiệp A) bắt đầu bán hàng trên Amazon từ năm 2019. Chỉ sau 6 năm, doanh thu của đơn vị này đã tăng vọt 200 lần, đạt mốc 200 triệu USD vào năm 2025.

Ấn tượng hơn, một doanh nghiệp B khác đã tăng trưởng từ mức 500 triệu USD (năm 2020) lên con số 1 tỷ USD vào năm 2024. Điểm chung của những "Thánh Gióng" bán lẻ trực tuyến này không nằm ở quy mô nhà máy, mà ở việc tự thiết kế mẫu mã sản phẩm riêng thay vì chỉ làm hàng gia công (OEM).

Bằng chứng là doanh nghiệp B đã sở hữu hơn 40 bằng sáng chế thiết kế nội thất được công nhận và hàng chục bằng khác đang chờ phê duyệt tại Mỹ.

Có doanh nghiệp xuất khẩu gỗ trên sàn TMĐT đã đạt doanh thu tỷ USD. (Ảnh: Hawa)

"Sự xịn sò đại chúng"

Ngoài việc chia sẻ về 2 ví dụ thành công trên tại Hội thảo chuyên đề “Đồ gỗ nội thất Việt Nam – Chiến lược xuất khẩu để giành chiến thắng trong bối cảnh mới” diễn ra chiều 4/3, bà Phạm Thị Trang Đài, Quản lý Tài khoản Cấp cao tại Amazon Global Selling Việt Nam còn cho biết, thị trường hàng nội thất trực tuyến hiện chia làm hai phân khúc rõ rệt.

Một là phân khúc giá rẻ. Ở phân khúc này, đa phần là các nhà sản xuất đến từ Trung Quốc. Họ sử dụng chất liệu rẻ tiền như tre, gỗ MDF, nhựa giả gỗ... để tạo ra sản phẩm. Do đó, sản phẩm có giá bán rất rẻ. Ví dụ: 1 bộ gồm 3 thớt gỗ giá 14 USD hay giường ngủ chỉ có giá 119 USD trên sàn. Tuy nhiên, nhược điểm của sản phẩm phân khúc này là độ bền thấp.

Hai là phân khúc cao cấp. Các nhà sản xuất sử dụng gỗ thịt, gỗ óc chó hay gỗ sồi... để làm ra sản phẩm. Do đó, sản phẩm có giá cao "ngất ngưởng". Đơn cử, 1 bộ gồm 3 thớt gỗ tếch có giá gần 60 USD; hoặc một chiếc giường cơ bản có giá tới 1.395 USD, gấp hàng chục lần phân khúc còn lại.

Từ những dữ liệu trên sàn TMĐT, bà Đài chỉ ra, doanh nghiệp nội thất Việt Nam không nên đối đầu trực diện về giá với Trung Quốc. Thay vào đó, "mỏ vàng" nằm ở phân khúc nằm giữa, được bà gọi là phân khúc của "sự xịn sò đại chúng".

Tại phân khúc này, doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng chất liệu gỗ có giá hợp lý như tràm, cao su... nhưng vẫn đảm bảo độ bền cao và vân gỗ sang trọng hơn hẳn gỗ tre hay MDF. Đây là phân khúc nội thất phù hợp túi tiền nhưng vẫn sang trọng. Bên cạnh đó, để tối ưu chi phí vận chuyển qua TMĐT, các sản phẩm cần được thiết kế với khả năng tháo lắp thông minh, có thể đóng kiện hàng.

Đồng tình với chiến lược này, ông Huỳnh Lê Đại Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Sơn – đơn vị từng chuyên gia công cho các tập đoàn lớn như IKEA, Costco – khẳng định doanh nghiệp nội thất Việt hoàn toàn có thể "bơi" vào phân khúc giữa nhờ nguồn nguyên liệu tốt. Dư địa xuất khẩu của phân khúc này còn rất lớn.

"Đừng vì thấy Trung Quốc làm hàng quá rẻ mà sợ. Đừng đối đầu với họ. Đây là chiến lược về sản phẩm cho các doanh nghiệp nội địa. Đừng sợ. Ngành nội thất Việt Nam sẽ có chỗ đứng vững chắc trên TMĐT", ông nhấn mạnh.

Minh chứng là sau 4 năm bán hàng trên sàn TMĐT, công ty Nghĩa Sơn hiện đã xây dựng được thương hiệu riêng tại Mỹ và sở hữu 6 kho hàng ở quốc gia này.

Doanh thu TMĐT toàn cầu dự báo đạt 8.900 tỷ USD vào năm 2030. Còn trong năm 2025, doanh thu TMĐT đã chiếm 21% doanh số bán lẻ toàn cầu khi đạt con số hơn 6.000 tỷ USD, theo dữ liệu từ eMarketer.

Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM (Hawa), ông Phùng Quốc Mẫn cho hay, ngành gỗ Việt Nam đã chứng minh sức bật thần kỳ khi kim ngạch xuất khẩu tăng từ 217 triệu USD (năm 2000) lên 17,3 tỷ USD (năm 2025), tương đương tăng gấp 85 lần. Đây là con số không phải ngành hàng nào cũng làm được. Tuy nhiên, giờ là lúc phải có sự thay đổi.

Giờ đây, nhờ vào TMĐT, các nhà sản xuất tại Việt Nam hoàn toàn có khả năng bán hàng cho người tiêu dùng cuối cùng tại các thị trường xa xôi như Mỹ hay châu Âu. Sự chuyển dịch từ bán hàng B2B sang B2C, tức bán lẻ trực tuyến cũng đang là động lực tăng trưởng của TMĐT toàn cầu. Việc tăng doanh số của ngành nội thất lên trên 17,3 tỷ USD nhờ vào việc lên sàn là khả thi.

Tại sự kiện khai mạc HawaExpo 2026 diễn ra sáng ngày 4/3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cũng nhấn mạnh rằng: Ngành gỗ cần thay đổi tư duy từ gia công thuần túy sang làm chủ thiết kế và công nghệ – chuyển từ "Made in Vietnam" sang "Made by Vietnam". Đây được xem là con đường duy nhất để nâng cao giá trị sản phẩm.