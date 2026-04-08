Xuất khẩu thương mại điện tử mở ra cơ hội mang tính chuyển đổi, giúp các doanh nghiệp MSME Việt Nam tiếp cận trực tiếp thị trường toàn cầu.

Ngày 8/4, Amazon Global Selling Việt Nam tham gia hội thảo ngành do Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức về cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu thương mại điện tử.

Hội thảo quy tụ đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội ngành, đơn vị cung cấp dịch vụ và các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam nhằm thảo luận các kết luận quan trọng của báo cáo, đồng thời trao đổi các định hướng và giải pháp phối hợp thiết thực để thúc đẩy phát triển xuất khẩu thương mại điện tử của Việt Nam.

Trong báo cáo “Xuất khẩu thương mại điện tử: Động lực tăng trưởng mới cho xuất khẩu ngành nội thất và thời trang Việt Nam”, dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu của hai ngành nội thất và thời trang có thể đạt 110 tỷ USD vào năm 2029.

Trong đó, xuất khẩu thương mại điện tử B2C (doanh nghiệp đến khách hàng) được kỳ vọng tăng trưởng nhanh hơn đáng kể so với các kênh xuất khẩu truyền thống, với xuất khẩu nội thất qua thương mại điện tử dự kiến tăng trưởng 20% mỗi năm và thời trang đạt 26% mỗi năm.

Theo nghiên cứu của Access Partnership, 97% doanh nghiệp MSME (doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa) trong ngành nội thất và thời trang được khảo sát cho rằng xuất khẩu thương mại điện tử đóng vai trò thiết yếu cho tăng trưởng trong tương lai của họ, trong khi 96% ghi nhận việc ứng dụng thương mại điện tử giúp nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Báo cáo dự báo xuất khẩu ngành nội thất của Việt Nam sẽ tăng từ 343 nghìn tỷ đồng (14 tỷ USD) năm 2024 lên 540 nghìn tỷ đồng (22 tỷ USD) vào năm 2029, trong đó xuất khẩu thương mại điện tử B2C dự kiến tăng trưởng nhanh gấp đôi so với tốc độ chung của xuất khẩu truyền thống trong ngành.

Đối với ngành thời trang, kim ngạch xuất khẩu được kỳ vọng đạt 2.137 nghìn tỷ đồng (88 tỷ USD) vào năm 2029, với thương mại điện tử tăng trưởng nhanh gấp 5 lần so với các kênh truyền thống.

Báo cáo cũng nhấn mạnh nền tảng sản xuất vững chắc của Việt Nam, với vị thế là một trong những quốc gia xuất khẩu đồ gỗ hàng đầu thế giới và ngành dệt may phát triển, là yếu tố then chốt thúc đẩy mở rộng xuất khẩu qua kênh số.

Những kết luận này phù hợp với dữ liệu của Amazon khi thống kê tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp Việt Nam trên Amazon.

Trong 12 tháng tính đến ngày 31/7/2025, số lượng sản phẩm do các đối tác bán hàng Việt Nam bán ra trên Amazon đã tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, với các ngành hàng nổi bật như Nhà cửa, Nhà bếp, Sức khỏe & Chăm sóc cá nhân, Thời trang và Làm đẹp, trùng khớp với các thế mạnh sản xuất của Việt Nam được nêu trong báo cáo của Access Partnership.

Báo cáo đã chỉ ra bốn rào cản chính ảnh hưởng đến khả năng mở rộng xuất khẩu thương mại điện tử của các doanh nghiệp MSME, bao gồm chi phí, sự phức tạp của quy định, khoảng trống về kiến thức và năng lực vận hành, đặc biệt trong chuỗi cung ứng và logistics.

Tại hội thảo, các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan nhà nước và khu vực tư nhân nhằm giải quyết các thách thức này.

Ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á chia sẻ: “Báo cáo của Access Partnership mang đến góc nhìn xác thực, độc lập về cả cơ hội tăng trưởng lớn cũng như những thách thức thực tế mà doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt trong xuất khẩu thương mại điện tử. Các sáng kiến của Amazon Global Selling tại Việt Nam được xây dựng nhằm trực tiếp tháo gỡ những rào cản này. Điển hình như hợp tác 3 năm với VIETRADE để đào tạo 1.000 doanh nghiệp, triển khai chương trình vận chuyển quốc tế Amazon Global Logistics từ Việt Nam sang Mỹ, cùng các chương trình đào tạo toàn diện dành cho nhà bán hàng, chúng tôi đang tập trung giải quyết các thách thức về chi phí, kiến thức và năng lực, những rào cản chính mà các MSME đã chỉ ra”.

Ông Trần Trọng Tuyến, Phó Chủ tịch VECOM cho biết: “Xuất khẩu thương mại điện tử mở ra cơ hội mang tính chuyển đổi, giúp các doanh nghiệp MSME Việt Nam tiếp cận trực tiếp thị trường toàn cầu. VECOM cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp thông qua chia sẻ kiến thức, thúc đẩy hợp tác ngành và xây dựng các đề xuất chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của xuất khẩu thương mại điện tử. Cuộc thảo luận hôm nay, cùng với việc công bố báo cáo của Access Partnership, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các bên liên quan trong việc xây dựng một lộ trình thiết thực cho các doanh nghiệp Việt".

Các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng tận dụng thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng quốc tế, đặc biệt trong các ngành như nội thất và thời trang.

Những chuyển biến này phản ánh xu hướng chung được nêu trong báo cáo, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của kênh số trong bức tranh xuất khẩu của Việt Nam.

Các doanh nghiệp như Coolmate trong lĩnh vực thời trang hay các nhà sản xuất nội thất như Green Mekong với các thiết kế thân thiện môi trường, tối ưu không gian đang đưa sản phẩm “Made in Vietnam” đến với người tiêu dùng quốc tế, đồng thời xây dựng bản sắc thương hiệu riêng.