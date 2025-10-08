SK ZIC vinh dự nhận giải Thương hiệu của năm 2025 hạng mục Dầu nhớt, khẳng định hành trình chinh phục niềm tin người tiêu dùng Việt Nam

Dấu ấn uy tín tại Hàn Quốc và Việt Nam

Đại diện SK ZIC, ông Kim Dong Hyun phát biểu tại lễ trao giải.

Thương hiệu của năm là giải thưởng có quy mô lớn tại Hàn Quốc, do Diễn đàn Người tiêu dùng Hàn Quốc (Korea Customers Council) và Nhật báo Kinh tế Hàn Quốc (The Korea Economic Daily) đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Thương hiệu Người tiêu dùng Hàn Quốc. Giải thưởng vinh danh các thương hiệu xuất sắc trong năm, dựa trên bình chọn từ người tiêu dùng. Năm 2025, giải thưởng ghi nhận kỷ lục hơn 28 triệu lượt người tiêu dùng tham gia bình chọn.

Trong hạng mục Dầu nhớt, SK ZIC là thương hiệu đạt giải thưởng cao nhất của hạng mục dầu bôi trơn do người tiêu dùng Việt Nam bình chọn. Ông Kim Dong Hyun - đại diện SK ZIC nhận giải thưởng - chia sẻ: “Danh hiệu này khẳng định niềm tin của người tiêu dùng và đánh dấu bước tiến của SK ZIC tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất trong mỗi hành trình di chuyển thường nhật và trong phong cách sống của khách hàng”.

SK ZIC góp phần trên hành trình phát triển bền vững của Việt Nam

Ra đời năm 1995, ZIC là thương hiệu dầu nhớt của tập đoàn SK. Điểm khác biệt tạo nên SK ZIC chính là công nghệ dầu gốc Nhóm III cao cấp - Yubase, hiện đã có mặt tại hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới. Yubase được xem là nền tảng công nghệ cốt lõi, giúp SK ZIC vượt trội với chỉ số độ nhớt cao, khả năng kiểm soát nhiệt ổn định, giảm mài mòn và duy trì độ sạch cho động cơ.

Không chỉ dừng ở tiêu chuẩn dầu nhớt thông thường, Yubase còn được tinh lọc với hàm lượng lưu huỳnh giảm xuống dưới 0,03%, góp phần hạn chế phát thải bụi mịn PM2.5. Đây là giá trị thiết thực trong bối cảnh các thành phố tại Việt Nam thường xuyên đối mặt với thách thức ô nhiễm không khí.

SK ZIC khẳng định cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, xây dựng phong cách sống văn minh và bền vững. Để mỗi chuyến đi không chỉ đưa ta đến nơi, mà còn nuôi dưỡng một tương lai xanh cho thành phố.

Nền tảng giúp SK ZIC chinh phục Brand of the Year 2025

Giải thưởng Thương hiệu của năm 2025 đến với SK ZIC nhờ uy tín thương hiệu, cùng danh mục sản phẩm toàn diện và hiệu suất vượt trội.

Ở xe máy, ZIC M9 (dầu nhớt tổng hợp toàn phần) đáp ứng nhu cầu xe đời mới cần khả năng bảo vệ tối ưu, vận hành êm ái với chu kỳ thay nhớt lên đến 5.000 km. Ngoài ra, SK ZIC còn có dòng M7 và M5, mang đến lựa chọn cân bằng giữa hiệu suất - chi phí cũng như giải pháp kinh tế cho nhu cầu phổ thông.

Trong lĩnh vực dầu nhớt ô tô, SK ZIC sở hữu các dòng X9, X7, X5, đáp ứng tiêu chuẩn mới nhất của Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche, GM, BMW… Trong đó, ZIC X9 nổi bật với công nghệ dầu tổng hợp cao cấp, đạt chuẩn API SP và các tiêu chuẩn ACEA mới của châu Âu.

Với dầu nhớt xe tải nặng, SK ZIC cung cấp các dòng như X9000, X7000, X5000, X3000. Tiêu biểu là ZIC X9000 (tổng hợp toàn phần) đạt chuẩn API CK-4, ACEA E8/E11, với khả năng chống oxy hóa, giảm hao dầu và bảo vệ hệ thống khí thải Euro V/VI.

Ngoài ra, SK ZIC còn phát triển dầu hộp số, dầu thủy lực và dầu công nghiệp, hình thành hệ sinh thái toàn diện, góp phần chinh phục giải thưởng danh giá.

Urban Protech - Giải pháp dầu nhớt chuẩn đô thị

Trong dòng chảy hối hả của đô thị, những con đường giao thăng tắc nghẽn, tình trạng xe dừng - chạy liên tục, những giờ cao điểm oi bức hay bầu không khí khói bụi… đều là thử thách hằng ngày mà người dân đô thị và động cơ phải chịu đựng. Và đó chính là nơi SK ZIC khẳng định bản lĩnh thương hiệu toàn cầu cùng sứ mệnh Urban Protech - mang đến giải pháp dầu nhớt chuẩn đô thị.

Dựa trên công nghệ VHVI độc quyền, dầu nhớt SK ZIC duy trì độ nhớt ổn định, đảm bảo động cơ luôn vận hành bền bỉ. Khả năng bền nhiệt và chống mài mòn vượt trội bảo vệ máy trước khói bụi và nhiệt độ khắc nghiệt, giữ động cơ sạch và kéo dài tuổi thọ. Nhờ đó, người dùng có thể yên tâm đồng hành cùng chiếc xe trong nhịp sống đô thị, tận hưởng hành trình mượt mà và bền bỉ hơn mỗi ngày.

Với SK ZIC, mỗi lần thay dầu không đơn thuần là bảo dưỡng kỹ thuật, mà còn là một lựa chọn cho phong cách sống có trách nhiệm, văn minh và hướng tới tương lai bền vững. Đây cũng chính là tinh thần đã góp phần đưa SK ZIC trở thành Thương hiệu của năm 2025 - danh hiệu gắn liền với niềm tự hào của thương hiệu và người tiêu dùng Việt Nam.

Minh Hoà