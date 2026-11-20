Trong các phác đồ tái tạo bề mặt, SKC SkinLab Vietnam ứng dụng Laser CO₂ DEKA nhằm hỗ trợ cải thiện những bất thường về kết cấu da ở các trường hợp phù hợp chỉ định.

Những thay đổi về kết cấu da, sẹo lõm và bề mặt không đồng đều có thể liên quan đến cấu trúc mô bên dưới. Các nghiên cứu y khoa cho thấy, Laser CO2 Fractional là một trong những phương pháp tái tạo bề mặt được ứng dụng trong da liễu, với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ mức độ tác động và quá trình hồi phục.

Laser CO₂ hoạt động ở bước sóng khoảng 10.600 nm, với năng lượng được hấp thụ mạnh bởi nước trong mô. Khi ứng dụng chế độ fractional, tia laser tạo ra những vùng tác động vi mô xen kẽ các vùng mô không bị tác động trực tiếp, khởi phát quá trình sửa chữa và tái cấu trúc collagen. Nguyên lý fractional photothermolysis đã được Manstein và cộng sự nghiên cứu, công bố trên tạp chí Lasers in Surgery and Medicine năm 2004. Nghiên cứu đặt nền tảng cho việc ứng dụng các vùng tác động nhiệt vi mô trong tái tạo da, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát mật độ và mức độ tác động năng lượng.

SKC SkinLab Vietnam lựa chọn mức can thiệp theo từng nền da

SKC SkinLab Vietnam (SkinCeuticals SkinLab Vietnam) là mô hình Advanced Medical Clinic – thuộc Phòng khám chuyên khoa Da liễu - Công ty TNHH TAHANA, địa chỉ tại 67A Trương Định, Quận 3 (cũ), TP.HCM. Với công nghệ thẩm mỹ hiện đại và triết lý chăm sóc da tích hợp (Integrated Skincare), phòng khám hướng đến các giải pháp điều trị cá nhân hóa, cải thiện và duy trì sức khỏe làn da bền vững.

Mặt trước toà nhà phòng khám SKC SkinLab Vietnam

Khu vực sản chính phòng khám

Khu vực điều trị phòng khám

Theo BS.CKI Nguyễn Ngọc Đức, Giám đốc Y khoa SKC SkinLab Vietnam, việc tái tạo bề mặt da bằng Laser CO₂ cần được cân nhắc dựa trên tình trạng da và khả năng hồi phục của từng khách hàng. Việc lựa chọn thông số điều trị cần dựa trên đánh giá của bác sĩ về đặc điểm tổn thương, độ sâu sẹo, tình trạng viêm, tiền sử tăng sắc tố và khả năng hồi phục. Đặc biệt, mức năng lượng cao hơn không đồng nghĩa với hiệu quả tốt hơn, bởi tác động quá mức có thể làm gia tăng nguy cơ biến chứng.

“Không phải mọi trường hợp có sẹo lõm hoặc bề mặt da không đồng đều đều cần cùng một mức năng lượng laser. Bác sĩ phải đánh giá đặc điểm tổn thương, nguy cơ tăng sắc tố và thời gian hồi phục dự kiến trước khi xây dựng phác đồ. Mục tiêu không chỉ là cải thiện kết cấu da mà còn kiểm soát những nguy cơ có thể phát sinh sau điều trị”, bác sĩ Đức chia sẻ.

Giai đoạn phục hồi quyết định nhiều hơn một buổi laser

Bên cạnh kỹ thuật thực hiện, quá trình phục hồi sau Laser CO₂ Fractional cũng cần được theo dõi chặt chẽ.

Theo bài tổng quan về tăng sắc tố sau viêm liên quan đến Laser CO₂ Fractional đăng trên Dermatology Reports năm 2023, tăng sắc tố sau viêm (PIH) là một trong những nguy cơ cần lưu ý. Mức độ nguy cơ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm đặc điểm da và thông số điều trị.

Sau thủ thuật, da có thể xuất hiện tình trạng đỏ, sưng, bong mài hoặc nhạy cảm tạm thời. Do đó, việc hướng dẫn chăm sóc và nhận biết những dấu hiệu bất thường có vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi.

Theo BS.CKI Nguyễn Ngọc Đức, tại SKC SkinLab Vietnam, triết lý Integrated Skincare được thể hiện thông qua việc kết hợp công nghệ điều trị tại phòng khám với chế độ chăm sóc da khoa học tại nhà.

Hình ảnh điều trị thực tế tại SKC SkinLab Vietnam

Theo đó, khách hàng được hướng dẫn lựa chọn sản phẩm bôi thoa phù hợp với từng giai đoạn hồi phục, ưu tiên bảo vệ vùng da điều trị, hỗ trợ duy trì độ ẩm và chống nắng khi thích hợp. Những hoạt chất có khả năng gây kích ứng cần được tạm ngừng cho đến khi bác sĩ đánh giá da đã đủ điều kiện sử dụng trở lại.

Cách tiếp cận này cũng phù hợp với các khuyến nghị trong tài liệu đồng thuận chuyên gia về Laser CO₂ Fractional xâm lấn, trong đó nhấn mạnh vai trò của chăm sóc hậu thủ thuật và theo dõi biến chứng.

Thông qua việc kết hợp Laser CO₂ DEKA, đánh giá chuyên môn của bác sĩ và triết lý Integrated Skincare, các bác sĩ tại SKC SkinLab Vietnam hướng đến quá trình tái tạo bề mặt da có kiểm soát, chú trọng cả mục tiêu cải thiện kết cấu da lẫn khả năng phục hồi an toàn.

(Nguồn: Phòng khám chuyên khoa Da liễu - Công ty TNHH TAHANA)