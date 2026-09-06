Theo thông lệ của Trường Đại học Y Hà Nội, Matching Day - ngày chọn chuyên ngành của các bác sĩ nội trú - diễn ra vào ngày 9/9. Đây là dịp các bác sĩ trẻ mới tốt nghiệp đại học, thi đỗ kỳ thi bác sĩ nội trú vốn được xem là kỳ thi khó khăn nhất, chọn chuyên ngành sẽ theo đuổi 3 năm tiếp theo, cũng là định hướng cho y nghiệp của bản thân.

Trước thềm Matching Day năm 2026, các ứng viên bác sĩ nội trú khóa 51 (2026-2029) Trường Đại học Y Hà Nội đã có cuộc gặp gỡ với PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trưởng Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội và các thầy bộ môn Ngoại.

PGS.TS Dương Đức Hùng (áo trắng bìa phải) trò chuyện với các bác sĩ nội trú về một lựa chọn có thể định hình cả hành trình nghề nghiệp. Ảnh: T.Thắng

"Chúng tôi vẫn nói với nhau: Chúng tôi không đào tạo phẫu thuật viên, chúng tôi đào tạo những chiến binh thực sự, giống như đặc nhiệm. Sau khi hoàn thành học bác sĩ nội trú được tổ chức tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bạn có thể tác chiến trong mọi môi trường", PGS Hùng bày tỏ.

Đào tạo bác sĩ nội trú được xem là nhóm "tinh hoa" do độ khó và các yêu cầu gắt gao, chuyên biệt, dù so với trước đây thì cơ hội trở thành bác sĩ nội trú hiện nay đã cao hơn rất nhiều.

Theo PGS Hùng đang có tình trạng "đánh tráo khái niệm", bác sĩ nội trú hiện "rất đại trà".

"Tinh hoa thì không có số đông được. Bộ môn Ngoại chúng tôi sẽ đi tiên phong, trở về những giá trị cốt lõi của nội trú chứ không theo xu thế đám đông. Các 'sản phẩm' nội trú ngoại của bộ môn Ngoại đưa ra sẽ vô cùng hấp dẫn đối với cơ sở y tế", ông Hùng khẳng định.

Vị chuyên gia cũng cho biết với khóa 51 (năm 2026), bộ môn Ngoại đặt chỉ tiêu lấy 15 bác sĩ để đào tạo nội trú, ăn ở trong bệnh viện.

"Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã đầu tư hơn 20 tỉ đồng làm hẳn một khu để bác sĩ nội trú có điều kiện học tập tốt. Bệnh viện sẽ chi lương, bao ăn ở nhưng ngược lại cũng đòi hỏi khắt khe hơn rất nhiều", ông Hùng thông tin.

Một bác sĩ nội trú K50 hô tên chuyên ngành lựa chọn trong Matching Day 2025. Ảnh: HMU

Giải thích về tính khắt khe, Trưởng Bộ môn Ngoại Trường Đại học Y Hà Nội cho biết với 15 bác sĩ đầu vào, bộ môn "không cần đủ 15 người sẽ tốt nghiệp", những người không đủ tiêu chuẩn, vi phạm quy định, các thầy cô sẵn sàng sàng lọc, loại ra ngoài.

"Có thể chỉ có 10 người ở đầu ra nhưng 10 người đấy đảm bảo chất lượng. Chúng tôi mong muốn nhận được câu trả lời sau 3 năm học, các bạn sẽ nói rằng: 'Khi em lựa chọn nội trú ngoại, có lẽ đó là lựa chọn sáng suốt nhất đời em'. Đừng bảo: Em nhầm, biết thế này thì đã đi da liễu, vừa lắm tiền, vừa nhàn", vị chuyên gia dừng lại vài giây, trước khi khuyên các ứng viên bác sĩ nội trú khóa 51: "Hãy cân nhắc!".

PGS.TS Dương Đức Hùng tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội khóa 1983 - 1989, tiếp tục thi đỗ bác sĩ nội trú và là một trong những lứa sinh viên đầu tiên được "sống cùng 24/24h" ăn ngủ, đào tạo trong bệnh viện. Ông là chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch, lồng ngực.

Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập từ năm 1947, lịch sử gắn liền với các tên tuổi lừng lẫy như GS Hồ Đắc Di, GS Tôn Thất Tùng, GS Nguyễn Trinh Cơ, GS Nguyễn Dương Quang, PGS. Viện sĩ Tôn Thất Bách,…

Theo Bộ Y tế, đào tạo bác sĩ nội trú tại Việt Nam đã có lịch sử 52 năm. Đến hết năm 2025, cả nước đào tạo được 8.441 bác sĩ nội trú. Dự kiến năm 2026 có thêm 1.276 bác sĩ tốt nghiệp.

Hiện cả nước có 13 cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ đào tạo bác sĩ nội trú trong tổng số 34 trường đại học y, dược. Tiêng hai trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Y Dược TPHCM đào tạo hơn 70% số bác sĩ nội trú tốt nghiệp mỗi năm với trên 40 mã ngành.