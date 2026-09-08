Từ một bác sĩ nội trú đạt loại giỏi đến giảng viên và gắn bó với chuyên ngành Da liễu, bác sĩ Phạm Đăng Bảng - nguyên giảng viên Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội cho rằng lựa chọn chuyên ngành không nên chỉ dựa vào xu hướng. Theo ông, không có chuyên ngành “hot”, chỉ có chuyên ngành phù hợp với tố chất, năng lực và lựa chọn của mỗi bác sĩ.

PV VietNamNet đã có cuộc phỏng vấn bác sĩ Phạm Đăng Bảng để có thêm góc nhìn về câu chuyện Bác sĩ nội trú xưa - nay.

“Ngành Da liễu đã chọn tôi”

- Ông từng là bác sĩ nội trú đạt loại giỏi và sau đó trở thành giảng viên, nhìn lại quãng thời gian này, điều gì khiến ông cho rằng nội trú có ảnh hưởng lớn đến con đường nghề nghiệp?

Có rất nhiều con đường khác nhau để trở thành một bác sĩ giỏi, không nhất thiết phải học bác sĩ nội trú.

Cách đây khoảng 3 thập kỷ, khi tôi học đại học, môi trường đào tạo rất thuận lợi để hình thành những bác sĩ có năng lực. Các thầy khi ấy gần gũi với sinh viên, có lẽ vì chưa bận rộn như bây giờ. Các giáo sư vẫn dành thời gian giảng dạy cả lý thuyết và lâm sàng.

Thời điểm đó, máy móc, phương tiện chẩn đoán còn khan hiếm nên chúng tôi có điều kiện trau dồi kỹ năng lâm sàng nhiều hơn.

Tôi muốn nói rằng môi trường học tập của sinh viên thời chúng tôi đã rất tốt, chưa cần đến bác sĩ nội trú.

Tuy nhiên, khi học nội trú, chúng tôi được gắn bó với bệnh viện gần như 24h mỗi ngày, làm việc như một bác sĩ chính thức. Nhờ vậy, kỹ năng lâm sàng được nâng lên rất nhanh.

Bác sĩ Phạm Đăng Bảng - nguyên giảng viên Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: BSCC.

- Việc thi và học bác sĩ nội trú hơn 20 năm trước khác hiện nay như thế nào, thưa ông?

Ngày đó, cách thi tuyển và học tập rất khác. Sau 6 năm đại học, bác sĩ nhận bằng. Nếu muốn học nội trú, chúng tôi sẽ dành một năm để ôn luyện và thi vào năm tiếp theo.

Ngày đó nhịp sống chậm hơn bây giờ rất nhiều. Hiện nay, tôi nghĩ khó có thể đủ kiên nhẫn để một bác sĩ vừa tốt nghiệp dừng lại một năm chỉ để ôn thi nội trú.

Một điểm khác nữa là hiện nay số lượng học viên thực tập tại bệnh viện rất lớn, gồm sinh viên, học viên cao học, các lớp chuyên khoa... Vì vậy, “đất diễn” dành cho học viên bác sĩ nội trú có thể thu hẹp hơn so với chúng tôi ngày xưa.

Các bạn trẻ hiện nay có lợi thế rất lớn về mạng xã hội, nguồn thông tin và tài liệu học tập. Nhưng theo quan điểm cá nhân của tôi, cơ hội được học hỏi trực tiếp trên người bệnh vẫn là điều quý báu nhất.

- Khi lựa chọn chuyên ngành, vì sao ông lại chọn Da liễu thay vì những chuyên ngành được xem là có nhiều cơ hội phát triển như Ngoại khoa?

Câu hỏi này rất hay, nhưng có lẽ câu trả lời sẽ khiến mọi người thất vọng. Tôi chọn Da liễu hoàn toàn ngẫu nhiên, chẳng có lý do gì đặc biệt cả.

Hơn 20 năm trước, Da liễu trong mắt mọi người chỉ gắn với ghẻ, lở, hắc lào. Bác sĩ Da liễu đôi khi còn được ví như những người “thợ sơn”, ý nói việc bôi các loại thuốc có màu xanh, đỏ cho bệnh nhân.

Nói chính xác thì ngành Da liễu đã chọn tôi.

Bác sĩ Phạm Đăng Bảng khi nhận bằng bác sĩ nội trú năm 2005. Ảnh: BSCC.

Hiểu đúng về ngành "hot"

- Hiện nay Da liễu, đặc biệt lĩnh vực thẩm mỹ, được nhiều bác sĩ trẻ quan tâm. Theo ông, đâu là lý do khiến chuyên ngành này trở nên hấp dẫn?

Khoảng 10 năm gần đây, khi kinh tế phát triển, mọi người quan tâm nhiều hơn đến vẻ đẹp bên ngoài. Đây là một trong những lý do chính thúc đẩy lĩnh vực làm đẹp phát triển, trong đó có Da liễu.

Tôi nhớ khoảng 5 năm trước, suất bác sĩ nội trú Da liễu thường được các bác sĩ nội trú có thứ hạng cao lựa chọn. Nhưng khoảng 1-2 năm gần đây, điều đó không còn xảy ra nữa. Các bác sĩ top đầu không chọn Da liễu nhiều như trước.

Tôi cũng không rõ nguyên nhân của sự chuyển đổi này. Liệu có phải nhu cầu bác sĩ Da liễu thẩm mỹ đã bão hòa rồi chăng?

- Nhiều người cho rằng Da liễu là chuyên ngành “hot”, an toàn, dễ kiếm tiền. Theo ông, thực tế có đơn giản như vậy không?

Bất cứ chuyên ngành nào cũng đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối của bác sĩ và Da liễu không phải ngoại lệ. Tôi luôn giữ quan điểm “khỏe” đã rồi hãy tính tới “đẹp”. Sự an toàn của bệnh nhân phải được đặt cao hơn tiêu chí đẹp.

Đặc biệt trong điều trị thẩm mỹ, việc đáp ứng với các phương pháp điều trị như thế nào còn phụ thuộc vào cơ địa của từng người. Vì vậy, tôi luôn tư vấn kỹ trước khi điều trị để bệnh nhân hiểu được khả năng đáp ứng cũng như kết quả có thể đạt được, tránh kỳ vọng quá cao.

Khi kỳ vọng của bệnh nhân được đặt đúng ngay từ đầu, những thắc mắc sau điều trị cũng sẽ giảm đi.

Ngày hội Matching Day của Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: HMU.

- Từ trải nghiệm của mình, ông nghĩ một chuyên ngành “hot” có đồng nghĩa với một lựa chọn nghề nghiệp tốt?

Theo tôi, không có chuyên ngành nào “hot”, mà chỉ có chuyên ngành phù hợp với từng bác sĩ. Mỗi chuyên ngành đòi hỏi những tố chất riêng.

Ví dụ, bác sĩ Ngoại khoa cần sự khéo léo và thần kinh thép. Bác sĩ Hồi sức cấp cứu cần nhanh nhẹn, quyết đoán. Bác sĩ Tâm lý phải có khả năng thấu cảm sâu sắc, biết lắng nghe không phán xét và có ý thức bảo mật cao.

Vì vậy, tùy vào khả năng, tính cách và tố chất của mình mà mỗi bác sĩ sẽ có lựa chọn phù hợp.

Một chuyên ngành đang được nhiều người lựa chọn không có nghĩa đó là lựa chọn tốt nhất đối với tất cả mọi người.

- Nếu được nhắn gửi một điều tới những bác sĩ trẻ đang chuẩn bị chọn chuyên ngành nội trú, đặc biệt những người đang phân vân giữa một ngành “hot” và một ngành phù hợp với mình, ông sẽ nói gì?

Đương nhiên, tôi sẽ khuyên các bạn chọn chuyên ngành phù hợp với tố chất và năng lực của bản thân.

Tuy nhiên, với mô hình lựa chọn chuyên khoa tại ngày Matching Day hiện nay, các bác sĩ có thể không lựa chọn được chuyên ngành mình yêu thích mà chỉ được chọn những chuyên ngành còn chỉ tiêu.

Vì thế, cá nhân tôi vẫn thích mô hình tuyển chọn bác sĩ nội trú trước đây. Khi đó, bác sĩ sẽ chọn chuyên ngành trước rồi thi tuyển cùng những người có chung lựa chọn.

Nếu không đậu nội trú, bác sĩ vẫn còn nhiều con đường học tập khác để tiếp tục theo đuổi chuyên ngành mình yêu thích.

Bởi như tôi đã nói từ đầu, học bác sĩ nội trú không phải là con đường duy nhất để trở thành một bác sĩ giỏi.

Xin cảm ơn bác sĩ!

Giám đốc BV Việt Đức nhắn bác sĩ nội trú: Đừng bảo em nhầm, biết thế chọn da liễu "Hãy cân nhắc trước khi chọn học nội trú ngoại khoa. Đừng để sau này nói: Biết thế em sang da liễu, vừa lắm tiền, vừa nhàn", PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chia sẻ với các bác sĩ nội trú trước thềm Matching Day 9/9.

Matching Day: Vòng xoay may rủi của các bác sĩ nội trú? Matching Day với cách chọn ngành dựa trên tổng điểm xếp hạng từ cao xuống thấp đẩy không ít bác sĩ trẻ vào cảnh ngậm ngùi 'chọn đại' chuyên khoa không yêu thích.