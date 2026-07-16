Chương trình áp dụng trên toàn quốc đối với khách hàng mua tất cả phiên bản Skoda Kushaq và Slavia, đồng thời đáp ứng các điều kiện phê duyệt khoản vay của PGBank.

Theo đó, mức lãi suất ưu đãi hấp dẫn nhất là 4,5%/năm, được cố định trong 12 tháng đầu tiên và không quy đổi thành tiền mặt. Khách hàng cần ký hợp đồng mua xe trong thời gian từ ngày 10/7 đến hết ngày 30/9/2026 và hoàn tất giải ngân chậm nhất vào ngày 31/10/2026.

Khách hàng vay mua Skoda Kushaq và Slavia qua PGBank được hưởng lãi suất ưu đãi từ 4,5%/năm trong 12 tháng đầu

Bên cạnh chính sách lãi suất, PGBank hỗ trợ khoản vay lên tới 90% giá trị hợp đồng mua xe. Với hạn mức tài trợ này, khách hàng có thể sở hữu Kushaq Ambition với mức trả trước từ 53 triệu đồng hoặc Slavia Ambition từ 47 triệu đồng, tùy theo kết quả phê duyệt hồ sơ.

Khách hàng mua xe trong tháng 7/2026 còn được áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mại hiện hành của Skoda Việt Nam dành cho xe sản xuất trong nước. Tổng giá trị ưu đãi và quà tặng lên tới 80 triệu đồng đối với Kushaq và 65 triệu đồng đối với Slavia.

Kushaq là mẫu SUV đô thị hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hằng ngày. Trong khi đó, Slavia thuộc phân khúc sedan, tập trung vào không gian sử dụng, thiết kế và tính tiện dụng.

Việc triển khai chương trình hợp tác với PGBank nằm trong định hướng của Skoda Việt Nam nhằm mở rộng các giải pháp tài chính, giúp khách hàng giảm chi phí ban đầu khi mua xe.

Phương Dung