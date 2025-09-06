Ốp điện thoại dần trở thành một phần trong trải nghiệm công nghệ

Ốp lưng điện thoại ngày nay không còn là món phụ kiện chỉ đơn thuần để bảo vệ điện thoại, mà đang trở thành một phần trong trải nghiệm công nghệ của người dùng (độ tương thích, thiết kế thông minh, tối ưu trải nghiệm...), đặc biệt với nhóm sử dụng iPhone, Samsung cao cấp.

Thị trường ốp lưng đầy cạnh tranh về mẫu mã giá rẻ

Nhận ra điều đó từ sớm, thay vì cố “làm ốp thời trang”, SlimcaseSlimcase - thương hiệu ốp lưng siêu mỏng đến từ Singapore - xây dựng triết lý thiết kế khác biệt.“ốp lưng như một thiết bị bán công nghệ”. Với Slimcase, chiếc ốp lưng điện thoại không chỉ là lớp vỏ ngoài, mà là thành phần có vai trò rõ rệt trong việc tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng của người dùng công nghệ.

Một khảo sát từ trang TechBuzz Ireland (dựa trên dữ liệu của Tirita) cho thấy: trong số người dùng, hơn 51% lựa chọn ốp lưng điện thoại dựa trên khả năng bảo vệ, trong khi chỉ 33% chọn vì thiết kế đẹp mắt. Điều này phản ánh rõ xu hướng người dùng đang đặt ưu tiên vào chức năng thực tế, thiết kế đơn giản nhưng đồng bộ, mang lại sự thoải mái khi sử dụng lâu dài và không gây ảnh hưởng đến tính năng của thiết bị.

Triết lý thiết kế của Slimcase là: dù không phải thiết bị chính, sản phẩm vẫn phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, tính công năng rõ rệt và trải nghiệm người dùng sát với thực tế. Theo đó sản phẩm cần đáp ứng 4 tiêu chuẩn rõ ràng: Tương thích; Bảo vệ bền bỉ; Tối ưu trải nghiệm thiết bị; Thiết kế tỉ mỉ, hài hòa.

Hiểu người dùng để làm đúng sản phẩm

Cấu trúc bên trong của mỗi sản phẩm Slimcase được phát triển xoay quanh những tiêu chuẩn từ thị trường: Thiết kế dựa trên thông số gốc của từng mẫu máy, đảm bảo thao tác nút bấm mượt, không cản trở kết nối phụ kiện. Ngoài ra, thương hiệu này còn tự chế tạo vật liệu theo kỹ thuật riêng, kết hợp lớp phủ chống ố, hạn chế xước, viền gia cố hạn chế biến dạng sau va chạm. Và đặc biệt là thiết kế siêu mỏng nhưng vẫn bảo vệ tốt, có thể kể đến dòng Classic (0,38mm) và Sport X (1mm) - đa lớp chống sốc, trọng lượng nhẹ, cân bằng giữa tính thẩm mỹ và khả năng bảo vệ.

Các dòng ốp lưng Slimcase với thiết kế siêu mỏng, hoàn thiện chính xác từng mm. Ảnh: Slimcase

Slimcase cũng ra mắt thêm nhiều dòng sản phẩm không chỉ mỏng nhẹ mà còn mang cá tính riêng. Phân khúc người dùng cũng đa dạng: dân công sở, người có phong cách sống tối giản, người yêu vận động,...

Chính việc đầu tư nghiên cứu thị trường, dày công phát triển đã giúp sản phẩm đáp ứng trọn các nhu cầu của người dùng nhờ đó duy trì nhóm khách hàng trung thành và chinh phục các khách hàng mới bất chấp thị trường cạnh tranh gay gắt.

Slimcase - Thương hiệu ốp điện thoại bán chạy số 1 Việt Nam về doanh số trên các sàn thương mại điện tử trong 365 ngày

Vừa qua, Slimcase là thương hiệu ốp điện thoại bán chạylưng số 1* Việt Nam, dẫn đầu doanh số bán ốp lưng trên 4 sàn TMĐT gồm Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop từ 1/7/2024 đến 30/6/2025 (theo số liệu từ nghiên cứu độc lập của Metric.vn). Slimcase đang chứng minh rằng: phụ kiện chỉ là nhỏ, nhưng tư duy làm sản phẩm thì phải lớn.

Slimcase dẫn đầu về doanh số bán trong hơn 200 thương hiệu khảo sát bởi Metric.vn

ChiếnChính nhờ chiến lược tập trung vào chất lượng sản phẩm, kết hợp giữa tư duy tối giản bên ngoài và cấu trúc tinh tế đã giúp, Slimcase đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của người dùng yêu công nghệ. Thương hiệu không chỉ dẫn đầu doanh số bán trên 4 sàn TMĐT hàng đầu tại Việt Nam mà còn chinh phục hàng triệu các khách hàng từ hơn 20 quốc gia trên toàn thế giới.

Ngọc Minh