Theo báo cáo của hãng nghiên cứu Canalys, Xiaomi đã vượt qua Transsion và Samsung để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất Đông Nam Á trong quý II. Hãng chiếm 19% thị phần, tương đương 4,7 triệu máy bán ra, đánh dấu lần đầu tiên đứng đầu khu vực kể từ quý II/2021.

Xiaomi là thương hiệu smartphone bán chạy nhất Đông Nam Á quý II. Ảnh: Notebookcheck

Doanh số smartphone của Xiaomi tại Đông Nam Á tăng 8% so với cùng kỳ, trong khi thị trường chung giảm 1% do “những bất ổn về thuế quan và khó khăn kinh tế vĩ mô” khiến nhu cầu tiêu dùng chững lại. Transsion và Samsung lần lượt chiếm 18% và 17% thị phần, còn Oppo và Vivo ghi nhận lượng máy xuất xưởng giảm mạnh 19% và 21%.

Đà tăng trưởng của Xiaomi được thúc đẩy bởi chiến lược mở rộng kênh bán hàng, giúp đẩy mạnh các thương hiệu con. Cụ thể, doanh số của Poco - dòng giá rẻ - tăng hơn gấp đôi, trong khi dòng cao cấp 15 series tăng 54% so với cùng kỳ. Đây được xem là “cột mốc cho một thương hiệu vốn bị gắn mác flagship giá rẻ”, theo ông Le Xuan Chiew, quản lý nghiên cứu tại Canalys.

Ngoài ra, Xiaomi còn tận dụng hiệu quả sự bùng nổ của TikTok Shop để bán các mẫu máy giá thấp độc quyền online, xả hàng tồn kho với mức giảm giá mạnh, kết hợp livestream bán hàng.

Một hiện tượng đáng chú ý khác là Honor - thương hiệu tách ra từ Huawei - tăng trưởng 121% so với cùng kỳ năm 2024 nhờ tập trung vào các mẫu máy giá cao, dù chưa lọt vào top 5 khu vực.

Không chỉ bứt phá ở Đông Nam Á, Xiaomi cũng là hãng duy nhất trong top 5 tại Trung Quốc ghi nhận tăng trưởng trong quý II. Theo IDC, hãng xuất xưởng 10,4 triệu máy tại thị trường nội địa, tăng 3,4%, nhờ tập trung vào nhóm khách hàng “ưu tiên giá trị”.

Sự trở lại mạnh mẽ này phản ánh chiến lược mở rộng sang các lĩnh vực cạnh tranh cao như xe điện và thiết kế chip bán dẫn. Doanh thu quý I của Xiaomi đạt 111,2 tỷ NDT (16,46 tỷ USD), tăng gần 50% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận ròng điều chỉnh đạt kỷ lục 10,68 tỷ NDT, tăng 64,5%.

Giới phân tích nhận định, lợi thế của Xiaomi nằm ở khả năng kết hợp giá cả cạnh tranh với các tính năng cao cấp, cùng sự nhanh nhạy trong khai thác các kênh bán hàng mới. Điều này giúp hãng không chỉ trụ vững trong giai đoạn thị trường khó khăn, mà còn mở ra cơ hội củng cố vị thế tại các thị trường trọng điểm.

(Theo Yicai Global)