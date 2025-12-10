Em Nguyễn Hoàng Long khi còn là học sinh lớp 11 trường THPT Bắc Thăng Long, Hà Nội, với điểm IELTS đầu vào là 4.5 đã được lựa chọn tham gia nhóm học sinh học thử nghiệm phiên bản AI đầu tiên đào tạo IELTS của Smartcom năm 2024. Sau 11 tháng, em đã đạt 8.5 điểm thi IELTS tại IDP.

Theo Smartcom English, trong nhóm hơn 10 học sinh học thử trên phiên AI đầu tiên đó, hầu hết các em đạt điểm IELTS từ 7.5 trở lên sau 12 tháng học, dù điểm đầu vào đều từ 4.0 - 4.5.

Em Nguyễn Hoàng Long (trái) và thầy Nguyễn Anh Đức, tác giả Smartcom AI (giữa)

Theo Smartcom English, Smartcom AI Adaptive Learning Engine là một mô hình AI độc lập sử dụng dữ liệu lớn về IELTS học thuật. Thuật toán của hệ thống có khả năng phát hiện ưu, nhược điểm học tập của từng người học và tự động điều chỉnh bài học cho phù hợp với khả năng từng cá nhân.

Mô hình AI này có thể chủ động phát hiện ra ưu, nhược điểm, cũng như các đặc điểm cá nhân của người học trong quá trình học tập, và chủ động gợi ý và điều chỉnh bài học phù hợp với năng lực cá nhân của từng người học. Điểm nhấn đặc biệt là Smartcom AI có thể giảng dạy cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, cũng như hướng dẫn được cả học từ vựng, ngữ pháp và mẹo làm bài IELTS cho sĩ tử luyện thi IELTS chứ không chỉ dừng lại ở việc chấm chữa bài nói, bài viết.

Để có thể điều chỉnh bài học thích ứng theo năng lực và đặc điểm học tập của từng người học, Smartcom AI sử dụng Big Data chuyên biệt cho IELTS. Hay nói cách khác, người học trên nền tảng Smartcom AI sẽ được sử dụng một thư viện sách IELTS khổng lồ, mà ở đó bất cứ nhu cầu học tập hay đặc điểm học tập nào của người học cũng được đáp ứng ngay lập bởi một người thầy ảo thông thái, có thể lựa chọn và đưa ra ngay tài liệu và bài giảng phù hợp với từng cá nhân người học theo từng hành vi của học viên.

Quá trình giảng dạy và gợi ý từ vựng chủ động cho bài học đọc của Smartcom AI

Thú vị hơn nữa, Smartcom AI có thể tự động hóa quá trình học tập, giúp người học học tập liền mạch, hào hứng mà không bị gián đoạn, hay mất thời gian vào những việc ít gia tăng hiệu quả học tập.

Ví dụ như khi học kỹ năng đọc IELTS, sau khi được học bài giảng về kỹ năng làm một dạng bài cụ thể, người học sẽ được AI gợi ý một bài đọc ở độ khó tương đương bài thi IELTS thật. Nhưng chỉ sau vài phút thực hành, Smartcom AI đã phát hiện ra từ vựng mà người học ấy chưa nắm chắc, cũng như những vấn đề trong quá trình đọc hiểu mà người học gặp phải, để từ đó AI tạo ra danh sách từ vựng cần học và các thẻ flashcard cũng như các game hỗ trợ trí nhớ tự động.

TS. Ben Williams, Giám đốc học thuật của Smartcom English, nhận giải thưởng Edtech 2025

“Các chuyên gia IELTS và AI tại Smartcom đã tạo ra mô hình AI hiếm hoi có dữ liệu lớn chuyên sâu về IELTS và nắm giữ bản quyền nội dung. Vì để có thể phát triển được các bài học IELTS có độ tin cậy cao, tương đương các bài thi chuẩn hóa như IELTS, bắt buộc đội ngũ phát triển đó phải là các chuyên gia được đào tạo chuyên sâu về giảng dạy tiếng Anh và đặc biệt là về ra đề thi tiếng Anh. Với thế mạnh sở hữu đội ngũ chuyên gia học thuật đông đảo gồm cả Việt Nam và quốc tế, nhiều người có trình độ tiến sĩ, Smartcom English đã đầu tư thành công dữ liệu lớn chuyên sâu cho IELTS nói riêng và giảng dạy tiếng Anh nói chung”, thầy giáo Nguyễn Anh Đức - đại diện Smartcom English nhấn mạnh.

Ngày 15/11/2025, Smartcom AI Adaptive Learning Engine đã nhận được giải thưởng Edtech mang tên “Sáng tạo Giáo dục của năm 2025” do Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật Việt Nam trao tặng.

Đăng ký tài khoản dùng thử miễn phí Smartcom AI Adaptive Learning Engine tại https://ai.smartcom.vn/. Đây là mô hình AI chuyên sâu cho luyện thi IELTS nên Smartcom AI chỉ phù hợp với những người có trình độ tiếng Anh từ B1 trở lên.

