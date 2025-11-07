Tại sự kiện, Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ SMT Việt Nam (SMT Technology) và HID Global đã thực hiện các phần trình diễn trực tiếp (live demo) về giải pháp an ninh hợp nhất, bao gồm phần mềm giám sát trung tâm, kiểm soát ra vào bằng nhận diện khuôn mặt, hệ thống cảnh báo - báo động an ninh và bảng điều hành (Security Dashboard).

Bộ giải pháp showcase “Hệ thống an ninh hợp nhất”

Bộ thiết bị kiểm soát ra vào bằng sinh trắc học của HID

Tại sự kiện, SMT Technology và HID Global đồng thời công bố mối quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực Physical Access Control System (PACS). Theo đó, SMT Technology trở thành OEM Partner của HID Global tại thị trường Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Với bước tiến này, SMT Technology được HID Global trao quyền và hỗ trợ kỹ thuật ở mức cao nhất tại thị trường Việt Nam, khẳng định vai trò của SMT không chỉ là nhà phân phối, mà còn là đối tác chiến lược tiên phong, đồng hành cùng HID Global trong việc phát triển và mở rộng hệ sinh thái giải pháp an ninh vật lý tại Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, SMT Technology giới thiệu sản phẩm phần mềm S-SAFE, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của SMT dựa trên nền tảng tích hợp với thiết bị HID Aero Controller, và sẽ tiếp tục mở rộng tương thích với nhiều dòng thiết bị khác trong tương lai, đồng thời sẽ từng bước cập nhật các ứng dụng an ninh khác trong hệ sinh thái Physical Security.

S-SAFE ra đời với mục tiêu xây dựng nền tảng phần mềm chuyên biệt trong lĩnh vực An ninh vật lý - “Make in Vietnam”, đồng thời tận dụng sức mạnh từ các thiết bị phần cứng chất lượng và uy tín hàng đầu thế giới.

S-SAFE dự kiến được chính thức thương mại hóa từ tháng 12/2025, trong đó tập trung vào ứng dụng kiểm soát ra - vào kết hợp giám sát camera - đánh dấu bước đi quan trọng của SMT Technology trong hành trình phát triển các giải pháp phần mềm “Made by SMT”.

Hình ảnh giao diện phần mềm S-SAFE

Với định hướng “Leading in Physical Security Solutions”, SMT Technology cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đối tác và khách hàng để xây dựng hệ sinh thái an ninh toàn diện, thông minh và bền vững hơn.

Liên hệ SMT Technology., JSC

Website: https://www.smttech.com.vn/

Email: sales@smttech.com.vn / hau.tran@smttech.com.vn

Hotline: (+84) 2473040686

Lệ Thanh