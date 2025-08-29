Những ngày này tại gian triển lãm của Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an) ở Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” luôn có đông đảo người dân tham gia trải nghiệm. Với chủ đề Trung tâm Dữ liệu quốc gia - Trái tim của tiến trình xây dựng Việt Nam số, không gian triển lãm được chia thành 4 khu vực.

Người dân hào hứng trải nghiệm tại gian trưng bày của Trung Tâm Dữ liệu quốc gia. Ảnh: C12

Để bước vào trung tâm của gian triển lãm, khách tham quan sẽ trải nghiệm khu vực Hệ thống kiểm soát ra vào, ứng dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt tiên tiến bậc nhất hiện nay.

Hệ thống cho phép xác thực danh tính với tốc độ xử lý nhanh, độ chính xác cao và bảo mật tuyệt đối, bảo đảm an ninh an toàn ở mức độ cao nhất. Công nghệ này còn cho phép phân tích dữ liệu ra vào theo thời gian thực, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, giám sát và vận hành toàn diện.

Khách tham quan tương tác với robot AI. Ảnh: C12

Ngay tại sảnh của gian trưng bày, khách tham quan được gặp hướng dẫn viên số – Robot AI. Đây là một trong những thành tựu nổi bật của công nghệ trí tuệ nhân tạo Việt Nam. Robot được lập trình để giao tiếp linh hoạt, di chuyển nhịp nhàng và có khả năng thực hiện một số tiết mục trình diễn.

Sự hiện diện của hướng dẫn viên số này là minh chứng sinh động cho bước tiến vượt bậc của công nghệ trong nước, đồng thời mang đến trải nghiệm tham quan hiện đại, chuyên nghiệp và giàu ý nghĩa.

Tiếp nối hành trình, khách tham quan được trải nghiệm, khám phá "Trái tim số”, chính là trung tâm công nghệ của Trung tâm Dữ liệu quốc gia, nơi quy tụ những giải pháp tiên tiến, hiện đại bậc nhất hiện nay.

Nổi bật là sa bàn tương tác mô phỏng bản đồ Việt Nam, với mỗi thao tác chạm, các thông tin quan trọng về từng địa phương như vị trí địa lý, diện tích, khí hậu, thổ nhưỡng và dân số được hiển thị tức thời. Đáng chú ý, hệ thống còn tích hợp bản đồ quy hoạch địa chính mới của 34 tỉnh, thành phố sau khi sáp nhập, giúp nâng cao nhận thức về tổ chức lãnh thổ và sự phát triển hài hòa giữa các vùng miền.

Đông đảo người dân trải nghiệm tại gian trưng bày. Ảnh: C12

Ngoài ra, khách tham quan cũng được trực tiếp theo dõi những thống kê cập nhật theo thời gian thực về dân cư, an ninh, y tế và giáo dục, không chỉ tại Hà Nội mà trên phạm vi toàn quốc. Hệ thống này kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia, mở ra bức tranh tổng thể, chính xác và kịp thời về các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia còn trưng bày mô hình tủ rack thực tế giúp quan sát toàn bộ cấu trúc bên trong, mô phỏng trực quan sinh động, tái hiện cơ chế vận hành của một trung tâm dữ liệu hiện đại.

Đây cũng là lần đầu tiên khách tham quan được trải nghiệm “Bức tường lửa” với hệ thống ma trận laser mô phỏng 10 lớp bảo mật an ninh tiên tiến. Trên màn hình LED khổng lồ, các mối đe dọa an ninh mạng được tái hiện trực quan, phản ánh chân thực cách Trung tâm Dữ liệu Quốc gia ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các giải pháp do Trung tâm Điều hành An ninh mạng – Security Operations Center (SOC) triển khai, nhằm phát hiện và ngăn chặn tấn công trong thời gian thực.