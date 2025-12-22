Theo SMT Technology, mô hình này có khả năng đáp ứng nhu cầu quản lý, giám sát và điều hành an ninh trong bối cảnh các thách thức về an ninh ngày càng phức tạp.

Trung tâm Điều hành An ninh (Security Command Center) của SMT Technology có kiến trúc ba lớp, bao gồm:

- Lớp cảm biến (Sensor Layer) giúp thu thập hình ảnh và sự kiện an ninh từ các thiết bị camera, cảm biến…

- Lớp quản lý (Management Layer): Quản lý tập trung các cảnh báo, sự kiện và hỗ trợ công tác điều hành.

- Lớp hiển thị (Visualization Layer): Trực quan hóa thông tin, dữ liệu và tình huống an ninh tại trung tâm điều hành.

Đại diện SMT Technology chia sẻ: Mô hình này cho phép các tổ chức xây dựng một nền tảng điều hành an ninh hợp nhất, giúp nâng cao khả năng nhận thức tình huống, phản ứng nhanh và hỗ trợ ra quyết định kịp thời. Để áp dụng hiệu quả mô hình này, cần quy chuẩn hóa các phương thức giao tiếp giữa các “Layer”, trong đó “Management Layer” đóng vai trò là “Bộ não” của hệ thống cần phải là một nền tảng mở, đa nhiệm, đáp ứng khả năng tích hợp và mở rộng.

Các kỹ sư của SMT Technology thực hiện Showcase tại sự kiện

Các nội dung trình bày và phần showcase demo trực tiếp tại sự kiện đã minh họa khả năng ứng dụng thực tế của Trung tâm Điều hành An ninh trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ cơ quan quản lý nhà nước, trung tâm chỉ huy an ninh – quốc phòng, đến doanh nghiệp, khu công nghiệp, nhà máy, bệnh viện, khách sạn và cơ sở giáo dục.

Việc tích hợp các hệ thống giám sát, quản lý và hiển thị trên một nền tảng thống nhất được đánh giá là xu hướng tất yếu, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và giảm phụ thuộc vào xử lý thủ công.

Thông qua các phần trình bày chuyên đề và demo, khách mời có cơ hội tiếp cận cách các công nghệ được kết nối, tích hợp và vận hành trong một hệ sinh thái an ninh thống nhất.

Đại diện SMT Technology và các đối tác công nghệ Genetec, Bosch Security và LG Electronics tại sự kiện

SMT Technology đang nỗ lực khẳng định vai trò là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực an ninh vật lý tại Việt Nam, với năng lực thiết kế, tích hợp và triển khai các giải pháp Trung tâm Điều hành An ninh toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

(Nguồn: SMT Technology)