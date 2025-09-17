Ở tuổi gần 50, khi nhiều người đàn ông đã an yên với tổ ấm đủ đầy, diễn viên Hồ Quang Mẫn lại bước vào một hành trình đặc biệt: làm bố đơn thân. Quyết định ấy đến với anh không theo một kịch bản sẵn có nhưng Hồ Quang Mẫn chấp nhận bằng tất cả sự can đảm và tình yêu dành cho con gái.

Diễn viên Hồ Quang Mẫn sinh năm 1977, sống tại TPHCM. Anh từng góp mặt trong nhiều dự án phim như: Hoa phong nguyệt vũ, Hoàng Quý Muội, Đặc nhiệm hốt sao, Chó săn...

Diễn viên Hồ Quang Mẫn diễn thời trang cùng con gái.

Hồ Quang Mẫn chia sẻ với phóng viên VietNamNet, ở tuổi gần 50, anh có hai hạnh phúc lớn lao là theo đuổi nghề diễn viên vì tìm thấy được niềm vui, sự hạnh phúc khi đứng trước ống kính và chăm sóc con gái.

Bất ngờ nhưng không hối hận

Hồ Quang Mẫn thừa nhận, việc trở thành bố đơn thân đến với anh khá bất ngờ, không hề được chuẩn bị từ trước. Song, điều khiến anh kiên định chính là tình yêu dành cho con.

"Tôi chưa bao giờ thấy hối hận. Có con bên cạnh, tôi thấy mình hạnh phúc hơn nhiều so với những gì đã đánh đổi", anh tâm sự.

Người đàn ông từng có thời gian làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, xuất nhập khẩu và kinh doanh ẩm thực hiểu rằng từ đây, cuộc sống của mình không còn xoay quanh sự tự do cá nhân mà là trách nhiệm, là sự trưởng thành trong vai trò người cha.

Trên phim trường hay thương trường, anh hết mình với vai diễn, công việc nhưng ngoài giờ, Hồ Quang Mẫn lại trở về với vai trò một người cha đầy trách nhiệm, lo toan từng bữa ăn, giấc ngủ cho con.

Có những lúc phải xa nhà vì lịch quay, anh cố gắng gọi điện, nhắn tin để con gái luôn cảm nhận được sự hiện diện của bố. Anh học cách sắp xếp lại cuộc sống, để dù bận rộn đến đâu, con vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Là một người cha đơn thân, Hồ Quang Mẫn luôn ý thức rõ trách nhiệm lớn nhất của mình là bảo vệ con. Chia sẻ với PV VietNamNet, anh thừa nhận nỗi sợ lớn nhất là khó tìm được một người vừa hợp với mình, vừa thật lòng thương và đối xử tử tế với con gái. Những câu chuyện đau lòng về "dì ghẻ con chồng" trên mạng xã hội càng khiến anh thêm trăn trở.

Mới đây, khi bức thư kêu cứu dài ba trang của một bé trai bị dì ghẻ bạo hành gây xôn xao dư luận, Hồ Quang Mẫn nói thật sự xót xa và giận dữ. "Nó nhắc tôi rằng đây không phải là chuyện nhỏ, mà cần được nhìn nhận nghiêm túc và xử lý nhanh chóng, có trách nhiệm", anh nói. Từ đó, Hồ Quang Mẫn càng tin rằng sự an toàn của con, cả thể chất lẫn tinh thần phải luôn là ưu tiên hàng đầu.

Với Hồ Quang Mẫn, nếu có một mối quan hệ mới, mọi thứ sẽ diễn ra từng bước thận trọng. Anh muốn cho người ấy thời gian tiếp xúc để con có cơ hội bày tỏ cảm nhận, rồi mới tính đến chuyện xa hơn. Những buổi gặp gỡ ngắn, sinh hoạt chung sẽ là cách để cả hai phía hiểu nhau dần, trước khi nghĩ tới việc sống cùng nhà.

Tuy vậy, nam diễn viên cũng cho rằng không nên vì một vụ việc đau lòng mà vội kỳ thị tất cả "dì ghẻ" hay gia đình "rổ rá cạp lại".

"Tôi tin ngoài kia vẫn có nhiều người cha mẹ kế thật sự thương con riêng như con ruột. Nếu có tình thương và trách nhiệm, gia đình ghép vẫn có thể mang lại hạnh phúc và môi trường tốt cho trẻ", anh bày tỏ.

Trải qua nhiều thăng trầm, Hồ Quang Mẫn hiểu rằng nỗi sợ không tìm được người vừa tốt cho mình vừa tốt cho con là có thật. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh khép chặt trái tim. Anh chỉ chọn cách thận trọng hơn: yêu thì phải có trách nhiệm và trách nhiệm lớn nhất chính là bảo vệ con gái.

"Nếu sau này có bước tiếp theo, tôi muốn mọi quyết định đều có sự quan sát, có lộ trình rõ ràng và có sự tham gia của gia đình", anh nói thêm.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân, Hồ Quang Mẫn cũng mong xã hội quan tâm, chung tay bảo vệ trẻ em và hỗ trợ những gia đình ghép. Bởi theo anh, khi được yêu thương và tôn trọng, trẻ em sẽ không phải chịu thêm những tổn thương vốn không thuộc về mình.

Con gái chính là động lực để "trẻ hóa" bản thân

Con gái anh - bé Hồ Bảo Châu (gần 6 tuổi) đang cần nhiều sự định hướng. Hồ Quang Mẫn khuyến khích con tự lập từ sớm, tham gia các hoạt động ngoại khóa, thậm chí cùng trình diễn thời trang để bé thêm tự tin. Anh cũng nhờ sự hỗ trợ của gia đình, từ ông bà đến em gái để yên tâm hơn trong những ngày vắng nhà.

Đặc biệt, anh không chỉ nuôi con bằng vật chất mà còn bằng tấm gương sống. Hồ Quang Mẫn tin rằng điều quan trọng nhất là dạy con biết yêu thương, sống tử tế và có trách nhiệm.

"Tôi vừa phải cứng rắn để rèn kỷ luật, vừa mềm mỏng như một người mẹ để con cảm nhận được sự quan tâm. Đó là sự cân bằng mà tôi luôn cố gắng giữ", anh chia sẻ.

Trong mắt Hồ Quang Mẫn, con gái chính là động lực khiến anh "trẻ hóa" bản thân. Anh đọc sách, tìm hiểu nhiều hơn để có thể trả lời những thắc mắc ngây ngô của con. Không chỉ là cha, anh còn muốn trở thành một người bạn đồng hành để con có thể chia sẻ mọi điều.

Sự thay đổi rõ rệt ấy giúp anh nhìn cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Nếu trước kia anh nặng gánh chuyện kiếm thật nhiều tiền thì nay, hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi ngày được thấy con cười, con lớn lên khỏe mạnh.

Hiện tại, Hồ Quang Mẫn nói hài lòng với những gì đang có và chưa có ý định tìm bạn đời cho mình và mẹ cho con gái. Với anh, hạnh phúc không nằm ở những thứ xa xôi mà hiện hữu trong từng khoảnh khắc được nuôi dạy, đồng hành cùng con.

Hồ Quang Mẫn chăm sóc vườn Thủ Đức

Ảnh: NVCC