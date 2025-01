Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng cùng đại diện các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tham dự hội nghị.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hải Hà

Theo Sở Công thương, trong năm 2024, nhiều chỉ tiêu về phát triển công nghiệp - thương mại của tỉnh vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2024 ước tăng 8,15% so với năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ năm 2024 ước đạt khoảng 298,6 ngàn tỷ đồng, tăng 13% so với năm ngoái; kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt hơn 23,9 tỷ USD, tăng 10,8% so với năm ngoái.

Năm 2025, ngành công thương của tỉnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu tăng từ 10% trở lên, chỉ số sản xuất công nghiệp phấn đấu mức tăng trưởng khoảng 7,5-8% so với năm 2024… Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng nhấn mạnh 7 nhiệm vụ trọng tâm đối với ngành công thương của tỉnh trong năm 2025.

Trong đó, ngành công thương cần nghiên cứu, bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cũng như tiếp tục thực hiện lĩnh vực đột phá về phát triển thương mại, dịch vụ tổng hợp hiện đại, phát triển logistics, đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số, thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu sở cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, tận dụng các lợi thế từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng Phước An… để thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ, logistics.

Sở cần rà soát, tham mưu UBND tỉnh, các địa phương trong tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động của các chợ truyền thống; triển khai đưa các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động trong khu dân cư vào các cụm công nghiệp đảm bảo lộ trình phù hợp.

Ngành công thương cần lưu ý các vấn đề Net-zero, xanh hóa các khu công nghiệp, cũng như tính toán xây dựng, phát triển hệ thống trụ sạc xe điện tại các trạm xăng dầu để đáp ứng nhu cầu của người dân, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trên địa bàn…

Theo Hải Quân (Báo Đồng Nai)