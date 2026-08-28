Muôn vàn nỗi lo "tình ngay lý gian"

Ngày 28/8 là ngày thứ 2 lực lượng CSGT triển khai xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên các tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn. Ghi nhận trên các hội nhóm giao thông, diễn đàn ô tô lớn như Otofun, Bạn Hữu Đường Xa, Thiên Lý Bắc Nam, OFFB..., chủ đề về quy định giữ khoảng cách an toàn đang thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Hầu hết các tài xế đều đồng tình rằng việc xử phạt là cần thiết, đặc biệt sau nhiều vụ tai nạn dồn toa nghiêm trọng trên cao tốc. Mức phạt khá lớn, tương đương cả tháng lương với các khung 4-6 triệu đồng và nặng hơn lên tới 14-16 triệu đồng nếu gây ra tai nạn. Tuy nhiên, thực tế vận hành trên đường lại phát sinh những tình huống khiến người cầm lái đau đầu bài toán để không dính phạt.

Việc giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc có nhiều biến số khiến các tài xế cảm thấy cần được giải đáp thắc mắc. Ảnh: Đình Hiếu

Tình huống phổ biến và gây bức xúc nhất chính là nạn "tạt đầu, điền vào chỗ trống". Trên diễn đàn OFFB, tài khoản Facebook Hoàng Tuấn bức xúc chia sẻ một tình huống éo le: "Tôi thường xuyên chạy tuyến Pháp Vân. Đang đi tốc độ 90km/h, căng mắt ra để duy trì cự ly an toàn với xe trước thì bất thình lình, một chiếc xe khách giường nằm từ làn phải nháy pha xin đường rồi cúp đầu 'cái rụp' ngay trước mũi xe để lách lên. Khoảng cách lúc đó bị rút ngắn chắc chưa nổi 15m, lại rơi đúng ngay đoạn có trụ camera, liệu tôi có bị phạt oan hay không?"

Đồng quan điểm, tài khoản Lê Văn Long phân tích trên Bạn Hữu Đường Xa về tình huống khi đường đông: "Vào những ngày cuối tuần hay giờ cao điểm, xe cộ ken đặc trên cao tốc. Cứ để cách ra đúng chuẩn là y như rằng có xe khác điền vào. Nếu tôi đạp phanh gấp để lấy lại khoảng cách, xe sau sẽ tông thẳng vào đuôi tôi. Đi cao tốc mà mắt lúc nào cũng nơm nớp liếc vạch kẻ đường, thần kinh rất căng thẳng."

Không chỉ dừng lại ở lỗi tạt đầu, tài xế còn chỉ ra vô số "cạm bẫy" vô hình khác. Anh Trần Việt, một lái xe thường xuyên chạy tuyến Hà Nội - Thanh Hóa chia sẻ: "Những đoạn qua nút giao, lối ra vào trạm dừng nghỉ là cực kỳ lộn xộn. Xe cộ nhập làn, tách làn liên tục. Mình đang đi thẳng ở dải tốc độ cao, xe khác từ lối dẫn nhập vào thì cự ly an toàn kiểu gì cũng bị phá vỡ trong vài giây."

Thậm chí, thói quen đi chậm ở làn trái của một bộ phận tài xế cũng gây họa cho người khác. Tài khoản Nguyễn Hữu Cường bình luận trên diễn đàn Thiên Lý Bắc Nam: "Nhiều xe con đi với tốc độ 'rùa bò' 60-70km/h nhưng cứ bám rịt làn trái sát con lươn. Dòng xe phía sau buộc phải nối đuôi nhau rà phanh, chờ xi-nhan xin vượt. Lúc đó khoảng cách giữa các xe rất sát nhau. Hệ thống camera có nhận diện được đây là ùn ứ cục bộ do xe phía trước cản trở hay không?"

Chưa hết, trên diễn đàn OFFB, tài khoản Trọng Đức nêu 3 trường hợp: "Xe từ đường nhánh cần nhập vào cao tốc nhưng dòng phương tiện trên làn chính đang nối đuôi nhau và đều giữ khoảng cách an toàn thì xe này nhập làn như thế nào để không dính lỗi khoảng cách an toàn? Hoặc khi sắp tới nút ra, tài xế cần chuyển dần sang làn bên phải nhưng các xe trên làn này cũng đang chạy thành hàng dài với tốc độ đều nhau và giữ khoảnh cách an toàn với nhau thì tài xế làm thế nào để... ra khỏi cao tốc? Tương tự, sau khi chuyển sang làn trái để vượt xe, tài xế muốn trở lại làn giữa cũng có thể gặp tình huống không tìm được khoảng trống thuận lợi để nhập làn vì tất cả các xe ở làn này cũng đang giữ khoảng cách an toàn vừa đủ theo quy định?”.

Một tài khoản trên diễn dàn mạng xã hội OFFB nêu tình huống lưu thông trên cao tốc. Ảnh chụp màn hình.

Nhiều tài xế lo ngại vì vượt xe, nhập làn, chuyển làn... vô hình chung lại vi phạm vượt tốc độ hoặc không đảm bảo tốc độ tối thiểu trên cao tốc.

Bên cạnh những thắc mắc, bức xúc, cũng có không ít tài xe cũng về trải nghiệm về tình trạng lưu thông trong những ngày đầu áp dụng chế tài xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn.

Theo tài khoản Nguyễn Việt Hòa cũng chia sẻ trên diễn đàn Otofun, mọi người có vẻ đi điềm đạm hơn, chú ý giữ khoảng cách hơn mặc dù theo ước lượng cảm quan có vẻ khó giữ đủ 55m tối thiểu. Tốc độ trung bình trước đi được khoảng 100-110 km/h thì nay chỉ đạt 70-80kmh. Thời gian di chuyển cùng một quãng đường đi mất thời gian hơn hẳn.

Lời giải từ Cục Cảnh sát giao thông

Trước "ma trận" những tình huống éo le mà cộng đồng tài xế đặt ra, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT - Bộ Công an) đã lên tiếng giải thích để người dân yên tâm lưu thông.

Như VietNamNet đã đưa tin trong bài "Xe khác tạt đầu, phanh gấp: CSGT có phạt lỗi không giữ khoảng cách?" Cục CSGT trước khi lập biên bản xử phạt, lực lượng chức năng sẽ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, dữ liệu điện tử để xác định phương tiện có vi phạm hay không.

Cục CSGT cho biết không xử lý vi phạm trong các tình huống bất khả kháng, sự cố. Ảnh: Đình Hiếu

"Đối với các trường hợp phương tiện di chuyển như chuyển làn, gặp sự cố bắt buộc phải phanh gấp hay tắc đường... làm khoảng cách an toàn giữa các xe thay đổi đột ngột, bất ngờ thì sẽ không bị tính là vi phạm", đại diện Cục CSGT giải thích.

Đối với tình huống xe bị "tạt đầu" cướp làn, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào đoạn video để đánh giá. Nếu hình ảnh cho thấy phương tiện đang duy trì khoảng cách an toàn nhưng đột ngột bị xe khác chuyển làn chèn vào, khiến khoảng cách bị vi phạm trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng sẽ không xử lý tài xế xe phía sau mà sẽ xem xét xử lý xe chen ngang về hành vi vượt, chuyển làn không đúng quy định.

Theo đại diện Cục CSGT, mục đích của quy định về khoảng cách an toàn là giúp phương tiện phía sau có đủ khoảng cách để phản ứng khi xe phía trước gặp sự cố. Đồng thời, việc xử lý vi phạm này được áp dụng trong điều kiện giao thông bình thường, không xảy ra các tình huống bất khả kháng, sự cố. Lực lượng chức năng không xử phạt máy móc đối với những tình huống bất khả kháng hoặc thay đổi đột ngột.

Dù vậy, các tài xế mong muốn cơ quan chức năng có hướng dẫn cụ thể hơn về cách duy trì và tái lập khoảng cách an toàn trong những tình huống thường gặp như nhập làn, chuyển làn, vượt xe hoặc khi phương tiện khác bất ngờ chen vào khoảng trống phía trước, để người lái vừa bảo đảm an toàn, vừa tránh lúng túng trước nguy cơ vi phạm.

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