Ngày 4/1, thông tin từ Sở GD-ĐT Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa ban hành văn bản đề nghị UBND phường Pleiku kịp thời chấn chỉnh và chỉ đạo hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn số 3467/SGDĐT-KHTC của Sở GD-ĐT.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Trần Hoàn

Theo Sở GD-ĐT Gia Lai, trước đó, ngày 20/12/2025, Sở đã ban hành công văn số 3467/SGDĐT-KHTC triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Gia Lai. Công văn này căn cứ các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về chính sách học phí, cơ chế thu - chi, đồng thời làm rõ các nội dung liên quan đến vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ sở giáo dục công lập, trong đó có nhân viên nấu ăn phục vụ hoạt động bán trú.

Tuy nhiên, ngày 31/12/2025, hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã ban hành Thông báo số 07/TB-NVT về việc tạm dừng tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh, làm ảnh hưởng đến hoạt động bán trú trên địa bàn.

Trong văn bản gửi UBND phường Pleiku, Sở GD-ĐT Gia Lai đề nghị UBND phường Pleiku kịp thời chấn chỉnh và chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi thực hiện nghiêm các nội dung đã được Sở GD-ĐT hướng dẫn.

Trước đó, ngày 31/12/2025, bà Bùi Thị Phương Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, ban hành thông báo tạm dừng hoạt động bán trú kể từ ngày 5/1/2026, với lý do các quy định về nguồn chi trả chế độ cho đội ngũ nhân viên phục vụ bán trú năm 2026 chưa được đề cập trong Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Gia Lai nên nhà trường cho rằng chưa đủ cơ sở pháp lý để duy trì.

Cùng với việc tạm dừng bán trú, nhà trường đề nghị phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian đưa đón con em sau giờ học buổi sáng và trước giờ học buổi chiều theo thời khóa biểu của trường.

Không chỉ riêng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, cùng ngày, Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (xã Biển Hồ) cũng ban hành văn bản với nội dung tương tự và gửi đến phụ huynh thông qua giáo viên chủ nhiệm.