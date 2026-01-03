Theo thông báo số 07/TB-NVT ngày 31/12/2025 do bà Bùi Thị Phương Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ký, nhà trường quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động dịch vụ bán trú, bao gồm ăn và nghỉ trưa tại trường, kể từ ngày 5/1/2026 cho đến khi có thông báo mới.

Nguyên nhân tạm dừng tổ chức hoạt động bán trú, theo bà Hoa, là do các quy định về nguồn chi trả chế độ cho đội ngũ nhân viên phục vụ bán trú năm 2026 chưa được đề cập trong Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Gia Lai. Vì vậy, nhà trường chưa đủ cơ sở pháp lý để duy trì hoạt động này.

Cùng với việc tạm dừng bán trú, nhà trường cũng đề nghị phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian đưa đón con em sau giờ học buổi sáng và trước giờ học buổi chiều theo thời khóa biểu. Cụ thể, buổi sáng học sinh vào lớp lúc 6h50 và ra về lúc 10h05; buổi chiều vào lớp lúc 13h50 và kết thúc lúc 16h05.

Không chỉ riêng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, ngày 31/12/2025, Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (xã Biển Hồ) cũng ban hành văn bản với nội dung tương tự và gửi đến phụ huynh thông qua giáo viên chủ nhiệm.

Ngay sau khi các thông báo được gửi đi, nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo ngại bởi theo họ, bán trú không chỉ đơn thuần là bữa ăn trưa mà còn là giải pháp quan trọng giúp cha mẹ yên tâm công tác, nhất là với các gia đình trẻ, công chức, viên chức và người làm việc xa nhà. Việc tạm dừng bán trú khi chưa có phương án thay thế hoặc lộ trình rõ ràng đã khiến nhiều gia đình cảm thấy bị động.

Đối với học sinh, theo các phụ huynh, việc dừng bán trú cũng kéo theo không ít hệ lụy. Nhiều em không có điều kiện về nhà nghỉ trưa, phải theo bố mẹ đến cơ quan hoặc gửi tạm tại nhà người quen, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, tâm lý và chất lượng học tập, đặc biệt là học sinh tiểu học.

Chị N.L.Q. (xã Biển Hồ) cho biết, con chị học cách nhà khoảng 3km nên mỗi ngày chị phải đưa con đến trường, sau đó tiếp tục di chuyển hơn 30km đến nơi làm việc. Buổi chiều, sau khi tan học, cháu thường chơi ở sân trường khoảng 30 phút để chờ mẹ về đón.

Theo chị Q., nếu nhà trường dừng tổ chức bán trú, mỗi ngày chị phải đưa đón con nhiều lần rồi di chuyển đến cơ quan với quãng đường khoảng 60km đi về.

Tương tự, anh B. (phường Pleiku) cho biết, từ khi vợ anh tới làm việc tại Trung tâm Hành chính tỉnh và mỗi tuần chỉ về nhà một lần, mọi việc đưa đón, chăm sóc con cái đều do anh đảm nhiệm.

“Nếu bán trú bị dừng, tôi không biết sẽ xoay xở thế nào để đưa đón con vào buổi trưa, trong khi công việc thường xuyên phải trực cơ quan, không thể rời nhiệm sở", anh B. chia sẻ.

Qua tìm hiểu của PV, sau khi HĐND tỉnh Gia Lai ban hành Nghị quyết số 37, ngày 20/12/2025, Sở GD-ĐT Gia Lai đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện.

Theo Sở GD-ĐT Gia Lai, nhằm đảm bảo cho các cơ sở giáo dục công lập có kinh phí để hợp đồng nhân viên nấu ăn, đề nghị UBND các xã, phường theo thẩm quyền để quyết định việc bố trí kinh phí cho các cơ sở này.

Như vậy, nguồn kinh phí chi trả chế độ cho đội ngũ nhân viên phục vụ bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập được giao cho UBND các xã, phường quyết định, thay vì do HĐND tỉnh quy định như trước đây.