Chị Nguyễn Thị Hòa (38 tuổi, ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội) hỏi: Khi mua căn hộ chung cư, chồng tôi đã ký văn bản cam kết đây là tài sản riêng của tôi và sổ hồng chỉ đứng tên một mình tôi. Nay tôi muốn bán căn hộ này, vậy chồng tôi có cần phải ký vào hợp đồng mua bán không?

Ảnh minh họa.

Luật sư Vũ Anh Tuấn – Văn phòng luật sư Trung Hòa (Hà Nội) trả lời:

Theo Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, tài sản riêng của vợ, chồng gồm: tài sản mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng theo quy định tại các Điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của mỗi người và các tài sản khác theo quy định pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ hoặc chồng.

Tài sản hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Ngoài ra, Điều 44 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; đồng thời có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung.

Trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Việc quản lý phải bảo đảm lợi ích của người có tài sản.

Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán bằng tài sản riêng của người đó. Trường hợp hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của người còn lại.

Như vậy, nếu quyền sử dụng đất là tài sản riêng của người vợ và giấy chứng nhận chỉ đứng tên người vợ thì người vợ có quyền bán mà không cần chữ ký của người chồng. Hợp đồng mua bán trong trường hợp này vẫn có hiệu lực pháp luật.

Để hạn chế rủi ro và tránh phát sinh tranh chấp về sau, văn bản cam kết tài sản riêng của người chồng nên được lập và công chứng, chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền.