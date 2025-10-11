TopZone - Điểm đến tin cậy cho tín đồ Apple tại Việt Nam

Việc lựa chọn một địa chỉ mua sắm uy tín là ưu tiên hàng đầu của người dùng khi quyết định đầu tư vào một thiết bị công nghệ cao cấp. Với vị thế là chuỗi cửa hàng ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, TopZone đã khẳng định được vai trò là điểm đến đáng tin cậy.

TopZone hiện có 86 cửa hàng trải dài khắp 25 tỉnh thành, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm Apple chính hãng, từ iPhone, iPad, MacBook cho đến Apple iPhone 17 Pro Max 256GB - phiên bản được ưa chuộng nhất của dòng iPhone 17 Series. Điều đặc biệt là TopZone sở hữu cả hai mô hình ủy quyền cao cấp của Apple: AAR (Apple Authorized Reseller) và APR (Apple Premium Reseller). Trong đó, APR là phiên bản cao cấp nhất với các tiêu chuẩn khắt khe nhất từ Apple về thiết kế, nội thất và dịch vụ.

Bước vào TopZone, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt ngay từ không gian. Toàn bộ thiết kế do Apple trực tiếp thực hiện, nội thất cao cấp nhập khẩu từ nước ngoài. Đến với TopZone, bạn sẽ được trải nghiệm sản phẩm thực tế, tư vấn từ đội ngũ chuyên viên được đào tạo và cấp chứng chỉ trực tiếp bởi Apple.

Về chính sách, TopZone áp dụng bảo hành 12 tháng, chế độ đổi trả linh hoạt, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất và giao hàng miễn phí. Chọn TopZone, bạn chọn sự yên tâm từ sản phẩm chính hãng đến dịch vụ chu đáo, từ không gian mua sắm đẳng cấp đến chính sách hậu mãi toàn diện. Đó là lý do TopZone trở thành điểm đến tin cậy của người dùng yêu thích Apple tại Việt Nam.

Giá bán chính thức iPhone 17 Series và iPhone Air

TopZone công bố mức giá cạnh tranh cho các dòng iPhone mới, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận những công nghệ mới nhất từ Apple.

Giá bán cập nhật ngày 09/10/2025 tại hệ thống TopZone:

Chính sách bán hàng hấp dẫn tại TopZone

Hiểu được nhu cầu của khách hàng, TopZone mang đến nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, giúp việc sở hữu iPhone thế hệ mới trở nên dễ dàng hơn.

Sở hữu ngay, trả sau với lãi suất 0%

Chương trình trả chậm với lãi suất 0% cho phép khách hàng linh hoạt về tài chính. Người mua chỉ cần trả trước từ 10% giá trị sản phẩm và có thể lựa chọn kỳ hạn thanh toán kéo dài đến 12 tháng. Đây là giải pháp hiệu quả để cân đối chi tiêu mà vẫn có thể sớm trải nghiệm sản phẩm công nghệ cao cấp.

Thu cũ đổi mới: Trợ giá lên đến 3 triệu đồng

Chương trình "Thu cũ đổi mới" là cơ hội để người dùng nâng cấp lên iPhone 17 Series hoặc iPhone Air với chi phí tiết kiệm. TopZone cam kết thu mua các thiết bị cũ với giá cao, đồng thời trợ giá thêm đến 3 triệu đồng khi khách hàng lên đời sản phẩm mới. Quy trình thẩm định giá tại TopZone nhanh chóng và minh bạch, mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng.

Các lợi ích hấp dẫn khác

TopZone cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng còn nguyên seal, nhập khẩu chính ngạch với đầy đủ chứng từ và tem nhãn. Sản phẩm được bảo hành chính hãng Apple 12 tháng, kèm chính sách hư gì đổi nấy trong 12 tháng đầu tiên.

Ngoài ra, TopZone thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn, giảm giá khi mua kèm sản phẩm Apple khác, ưu đãi qua các kênh thanh toán cùng nhiều quà tặng giá trị dành cho khách hàng.

Với 86 cửa hàng trải dài 25 tỉnh thành, khách hàng có thể mua tại TopZone và bảo hành, đổi trả tại bất kỳ điểm bán nào của TopZone, Thế Giới Di Động hay Điện Máy XANH trên toàn quốc.

Việc lựa chọn một nhà bán lẻ uy tín không chỉ đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn mang lại sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng.

TopZone là chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam. Với 2 cửa hàng đạt chuẩn Apple Premium Reseller (APR) cùng hơn 80 điểm bán ủy quyền chính thức (AAR) khác trải dài trên toàn quốc, cùng trong hệ sinh thái các cửa hàng thegioididong.com, TopZone mang đến không gian mua sắm chuẩn quốc tế, trải nghiệm sản phẩm Apple chính hãng và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Website: https://topzone.vn

(Nguồn: TopZone)