Apple luôn gặp khó trong việc tạo ra cầu nối giữa dòng iPhone tiêu chuẩn và dòng Pro. Nếu iPhone 5c hay XR là bản giá rẻ rõ rệt, iPhone Mini và iPhone Plus từng là nỗ lực thu hẹp khoảng cách này.

Năm nay, hãng tiếp tục thử nghiệm với iPhone Air, dòng sản phẩm mang tên gọi “Air” lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone. Trên lý thuyết, đây là một kỳ công kỹ thuật nhưng thực tế lại khiến giới công nghệ bối rối vì không rõ Apple làm ra nó cho ai.

Thiết kế mỏng nhất lịch sử iPhone và cũng "mong manh" nhất

Apple dường như “quay lại thời Jony Ive”, khi thiết kế được đặt lên trên tính thực dụng. Với độ mỏng chỉ 5,6mm và trọng lượng 165 gram, iPhone Air trở thành chiếc smartphone mỏng nhất thế giới, vượt qua cả Galaxy S25 Edge. Cảm giác cầm nhẹ tay và tinh tế gợi nhớ khoảnh khắc Steve Jobs rút chiếc MacBook Air ra khỏi phong bì cách đây hơn một thập kỷ.

Bên trong, máy trang bị chip A19 Pro - giống iPhone 17 Pro nhưng bị cắt giảm một nhân GPU - cùng màn hình ProMotion 120 Hz và camera selfie nâng cấp. Tuy nhiên, sự hoàn hảo về hình thức này nhanh chóng lộ rõ mặt trái quen thuộc: hy sinh hiệu năng vì vẻ đẹp.

Apple từng bỏ jack tai nghe để làm iPhone 7 mỏng hơn và giờ lịch sử dường như lặp lại: “mỏng thật nhiều” nhưng “thiếu cũng thật nhiều”.

Khi “Air” đồng nghĩa với đánh đổi

iPhone Air chỉ có một camera duy nhất, giống bản tiêu chuẩn iPhone 17. Dù cảm biến 24MP Fusion vẫn cho phép zoom 2x mà không giảm chất lượng, việc thiếu ống kính góc siêu rộng là thiệt thòi lớn. Người dùng cũng không thể chụp ảnh macro, điều mà ngay cả các máy tầm trung hiện nay đều có.

Về pin, Apple quảng cáo rằng Air có thể phát video 40 giờ nhưng chỉ khi gắn thêm pin MagSafe rời giá 99 USD. Sự phụ thuộc vào phụ kiện khiến nhiều người nghi ngờ khả năng duy trì năng lượng của máy. Ngoài ra, iPhone Air chỉ có một loa (mất âm thanh stereo), không hỗ trợ mmWave 5G, nhưng lại có giá 999 USD, gần bằng dòng Pro.

iPhone 17 và 17 Pro “đáng tiền” hơn

Điều khiến giới công nghệ ngạc nhiên là iPhone 17 bản thường có giá 799 USD nhưng lại nhiều tính năng hơn. Ngoài ống kính chính tương tự, máy còn có camera góc siêu rộng 48MP, hỗ trợ chụp macro và quay phim chế độ Cinematic. Pin lớn hơn, sạc nhanh hơn, âm thanh tốt hơn và có cả mmWave 5G.

Ngay cả iPhone 17 Pro, giá chỉ nhỉnh hơn 100 USD, cũng vượt trội với pin lớn, khả năng tản nhiệt bằng buồng hơi và cụm camera mạnh hơn. Trong khi đó, iPhone Air dùng khung titan thay vì nhôm, khiến máy chỉ nhẹ hơn bản thường 12 gram nhưng lại dễ nóng hơn do thiếu hệ thống tản nhiệt mới mà dòng Pro đang có.

Với những yếu tố này, giới chuyên môn nhận định iPhone Air gần như chỉ có ưu thế duy nhất là thiết kế mỏng nhẹ.

Thực tế này phần nào được phản ánh trong doanh số. Theo báo cáo từ Morgan Stanley, lượng iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max bán ra “cao hơn dự kiến”, còn iPhone Air lại yếu hơn tương đối. Nhà phân tích Erik Woodring dự đoán Apple sẽ nâng sản lượng iPhone 17 trong nửa cuối năm 2025 lên 90 triệu chiếc, tăng so với mức 84 - 86 triệu hiện nay.

Các chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng năm 2026 - 2027, khi iPhone gập đầu tiên của Apple được kỳ vọng ra mắt vào tháng 9/2026. Như Morgan Stanley nhận định: “iPhone đang cũ đi nhưng cuộc cách mạng lớn nhất của Apple chỉ còn chưa đầy một năm nữa”.

