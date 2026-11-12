Vinhomes triển khai chính sách thanh toán bằng voucher đặc quyền tối đa 30% giá trị căn hộ tại dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long đến hết ngày 31/12/2026

Thêm không gian cho con khôn lớn, trọn nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày

Với nhiều gia đình, tìm kiếm một chốn an cư dài hạn không chỉ là mua thêm vài mét vuông diện tích. Đó là cuộc kiếm tìm một môi trường sống khoáng đạt, nơi con trẻ được hít thở bầu không khí trong lành của biển trời, ông bà có chỗ dạo bộ thảnh thơi, còn cha mẹ tìm thấy khoảng cân bằng sau ngày dài bận rộn.

Tại khu Vịnh Bình Minh 1 và Thiên Đường Nhiệt Đới 1 thuộc dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long, câu trả lời cho bài toán đổi nhà được cụ thể hóa bằng hai dòng sản phẩm đặc trưng là nhà phố liền kề 60 m² và biệt thự song lập 162 m².

Với nhà phố liền kề 60 m², cấu trúc nhiều tầng mang lại giải pháp mở rộng không gian sử dụng theo chiều cao. Các tầng chức năng được phân tách rành mạch với không gian sinh hoạt chung ấm cúng ở tầng dưới, phòng ngủ riêng tư cho cha mẹ và góc học tập yên tĩnh cho con ở các tầng trên. Mỗi thành viên đều có khoảng trời riêng để tập trung học tập hay làm việc, nhưng vẫn dễ dàng kết nối trong những bữa cơm gia đình.

Trong khi đó, dòng biệt thự song lập 162 m² mở ra chuẩn mực sống rộng rãi cho các gia đình đa thế hệ. Điểm đắt giá nằm ở khoảng sân vườn bao quanh nhà. Đây là nơi ông bà tỉa cây, thưởng trà sớm mai; cha mẹ tổ chức tiệc trà cuối tuần; và con trẻ có mảnh đất nhỏ để tự tay gieo những mầm xanh đầu tiên. Những trải nghiệm xung quanh nhà chính là chất liệu nuôi dưỡng một tuổi thơ trọn vẹn và đầy ắp ký ức đẹp.

Không gian xanh khoáng đạt mở ra khoảng trời vận động tự nhiên và gắn kết cho mọi thế hệ. Ảnh phối cảnh

Vượt ra ngoài khuôn viên từng căn nhà, giá trị an cư được nối dài bởi phong cách sống nghỉ dưỡng suốt 365 ngày trong năm. Thay vì chen chúc nơi phố thị ngột ngạt khói bụi, thức dậy bên vịnh di sản mỗi sớm mai mang tới nguồn năng lượng dồi dào từ gió biển trong lành và ánh nắng ngập tràn.

Hệ thống công viên nội khu rợp bóng cây xanh, đường dạo bộ ven nước khoáng đạt và các khu thể thao liên hoàn giúp việc rèn luyện thể chất trở thành thói quen tự nhiên của cả nhà. Đặc biệt, sự hiện diện của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec trong nội khu mang đến điểm tựa y tế chuẩn quốc tế kề cận, bảo vệ sức khỏe toàn diện cho ông bà và con trẻ.

Chuẩn sống nghỉ dưỡng bên thiên nhiên giúp nuôi dưỡng sức khỏe thể chất và tái tạo năng lượng mỗi ngày cho cư dân Vinhomes Global Gate Hạ Long. Ảnh phối cảnh

Tối ưu dòng tiền nhờ cơ chế áp dụng voucher đặc quyền 30%

Rào cản lớn nhất của các gia đình khi nghĩ đến việc nâng cấp tổ ấm thường nằm ở áp lực tiền mặt ban đầu. Phương án tài chính tại Vinhomes Global Gate Hạ Long được thiết kế linh hoạt, gỡ bỏ gánh nặng cho người mua nhà ở thực.

Theo đó, với phương án vay ngân hàng, dòng liền kề 60 m² xây thô yêu cầu mức vốn tự có ban đầu chỉ từ 2,5 tỷ đồng; trong khi biệt thự song lập 162 m² xây thô có mức vốn tự có khởi điểm từ 4,9 tỷ đồng. Khoản vay lên tới 70% sẽ được hưởng ưu đãi cố định lãi suất 3%/năm trong 18 tháng hoặc 4,5%/năm trong 24 tháng. Đặc biệt, những khách hàng cần một lộ trình tài chính rõ ràng trong dài hạn có thể sử dụng gói vay cố định lãi suất 9%/năm trong 5 năm. Toàn bộ chênh lệch so với thị trường cũng như chi phí trả nợ trước hạn đều do Vinhomes gánh vác.

Với những người mong muốn nhận nhà về ở sớm mà không tốn công sức quản lý thi công, dòng sản phẩm hoàn thiện nội thất liền tường tại Vịnh Bình Minh 1 mang lại giải pháp nhanh gọn. Gia chủ chỉ cần sắm thêm đồ rời là có thể sẵn sàng dọn về tổ ấm mới bên vịnh kỳ quan.

Công viên Hoàng Hôn tại Vịnh Bình Minh 1 nằm trong hệ tiện ích cảnh quan giúp nâng cao chất lượng sống cho cư dân. Ảnh phối cảnh

Điểm tựa tài chính đột phá nhất dịp này đến từ cơ chế áp dụng “Voucher Đặc quyền sở hữu nhà Vinhomes”. Khách hàng sở hữu voucher hợp lệ có thể sử dụng để thanh toán tối đa lên tới 30% giá trị căn nhà, trước hạn chót 31/12/2026.

Khi voucher đặc quyền được đưa vào phương án thanh toán, lượng tiền mặt gia đình phải chi trả ban đầu được giảm tải đáng kể. Thậm chí, nếu giá trị voucher đúng bằng 30% giá trị căn và được ngân hàng giải ngân 70%, khách hàng có thể sở hữu nhà Vinhomes Global Gate Hạ Long với vốn ban đầu 0 đồng.

Nhờ đó, voucher đặc quyền được chuyển hóa thành tài sản. Còn khoản ngân sách tiết kiệm được nhờ sử dụng voucher ngay lập tức trở thành nguồn dự phòng linh hoạt, giúp cha mẹ thoải mái đầu tư cho việc học tập của con, chăm sóc sức khỏe gia đình hay tiếp tục duy trì các kế hoạch kinh doanh hiện tại.

Quyết định đổi nhà mới tại Vinhomes Global Gate Hạ Long vì thế trở thành bước chuyển nhẹ nhõm và tràn đầy hứng khởi. Đặt những viên gạch đầu tiên cho tổ ấm bên vịnh di sản bằng voucher đặc quyền chính là món quà ý nghĩa dành cho tuổi thơ của con, đồng thời mang lại không gian sống an yên, khỏe mạnh cho cả gia đình.

Thu Loan