Trong bảng xếp hạng uy tín như Skytrax, vốn được xem như “Oscar của ngành hàng không”, những cái tên Singapore Airlines, Qatar Airways hay Emirates thường xuyên góp mặt trong nhóm dẫn đầu toàn cầu, đặc biệt ở hạng mục khoang thương gia.

Hãng Qatar Airways nổi bật với sản phẩm Qsuite, thiết kế được ví như “phòng riêng thu nhỏ”. Mỗi ghế đều có cửa trượt tạo không gian kín đáo, ghế ngồi có thể ghép lại thành không gian chung thích hợp cho các gia đình hay các cặp đôi trên máy bay. Giá vé khứ hồi cho Qsuite có thể lên đến 10.000 USD (khoảng 250 triệu đồng).

Hãng Qatar Airways nổi bật với ghế có thể ghép lại thành phòng riêng. Ảnh Qatar Airways

Trong khi đó, Singapore Airlines lại theo đuổi triết lý rộng rãi và tinh tế. Ghế thương gia của hãng thuộc loại lớn nhất thế giới, có thể ngả thành giường phẳng hoàn toàn nhưng không có cửa riêng. Bù lại, thiết kế chú trọng sự thoải mái và tính công thái học.

Với Emirates, trải nghiệm ghế phụ thuộc nhiều vào dòng máy bay. Trên Airbus A380, ghế được bố trí theo kiểu mở nhưng rộng rãi, ghế có thể kéo thành giường phẳng thoải mái được trải nệm mềm. Phiên bản Boeing 777 mới lại bổ sung vách ngăn riêng.

Ghế thương gia của Emirates có thể kéo thành giường nằm thoải mái. Ảnh Emirates

Ẩm thực cũng là điểm khác biệt rõ rệt giữa các hãng. Singapore Airlines nổi tiếng với dịch vụ “Book the cook”, cho phép hành khách lựa chọn món ăn trước chuyến bay từ một thực đơn phong phú thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào suất ăn cố định trên máy bay. Đây là một trong những yếu tố khiến hãng luôn được đánh giá cao về ẩm thực.

Hành khách có thể đặt trước những món như tôm hùm Thermidor, bít tết hoặc các món Á đặc trưng như cơm gà, laksa… Tính cá nhân hoá này giúp bữa ăn trở nên “đúng gu” hơn, nhất là với những hành khách có yêu cầu riêng.

Bữa ăn được đặt trước theo yêu cầu của hành khách hãng Singapore Airlines. Ảnh MileLion

Qatar Airways gây ấn tượng với mô hình “dine on demand”, tức hành khách có thể gọi món bất cứ lúc nào thay vì theo khung giờ cố định. Thực đơn được thiết kế theo phong cách châu Âu – Trung Đông với các món như bít tết thăn bò, thịt cừu, hải sản,... kèm rượu vang. Theo đó hành khách được phục vụ lần lượt từ khai vị, món chính đến tráng miệng chứ không cùng lúc như nhiều hãng khác.

Hãng Qatar Airways phục vụ thực đơn trên máy bay lần lượt như trong nhà hàng. Ảnh QatarAirways

Hãng hàng không Emirates lại biến ẩm thực thành một phần của trải nghiệm xa hoa và ấn tượng thị giác. Các món ăn cầu kỳ, rượu vang cao cấp được phục vụ trên bộ đồ ăn, dao dĩa cao cấp.

Điểm đặc trưng của Emirates là sự “trình diễn”. Không chỉ là món ăn, toàn bộ trải nghiệm từ cách bày biện, phục vụ đến không gian đều hướng tới cảm giác sang trọng. Trên các chuyến bay A380, hành khách còn có thể lên quầy bar trên không, thưởng thức cocktail, snack và giao lưu trong suốt hành trình.

Quầy bar trên không máy bay A380 của hãng Emirates. Ảnh Thealviator

Ngoài ra, các hãng hàng không đều cung cấp cho hành khách hạng thương gia của mình những sản phẩm, dịch vụ cao cấp nhất, như sử dụng lối check-in riêng, phòng chờ sang chảnh có khu ăn uống, spa, giải trí. Ngay cả bộ chăm sóc cá nhân trên mỗi chuyến bay cũng đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Bulgari, Diptyque... nhằm đem đến những trải nghiệm xứng đáng với giá trị.

Nếu Qatar Airways dẫn đầu về sự riêng tư và linh hoạt, Singapore Airlines chinh phục hành khách bằng sự tinh tế thì Emirates lại ghi điểm với trải nghiệm xa xỉ và khác biệt. Trong bối cảnh hành khách ngày càng đòi hỏi cao, khoang thương gia đã trở thành thước đo đẳng cấp và bản sắc của mỗi hãng hàng không trên bầu trời.