Đối với nhiều hành khách thường xuyên di chuyển bằng đường hàng không, việc lên máy bay đôi khi trở thành một thói quen. Họ tìm chỗ ngồi, cất hành lý, lướt qua các tiện nghi và nhanh chóng ổn định để chuẩn bị cho chuyến bay.

Thế nhưng, trong khi hành khách thư giãn chờ cất cánh, các tiếp viên hàng không lại bước vào giai đoạn làm việc tập trung cao độ nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho chuyến bay.

Theo Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA), cất cánh và hạ cánh là hai thời điểm rủi ro cao nhất trong chuyến bay, chiếm hơn 70% các sự cố hàng không nghiêm trọng.

Trong những giai đoạn này, tiếp viên hàng không không chỉ kiểm tra khoang hành khách, đảm bảo mọi người đã ngồi đúng vị trí và thắt dây an toàn, mà còn phải duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Vậy làm thế nào để họ có thể duy trì sẵn sàng như vậy?

Một chi tiết nhỏ ít người để ý, đó chính là tư thế ngồi đặc biệt của tiếp viên trong lúc cất và hạ cánh.

Sau khi ổn định trên ghế, thắt dây an toàn, họ thường đặt tay dưới đùi. Thoạt nhìn, nhiều người cho rằng đây chỉ là một thói quen đơn giản, nhưng thực tế đây là một tư thế đã được huấn luyện kỹ lưỡng, theo Travelandleisure.

Katherine Drossos, một tiếp viên hàng không, cho biết tư thế này yêu cầu tiếp viên ngồi thẳng lưng, hai chân đặt phẳng trên sàn và tay đặt dưới đùi chắc chắn. Mục đích là giúp cơ thể ổn định, giảm thiểu nguy cơ chấn thương nếu xảy ra rung lắc mạnh hoặc tình huống khẩn cấp.

Đồng thời, việc giữ tay ở vị trí này cũng giúp họ có thể sẵn sàng phản ứng nhanh chóng khi cần hỗ trợ hành khách hoặc thực hiện sơ tán.

Không chỉ dừng lại ở giữ tư thế an toàn này, khi ngồi, tiếp viên còn thực hiện một “quy trình kiểm tra” trong đầu.

Họ âm thầm rà soát lại các quy trình an toàn, hình dung các tình huống khẩn cấp, xác định vị trí các cửa thoát hiểm, và chuẩn bị sẵn các mệnh lệnh cần thiết trong trường hợp phải sơ tán. Đây là một phần quan trọng trong việc đảm bảo mọi phản ứng đều chính xác và kịp thời.

Dù mỗi hãng hàng không hoặc loại máy bay có thể có những điều chỉnh nhỏ về tư thế, mục tiêu chung vẫn không thay đổi. Đó là duy trì sự ổn định, tỉnh táo và khả năng sẵn sàng cao nhất trong những thời điểm quan trọng nhất của chuyến bay.

Về phía hành khách, bạn không bắt buộc phải áp dụng tư thế này. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, điều quan trọng là cần chú ý lắng nghe hướng dẫn của tiếp viên, xem kỹ hướng dẫn an toàn đặt ở túi ghế phía trước và luôn thắt dây an toàn trong suốt hành trình. Ngoài ra, việc giữ ghế ở vị trí thẳng đứng khi cất cánh và hạ cánh cũng là yêu cầu bắt buộc nhằm giảm thiểu rủi ro.