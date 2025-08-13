Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tính đến ngày 4/7, đã có hơn 120,9 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) được đối chiếu sinh trắc học qua căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VNeID; hơn 1,2 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học.
Sau một thời gian làm sạch cơ sở dữ liệu khách hàng và áp dụng giải pháp đối khớp thông tin sinh trắc học, số lượng khách hàng cá nhân bị lừa đảo, mất tiền giảm 57%; số lượng tài khoản cá nhân nhận tiền lừa đảo giảm 47% so với cùng kỳ năm 2024.
Đến nay, 30 tổ chức tín dụng (TCTD) đã ký kết với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) để triển khai làm sạch dữ liệu khách hàng mở tài khoản thanh toán; 11 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã ký kết với C06 để thực hiện tương tự.
Mới đây nhất, ngày 12/8, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã ký hợp tác với Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR) thuộc Bộ Công an trong việc triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID trên ứng dụng ngân hàng.
Theo đó, OCB và Trung tâm RAR sẽ cùng triển khai: Tích hợp dữ liệu căn cước công dân điện tử vào các quy trình mở tài khoản và định danh khách hàng; đối chiếu thông tin khách hàng một cách chính xác, góp phần giảm thiểu rủi ro và tăng cường bảo mật; tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, mang lại sự tiện lợi và tốc độ vượt trội cho khách hàng.
Theo ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc OCB, hoạt động tích hợp dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID vào quy trình giao dịch của ngân hàng, được kỳ vọng sẽ tạo nên những giá trị thiết thực, giúp tăng cường bảo mật và an toàn thông tin, giảm thiểu các rủi ro gian lận.
Cả ngân hàng và khách hàng đều có thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí. Khách hàng sẽ tiếp cận dịch vụ ngân hàng trực tuyến mọi lúc, mọi nơi mà không cần mang theo nhiều giấy tờ tùy thân.
Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (C06 - Bộ Công an), khẳng định bên cạnh việc liên kết với ứng dụng VNeID để cập nhật thông tin sinh trắc học, các khách hàng của ngân hàng còn có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng để thanh toán hóa đơn và dịch vụ công trên ứng dụng VNeID.
Đại tá Trần Hồng Phú yêu cầu các bên liên quan phải đảm bảo sự thông suốt, an toàn trong xác thực điện tử, phù hợp với các quy định của pháp luật; đem lại dịch vụ tiện ích cho người dân, doanh nghiệp và cho sự phát triển kinh tế xã hội; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13 của Chính phủ.
Đồng thời, tăng cường giải pháp bảo mật, bảo vệ hệ thống dữ liệu, ngăn chặn hành vi tấn công mạng, phối hợp cung cấp thông tin, cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, gian lận, rửa tiền... nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng ngừa rủi ro, bảo vệ lợi ích của người dân, doanh nghiệp.
Theo NHNN, hầu hết dịch vụ ngân hàng cơ bản đã được thực hiện trên kênh số, nhiều ngân hàng đạt tỷ lệ khoảng 95% giao dịch thực hiện trên kênh số. Hệ sinh thái số, thanh toán số đã được thiết lập kết nối giữa dịch vụ ngân hàng với nhiều dịch vụ khác trong nền kinh tế để cung ứng trải nghiệm liền mạch cho khách hàng.
Đến nay, có hơn 87% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản ngân hàng. Tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân toàn Việt Nam đạt 171,6 triệu. Tính riêng 5 tháng đầu năm 2025, các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng mạnh, đặc biệt giao dịch qua mã QR tăng tới 78,09% về số lượng và 216,24% về giá trị.