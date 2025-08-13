Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tính đến ngày 4/7, đã có hơn 120,9 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) được đối chiếu sinh trắc học qua căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VNeID; hơn 1,2 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học.

Sau một thời gian làm sạch cơ sở dữ liệu khách hàng và áp dụng giải pháp đối khớp thông tin sinh trắc học, số lượng khách hàng cá nhân bị lừa đảo, mất tiền giảm 57%; số lượng tài khoản cá nhân nhận tiền lừa đảo giảm 47% so với cùng kỳ năm 2024.

Đến nay, 30 tổ chức tín dụng (TCTD) đã ký kết với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) để triển khai làm sạch dữ liệu khách hàng mở tài khoản thanh toán; 11 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã ký kết với C06 để thực hiện tương tự.

Mới đây nhất, ngày 12/8, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã ký hợp tác với Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR) thuộc Bộ Công an trong việc triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID trên ứng dụng ngân hàng.

Đại diện trung tâm RAR và OCB ký kết hợp đồng triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID trên ứng dụng OCB OMNI. Ảnh: OCB.

Theo đó, OCB và Trung tâm RAR sẽ cùng triển khai: Tích hợp dữ liệu căn cước công dân điện tử vào các quy trình mở tài khoản và định danh khách hàng; đối chiếu thông tin khách hàng một cách chính xác, góp phần giảm thiểu rủi ro và tăng cường bảo mật; tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, mang lại sự tiện lợi và tốc độ vượt trội cho khách hàng.

Theo ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc OCB, hoạt động tích hợp dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID vào quy trình giao dịch của ngân hàng, được kỳ vọng sẽ tạo nên những giá trị thiết thực, giúp tăng cường bảo mật và an toàn thông tin, giảm thiểu các rủi ro gian lận.

Cả ngân hàng và khách hàng đều có thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí. Khách hàng sẽ tiếp cận dịch vụ ngân hàng trực tuyến mọi lúc, mọi nơi mà không cần mang theo nhiều giấy tờ tùy thân.

Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (C06 - Bộ Công an), khẳng định bên cạnh việc liên kết với ứng dụng VNeID để cập nhật thông tin sinh trắc học, các khách hàng của ngân hàng còn có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng để thanh toán hóa đơn và dịch vụ công trên ứng dụng VNeID.

Đại tá Trần Hồng Phú yêu cầu các bên liên quan phải đảm bảo sự thông suốt, an toàn trong xác thực điện tử, phù hợp với các quy định của pháp luật; đem lại dịch vụ tiện ích cho người dân, doanh nghiệp và cho sự phát triển kinh tế xã hội; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13 của Chính phủ.

Đồng thời, tăng cường giải pháp bảo mật, bảo vệ hệ thống dữ liệu, ngăn chặn hành vi tấn công mạng, phối hợp cung cấp thông tin, cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, gian lận, rửa tiền... nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng ngừa rủi ro, bảo vệ lợi ích của người dân, doanh nghiệp.