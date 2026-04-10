Oppo Find N6, chiếc smartphone nổi bật với công nghệ nếp gấp vô hình được mở bán tại Việt Nam từ 27/3, đáng chú ý mức giá hiện chỉ còn 63.990.000 đồng, tức giảm 1 triệu đồng so với thời điểm ra mắt, tuy nhiên vẫn không được nhiều người dùng quan tâm.

Giá cao, Oppo Find N6 được ít người dùng quan tâm

Điểm sáng duy nhất của chiếc smartphone này đến từ hệ thống bán lẻ CellphoneS, khi đại diện bán hàng cho biết đã nhận được hơn 200 lượt đặt hàng, đặc biệt là phiên bản màu cam liên tục “cháy hàng” và khách hàng phải chờ đến lượt mới được nhận máy.

Trong khi đó, trên website của Thế Giới Di Động, số lượng người mua sản phẩm này là 30. Trả lời PV VietNamNet, đại diện truyền thông Thế Giới Di Động cho biết, số lượng người mua thể hiện ở trên là chính xác.

Theo vị đại diện này, giá cả là một rào cản đối với người dùng khi tiếp cận Oppo Find N6, mặc dù máy được trang bị nhiều công nghệ mới như nếp gấp vô hình, vi xử lý Snapdragon 8 Elite gen 5, camera công nghệ HasselBlad hay pin dung lượng lớn… nhưng với mức giá 64 triệu đồng không phải ai cũng có thể mua được.

Tại hệ thống Di Động Việt, mặc dù chưa triển khai kinh doanh chính thức chiếc điện thoại gập mới này của Oppo, nhưng hệ thống vẫn hiển thị thông tin sản phẩm và mở đăng ký quan tâm nhằm ghi nhận nhu cầu thực tế của người dùng, đặc biệt các dòng thiết bị mới hoặc có yếu tố công nghệ khác biệt.

Bà Loan Trần, phụ trách truyền thông của hệ thống này, cho biết ghi nhận ban đầu cho thấy lượng khách hàng để lại thông tin quan tâm dòng smartphone gập mới của Oppo đang ở mức tích cực.

Tuy nhiên, do đặc thù của phân khúc và mức giá cao nên người dùng có xu hướng tìm hiểu kỹ và cần thời gian trải nghiệm trước mới quyết định mua hay không, nên lượng đăng ký quan tâm chủ yếu phản ánh mức độ chú ý của thị trường ở giai đoạn đầu.

Thông qua các dữ liệu này, Di Động Việt có thêm cơ sở để đánh giá nhu cầu và làm việc với đối tác trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp trong thời gian tới.

Oppo Find N6 nổi bật với công nghệ nếp gấp vô hình khi tối ưu và trang bị bản lề hợp kim titan thế hệ 2 kết hợp In 3D chính xác cao, giảm sai lệch xuống 0,05 mm, giúp màn hình gập gần như phẳng và hạn chế nếp gấp.

Đi kèm chiếc máy này là AI Magic Pen, với 4.096 mức độ cảm ứng lực, chiếc bút này mang lại trải nghiệm viết và ghi chú chính xác trên cả màn hình trong lẫn màn hình ngoài. Bút còn hỗ trợ nhiều tính năng như ghi chú nhanh, ghi chú toàn màn hình và con trỏ laser.

Máy sở hữu hệ thống camera Hasselblad chuyên nghiệp với camera chính 200MP, góc siêu rộng 50MP cải thiện khả năng thu sáng và tele 50MP zoom quang 3x.

Oppo Find N6 được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 và sở hữu viên pin Silicon Carbon với dung lượng lên đến 6000mAh, hỗ trợ sạc siêu nhanh SUPERVOOC 80W và sạc không dây AIRVOOC 50W.

Máy có hai màn hình cao cấp, màn hình ngoài 6,62 inch được bao quanh bởi viền đối xứng siêu mỏng 1,4 mm. Khi mở ra, thiết bị cung cấp màn hình trong lên đến 8,12 inch.

Cả hai màn hình đều đạt độ sáng tối đa 1.800 nit, giúp nội dung hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh sáng mạnh ngoài trời.

Với mức giá như trên, nếu so với giá iPhone 17 Pro đang bán ở Di Động Việt là 33.990.000 đồng, thay vì mua Oppo Find N6, người dùng chỉ cần bỏ thêm gần 4 triệu đồng nữa là có thể mua được 2 chiếc iPhone 17 Pro.