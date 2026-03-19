Ngày 19/3, Oppo đã phát đi thông cáo cho biết việc ra mắt Find N6 tại thị trường Việt Nam. Chiếc điện thoại này đã được ra mắt toàn cầu vào ngày 18/3 và từ 20h00 cùng ngày khách hàng tại Việt Nam đã có thể đăng ký đặt hàng trước trên các hệ thống bán lẻ điện thoại di động trên toàn quốc.

Máy dự kiến chính thức mở bán từ 27/3 và từ nay đến 30/4 khách hàng khi đặt mua sẽ nhận được ưu đãi lên đến 15 triệu đồng.

Find N6 nổi bật với công nghệ nếp gấp vô hình khi tối ưu và trang bị bản lề hợp kim titan thế hệ 2 kết hợp In 3D chính xác cao, giảm sai lệch xuống 0,05 mm, giúp màn hình gập gần như phẳng và hạn chế nếp gấp.

Đồng thời, công nghệ phục hồi nếp gấp giúp duy trì độ phẳng bền bỉ, đạt chứng nhận TÜV Rheinland với độ bền hơn 1.000.000 lần gập mở và giảm 82% nếp gấp theo thời gian.

Đi kèm chiếc máy này là AI Magic Pen, với 4.096 mức độ cảm ứng lực, chiếc bút này mang lại trải nghiệm viết và ghi chú chính xác trên cả màn hình trong lẫn màn hình ngoài. Bút còn hỗ trợ nhiều tính năng như ghi chú nhanh, ghi chú toàn màn hình và con trỏ laser.

Ngoài ra, các công cụ AI như khoanh chụp nhanh, trình vẽ biểu đồ AI và ảnh AI giúp người dùng nhanh chóng ghi lại nội dung trên màn hình, chuyển các bản phác thảo thành bảng biểu hoàn chỉnh hoặc biến nét vẽ tay thành hình ảnh hoàn thiện giúp mỗi ý tưởng được hiện thực hóa một cách rõ ràng.

Thiết bị cũng hỗ trợ O+ Connect hỗ trợ truyền dữ liệu đa hệ sinh thái một cách liền mạch với máy tính Mac hoặc Windows.

Find N6 sở hữu hệ thống camera Hasselblad chuyên nghiệp với camera chính 200MP, góc siêu rộng 50MP cải thiện khả năng thu sáng và tele 50MP zoom quang 3x.

Đi kèm là cảm biến tái tạo màu chuyên dụng, giúp hình ảnh giữ độ chi tiết cao và màu sắc tự nhiên trong nhiều điều kiện.

Máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 và sở hữu viên pin Silicon Carbon với dung lượng lên đến 6000mAh, hỗ trợ sạc siêu nhanh SUPERVOOC 80W và sạc không dây AIRVOOC 50W.

Find N6 trang bị hai màn hình cao cấp, màn hình ngoài 6,62 inch được bao quanh bởi viền đối xứng siêu mỏng 1,4 mm. Khi mở ra, thiết bị cung cấp màn hình trong lên đến 8,12 inch.

Cả hai màn hình đều đạt độ sáng tối đa 1.800 nit, giúp nội dung hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh sáng mạnh ngoài trời.

Trong điều kiện thiếu sáng, màn hình hỗ trợ độ sáng tối thiểu 1 nit cùng công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM tần số cao lên tới 2.160 Hz, góp phần giảm hiện tượng nhấp nháy và hỗ trợ bảo vệ mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

Oppo Find N6 được giới thiệu với hai tùy chọn màu sắc gồm Titan với tông màu trầm cổ điển và Cam rực rỡ, phiên bản 16GB + 512GB Titan có mức giá lên tới 64.990.000 đồng và đây là smartphone gập giá cao nhất Việt Nam tại thời điểm hiện tại.