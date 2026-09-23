Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương cũng đang rà soát các gói thầu liên quan Công ty Việt Mỹ. Một số nội dung thuộc diện mật do liên quan quá trình kiểm tra, điều tra của cơ quan công an.

Theo lãnh đạo tỉnh, bệnh viện là chủ đầu tư nên phải chịu trách nhiệm chính trong tổ chức mua sắm, đấu thầu và thực hiện hợp đồng. Việc gia hạn hai gói thầu được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định.

Ông Nguyễn Viết Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện rà soát các gói thầu của Công ty Việt Mỹ, tuy nhiên hiện chưa có kết quả.

Gói thầu số 02 và số 03 thuộc Dự án Mua sắm thiết bị y tế chuyên dùng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được UBND tỉnh phê duyệt tháng 12/2024, với tổng mức đầu tư 305 tỷ đồng, gồm 150 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và 155 tỷ đồng từ Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện. Trong đó, gói thầu số 02 có giá trị hơn 291 tỷ đồng.

Dự án gồm hệ thống PET/CT, hệ thống Cyclotron, hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay và hệ thống áp lực dương; đồng thời cải tạo, nâng cấp khu vực sản xuất chất đồng vị phóng xạ F-18 FDG và khu vực lắp đặt hệ thống PET/CT, Cyclotron.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Trần Tuyên

Ngày 20/3/2025, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 “Mua sắm thiết bị y tế chuyên dùng”. Liên danh Việt Mỹ - Thành An được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá trị hơn 291 tỷ đồng.

Hợp đồng ban đầu có thời gian thực hiện 10 tháng. Do không hoàn thành theo tiến độ, gói thầu đã được gia hạn lần đầu. Đến ngày 9/6/2026, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tiếp tục có văn bản gửi Sở Tài chính đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với gói thầu số 02 và số 03.

Ngày 18/6, Sở Tài chính có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh về việc gia hạn hai gói thầu. Theo báo cáo của Sở Tài chính, với gói thầu số 02, nhà thầu gặp khó khăn trong sản xuất, vận chuyển thiết bị do thiếu nguyên liệu trên toàn cầu và ảnh hưởng của chiến tranh. Việc di chuyển của các nhóm kỹ sư nước ngoài sang Việt Nam để lắp đặt, căn chỉnh và đào tạo cũng bị ảnh hưởng.

Đối với gói thầu số 03, trong quá trình thi công phát sinh một số công việc theo yêu cầu của đơn vị cung cấp thiết bị và đơn vị sử dụng nhằm bảo đảm điều kiện lắp đặt, vận hành hệ thống. Một số phần việc chỉ có thể hoàn thiện sau khi hệ thống thiết bị được lắp đặt.

Ngày 25/6/2026, UBND tỉnh Nghệ An thống nhất cho phép gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với gói thầu số 02 và số 03 đến ngày 30/9/2026.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác quản lý thực hiện các hợp đồng phải gia hạn nhiều lần.

Một tháng sau, ngày 25/7/2026, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan về các tội “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an tiếp tục khởi tố một số bị can, trong đó có ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, về tội “Nhận hối lộ”. Ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cũng bị khởi tố về cùng tội danh trong quá trình mở rộng điều tra.

Tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, đến giữa tháng 9, gói thầu số 02 vẫn chưa hoàn tất. Một số thiết bị đã được lắp đặt nhưng chưa hoàn thiện đồng bộ để đưa vào vận hành; hệ thống Cyclotron và một số hạng mục liên quan đang được hoàn thiện.

Theo báo cáo của đơn vị cung cấp thiết bị, hệ thống Cyclotron dự kiến đến ngày 27/9/2026 hoàn thành việc lắp đặt và hướng dẫn vận hành, sát thời hạn hợp đồng được gia hạn đến ngày 30/9.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết, gói thầu số 02 đã được gia hạn lần thứ hai. Nguyên nhân chậm tiến độ là Công ty Việt Mỹ chưa cung cấp đầy đủ thiết bị. Đến nay, dù gần đến ngày hết thời gian thực hiện theo tiến độ được gia hạn, gói thầu vẫn chưa hoàn thành, thiết bị chưa được cung cấp đầy đủ và chưa đồng bộ để đưa vào vận hành.

Về phương án xử lý khi thời gian gia hạn lần thứ hai kết thúc, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cho biết các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát, xem xét trên cơ sở quy định pháp luật và tình hình thực hiện hợp đồng. Nếu nhà thầu không hoàn thành đúng tiến độ, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét xử lý vi phạm hợp đồng và áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật về đấu thầu.