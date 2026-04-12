Su-57: Khả năng tàng hình và công nghệ tiên tiến

Su-57 là niềm tự hào của Không quân Nga, được thiết kế để làm chủ bầu trời thông qua sự kết hợp giữa tính năng tàng hình và hỏa lực tầm xa.

Sức mạnh: Su-57 sở hữu kho vũ khí khổng lồ được giấu kín trong thân để duy trì chỉ số phản xạ radar thấp. Tiêm kích có khả năng mang tên lửa không đối không tầm siêu xa R-37M, có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách hơn 300km.

Công nghệ: Tích hợp radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) N036 Byelka, cho phép theo dõi đồng thời 60 mục tiêu. Hệ thống phòng thủ điện tử trên Su-57 được ví như một "vỏ bọc" thông minh giúp vô hiệu hóa tên lửa của đối phương.

Tầm bắn và Tốc độ: Đạt tốc độ tối đa Mach 2 (khoảng 2.120 - 2.600 km/h tùy độ cao) và có khả năng bay hành trình siêu vượt âm mà không cần đốt sau. Tầm bay tác chiến của tiêm kích lên tới hơn 3.500km.

Lợi thế: Khả năng siêu cơ động nhờ động cơ đẩy vectơ đa chiều, giúp Su-57 chiếm ưu thế tuyệt đối trong các cuộc cận chiến.

Hiệu suất: Được tối ưu hóa cho nhiệm vụ đa năng, từ tiêu diệt mục tiêu trên không đến tấn công chính xác các mục tiêu dưới đất và trên biển.