Theo báo New York Post, Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) ngày 29/3 xác nhận đã triển khai tiêm kích F-16 để giải quyết sự cố an ninh ở sân bay Palm Beach, bang Florida.

"Sự cố xảy ra khi một máy bay dân sự bị mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu tại Palm Beach. Chiếc máy bay này đã vi phạm khu vực hạn chế bay tạm thời, nhưng sau đó đã được tiêm kích F-16 hộ tống rời khỏi đây một cách an toàn. Việc bắn pháo sáng là để thu hút sự chú ý của máy bay dân sự, được triển khai theo đúng quy trình và không gây nguy hiểm cho người dân ở dưới mặt đất", thông báo của NORAD cho biết.

Tiêm kích F-16 của quân đội Mỹ. Ảnh: Anadolu

Vào thời điểm xảy ra sự việc, Tổng thống Donald Trump đang có mặt tại câu lạc bộ golf ở Mar-a-Lago. Cũng theo Nhà Trắng và cơ quan mật vụ, vụ việc nói trên không gây ảnh hưởng tới chuyến bay của chuyên cơ Không lực Một sau đó vài giờ.

Theo truyền thông Mỹ, vùng trời ở phía trên khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump được quy định là vùng cấm bay thường xuyên. Khu vực này sẽ được mở rộng ra bán kính 55km khi nhà lãnh đạo Mỹ có mặt tại dinh thự.

Kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm ngoái, NORAD đã phải điều tiêm kích để ngăn chặn hàng chục máy bay không tuân thủ yêu cầu của kiểm soát không lưu hoặc có đường bay bất thường ở gần Mar-a-Lago.