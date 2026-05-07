Chiều 7/5, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội, ông Trịnh Quốc Dũng - Phó trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) lý giải về tình trạng ngập úng cục bộ ngày càng nghiêm trọng tại khu vực TP Thủ Đức (cũ).

Theo ông Dũng, ngập sâu sau mưa là hệ quả của nhiều nguyên nhân chồng chéo, cả khách quan lẫn chủ quan. Về tự nhiên, địa hình thấp trũng kiểu "lòng chảo" khiến nhiều khu vực quanh chợ Thủ Đức dễ tích nước khi mưa lớn. Biến đổi khí hậu cũng làm tình trạng này thêm trầm trọng khi tần suất và cường độ các trận mưa ngày càng tăng cao.

Ông Trịnh Quốc Dũng - Phó trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) chia sẻ tại họp báo.

Về hạ tầng, nhiều tuyến đường như Tâm Tâm Xã vẫn chưa có cống thoát nước hoặc chưa kết nối đầy đủ vào mạng lưới thoát nước chung. Quá trình đô thị hóa nhanh làm gia tăng diện tích bề mặt không thấm nước. Rác thải bít kín cửa thu nước, miệng hố ga; tình trạng lấn chiếm kênh rạch, cống thoát nước vẫn còn phổ biến.

Để giải quyết bài toán ngập, đại diện Sở Xây dựng cho biết nhiều dự án đang được triển khai song song. Trong đó, dự án Vệ sinh môi trường thành phố (giai đoạn 2) với hạng mục xây dựng hệ thống thoát nước cấp 2, cấp 3 và thoát nước mưa lưu vực 1 đang thi công.

Bên cạnh đó, công trình nạo vét, cải tạo rạch Cầu Ngang tại TP Thủ Đức (cũ) đã hoàn thành. Hai dự án cải tạo hệ thống thoát nước còn lại đang bám tiến độ: tuyến đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026. Trong khi đó, khu vực chợ Thủ Đức gồm các tuyến Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2026.

Nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu sau cơn mưa đầu mùa, ngày 2/5.

Ngoài ra, hai dự án mới đang được đề xuất nhằm xử lý triệt để hơn tình trạng ngập tại khu vực gồm "Xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây" và "Cải tạo rạch Thủ Đức từ cầu Ngang đến sông Sài Gòn”.

"Đối với việc xây dựng hồ điều tiết khu trung tâm thể dục Linh Tây - được xem là giải pháp trọng tâm giảm ngập cho "lòng chảo" chợ Thủ Đức. Hiện dự án vẫn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. UBND TPHCM đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị chủ trì thực hiện, với mốc dự kiến hoàn thành vào năm 2028", ông Dũng thông tin thêm.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, trước đây công tác quản lý các dự án chống ngập tại khu vực TP Thủ Đức cũ do Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức và UBND TP Thủ Đức đảm trách. Tuy nhiên, từ ngày 29/1, theo Quyết định số 683/QĐ-UBND của UBND TPHCM, đơn vị này đã được hợp nhất, thành lập Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM, trực thuộc Sở Xây dựng. Toàn bộ hệ thống thoát nước trên địa bàn Thủ Đức đã được bàn giao về đơn vị mới này quản lý và vận hành. Các dự án chống ngập được giao cho Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị triển khai thực hiện.