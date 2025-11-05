Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến rạng sáng nay (5/11) trút xuống hầu hết các phường, xã trên địa bàn TPHCM, khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng.

Đến 7h, dù trời đã tạnh, nhiều tuyến phố vẫn ngập cục bộ, gây khó khăn cho giao thông và sinh hoạt của người dân.

Đường Nguyễn Văn Khối (thuộc quận Gò Vấp cũ) nước vẫn tràn lênh láng.

Vào giờ cao điểm, dòng người chen chúc, chậm chạp di chuyển qua các đoạn đường ngập. Người dân sống cạnh đường Nguyễn Văn Khối cho biết, từ khuya hôm qua (4/11) khu vực xảy ra mưa giông lớn kéo dài nhiều giờ gây ngập sâu nửa mét, đến 8h sáng nay vẫn chưa rút.

Anh Trần Minh, cư dân phường An Hội Đông, cho biết anh phải xách giày, men theo vỉa hè đường Nguyễn Văn Khối để về nhà. "Tôi ra công viên Làng Hoa tập thể dục từ 5h. Khi đi qua đoạn đường này, nước vẫn còn ngập rất sâu, nhiều xe mô tô bị chết máy", anh Minh nói.

Một số người phải co gối, cố gắng giữ thăng bằng khi di chuyển qua dòng nước đục ngầu, cuốn theo rác thải.

Có học sinh phải xắn quần, vất vả vượt nước ngập để đến trường.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, chiều và tối nay TPHCM tiếp tục có mưa giông, nhiều khu vực mưa vừa đến mưa to, gây ngập lụt cục bộ, đặc biệt tại các tuyến đường và vùng trũng thấp.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo về đỉnh triều cường tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn (quận 1 cũ) và Nhà Bè, dự kiến đạt mức 1,7-1,75m, cao hơn mức báo động 3.

Đỉnh triều sẽ xuất hiện vào 17h-19h vào ngày 6 và 7/11. Cùng thời điểm này, thành phố có khả năng hứng lượng mưa lên đến 100mm do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kalmaegi, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng.

Trước đó, trong đợt triều cường vào 21-24/10, mực nước tại Phú An từng đạt mức kỷ lục 1,77m, gây ngập lụt trên diện rộng. Nước dâng đã làm vỡ bờ tường chắn tại khu du lịch Bình Quới (quận Bình Thạnh cũ), gây ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân tại bán đảo Thanh Đa.

Nhiều tuyến đường như Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu, Quốc lộ 50 (quận 7 và huyện Bình Chánh cũ) cũng bị ngập kéo dài, gây khó khăn cho giao thông và sinh hoạt của người dân.