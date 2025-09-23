Cụ thể, viên chức, người lao động đang công tác tại Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề, xã Trần Đề, TP Cần Thơ (trước đây là Trung tâm Y tế huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) làm đơn kiến nghị gửi lãnh đạo và các ngành chức năng thành phố đề nghị giải quyết việc chậm chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 05/2023 của Chính phủ.

Đơn phản ánh việc chi trả phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 05 đã được nhiều đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (cũ) thực hiện đầy đủ, tuy nhiên Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Theo đơn kiến nghị tập thể, trong suốt 2 năm qua, đội ngũ y, bác sĩ của trung tâm nhiều lần gửi đơn phản ánh nhưng đến nay vẫn chưa nhận được chế độ phụ cấp ưu đãi nghề và cũng chưa có phản hồi thỏa đáng từ các cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi nhận phản ánh, Sở Y tế TP Cần Thơ đã xác minh, qua đó ghi nhận, chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 05/2023 ngày 15/2/2023 của Chính phủ, được UBND tỉnh Sóc Trăng (cũ) giao kinh phí cho Trung tâm Y tế huyện Trần Đề (cũ) thực hiện chi trả tại quyết định 189 ngày 2/2/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (cũ) với số tiền hơn 10,6 tỷ đồng.

Trong đó, chi trả cho viên chức tại trung tâm y tế hơn 6,5 tỷ đồng (ngân sách nhà nước đảm bảo hơn 2,27 tỷ đồng và nguồn 35% thực hiện cải cách tiền lương tại đơn vị, đảm bảo hơn 4,3 tỷ đồng); viên chức tại trạm y tế xã khoảng 4 tỷ đồng (ngân sách nhà nước đảm bảo 2,8 tỷ và nguồn 35% thực hiện cải cách tiền lương tại đơn vị, đảm bảo hơn 1,17 tỷ đồng).

Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, Trung tâm Y tế Trần Đề đã chi trả hơn 5,16 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cho viên chức của trung tâm và các trạm y tế.

Số tiền còn lại Trung tâm Y tế Trần Đề chưa chi trả là hơn 5,4 tỷ đồng từ nguồn 35% thực hiện cải cách tiền lương cho viên chức của trung tâm và các trạm Y tế.

Sở Y tế TP Cần Thơ khẳng định "nội dung phản ánh của tập thể viên chức Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề còn nợ chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 5/2023 của Chính phủ" có cơ sở. Nguyên nhân do trước đây đơn vị bị hụt nguồn 35% cải cách tiền lương, nên tạm thời chưa chi trả chế độ chính sách cho các viên chức.

Ngoài ra, năm 2025, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Sóc Trăng (cũ) thông qua Nghị quyết cấp kinh phí giải quyết khó khăn cho một số đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự chủ tài chính nhóm 2 và nhóm 3, trong đó có Trung tâm Y tế Khu vực Trần Đề.

Đơn vị nhận dự toán vào những ngày cuối tháng 6, trước thời điểm ngày 1/7/2025 thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính. Do vướng nhiều thủ tục nên Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề không chuyển được kinh phí nêu trên để chi trả các chế độ chính sách cho viên chức của trung tâm và trạm y tế.

Sở Y tế TP Cần Thơ xác định trách nhiệm này thuộc về Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề.

“Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề là chính sách của Nhà nước đối với nhân viên y tế trong 2 năm (năm 2022 và năm 2023), do đó phải đảm bảo việc chi trả đầy đủ cho nhân viên y tế. Sở Y tế đang tích cực phối hợp với các sở, ngành có liên quan để khắc phục trong thời gian sớm nhất”, Sở Y tế TP Cần Thơ khẳng định.