Sở Y tế TPHCM vừa yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) khẩn trương báo cáo, đồng thời tổ chức họp hội đồng chuyên môn để làm rõ vụ việc một người bệnh tử vong sau khi khám, điều trị tại bệnh viện.
Ngày 8/6, Sở Y tế TPHCM cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến trường hợp một người bệnh tử vong trong quá trình khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.
Ngay sau đó, Sở Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khẩn trương báo cáo toàn bộ vụ việc, bao gồm quá trình tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, theo dõi, chỉ định cận lâm sàng, hội chẩn, phẫu thuật, điều trị và chăm sóc người bệnh.
Sở Y tế cũng yêu cầu bệnh viện tổ chức họp hội đồng chuyên môn theo đúng quy định với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các bệnh viện tuyến cuối của thành phố nhằm đánh giá khách quan, toàn diện về vụ việc.
Theo Sở Y tế TPHCM, kết luận của hội đồng chuyên môn phải làm rõ các nhận định chuyên môn, xác định nguyên nhân và trách nhiệm liên quan (nếu có), đồng thời báo cáo về Sở Y tế trước ngày 10/6.
Cũng trong ngày 8/6, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra để rà soát, đánh giá toàn diện việc tuân thủ quy trình tiếp nhận, khám bệnh, chẩn đoán, xử trí, điều trị và chăm sóc người bệnh tại bệnh viện này.
Đồng thời đối chiếu với các quy định chuyên môn hiện hành nhằm làm rõ các nội dung phản ánh, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan (nếu có) và xử lý theo đúng quy định.
Sở Y tế TPHCM khẳng định sẽ xem xét vụ việc một cách khách quan, thận trọng, đúng quy định pháp luật, trên tinh thần minh bạch, cầu thị và đặt quyền lợi, sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu.
Đồng thời, yêu cầu Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa tiếp tục quan tâm, chia sẻ, động viên và phối hợp chặt chẽ với gia đình người bệnh trong quá trình giải quyết vụ việc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip phản ánh vụ việc “người đàn ông tử vong bất thường” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Theo con gái của nạn nhân, đêm 5/6, cha chị bị đau bụng dữ dội và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán sỏi thận giai đoạn 1.
Tuy nhiên, sau một đêm nằm viện, cơn đau không thuyên giảm mà ngày càng nặng. Gia đình nhiều lần đề nghị thăm khám nhưng đến sáng hôm sau mới được chụp X-quang, CT. Kết quả xác định bệnh nhân bị thủng ruột, cần phẫu thuật khẩn cấp. Dù vậy, bệnh nhân tiếp tục phải chờ thêm 4-5 giờ mới được đưa vào mổ. Sau đó, gia đình nhận tin bệnh nhân không qua khỏi.
Thông tin nam sinh bị tai nạn giao thông nhưng không được cấp cứu kịp thời dẫn đến tử vong tại Bệnh viện Bà Rịa lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Bệnh viện đang họp hội đồng chuyên môn, làm rõ quá trình tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân.
Về thông tin “nam sinh bị tai nạn nhưng không được cấp cứu kịp thời, sau đó tử vong”, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khẳng định đây là thông tin không chính xác và cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra nguồn phát tán thông tin gây hiểu lầm.