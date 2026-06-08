Ngày 8/6, Sở Y tế TPHCM cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến trường hợp một người bệnh tử vong trong quá trình khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Ngay sau đó, Sở Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khẩn trương báo cáo toàn bộ vụ việc, bao gồm quá trình tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, theo dõi, chỉ định cận lâm sàng, hội chẩn, phẫu thuật, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Sở Y tế cũng yêu cầu bệnh viện tổ chức họp hội đồng chuyên môn theo đúng quy định với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các bệnh viện tuyến cuối của thành phố nhằm đánh giá khách quan, toàn diện về vụ việc.

Theo Sở Y tế TPHCM, kết luận của hội đồng chuyên môn phải làm rõ các nhận định chuyên môn, xác định nguyên nhân và trách nhiệm liên quan (nếu có), đồng thời báo cáo về Sở Y tế trước ngày 10/6.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ảnh: Quang Hưng

Cũng trong ngày 8/6, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra để rà soát, đánh giá toàn diện việc tuân thủ quy trình tiếp nhận, khám bệnh, chẩn đoán, xử trí, điều trị và chăm sóc người bệnh tại bệnh viện này.

Đồng thời đối chiếu với các quy định chuyên môn hiện hành nhằm làm rõ các nội dung phản ánh, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan (nếu có) và xử lý theo đúng quy định.

Sở Y tế TPHCM khẳng định sẽ xem xét vụ việc một cách khách quan, thận trọng, đúng quy định pháp luật, trên tinh thần minh bạch, cầu thị và đặt quyền lợi, sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu.

Đồng thời, yêu cầu Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa tiếp tục quan tâm, chia sẻ, động viên và phối hợp chặt chẽ với gia đình người bệnh trong quá trình giải quyết vụ việc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc.