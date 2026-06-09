Để phục vụ công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân một bệnh nhân tử vong trong quá trình điều trị, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa phải cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan cho cơ quan công an.
Ngày 9/6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã có văn bản gửi Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc ông N.V.T.C. (56 tuổi, trú xã Phước Hải, TPHCM) tử vong sau thời gian điều trị tại bệnh viện.
Trước đó, ông C. vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa ngày 5/6 và tử vong ngày 6/6.
Cơ quan điều tra yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cung cấp bản sao hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, gồm phiếu tiếp nhận, hồ sơ khám bệnh, cấp cứu, tờ điều trị, phiếu theo dõi diễn biến bệnh, phiếu chăm sóc người bệnh, hồ sơ phẫu thuật, thủ thuật, giấy báo tử và các tài liệu liên quan khác.
Ngoài ra, cơ quan điều tra đề nghị cung cấp toàn bộ kết quả cận lâm sàng như xét nghiệm huyết học, sinh hóa, vi sinh, điện tim, siêu âm, X-quang, CT, MRI (nếu có)... Danh sách bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia tiếp nhận, khám chữa bệnh và điều trị cho bệnh nhân cũng được yêu cầu cung cấp để phục vụ quá trình xác minh.
Bên cạnh đó, bệnh viện được đề nghị bảo quản nguyên trạng hồ sơ bệnh án gốc, dữ liệu điện tử, hình ảnh cận lâm sàng, dữ liệu camera giám sát, dữ liệu monitor theo dõi người bệnh và các tài liệu liên quan đến quá trình tiếp nhận, điều trị bệnh nhân.
Liên quan đến vụ việc trên, hôm qua (8/6), Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khẩn trương báo cáo, tổ chức họp hội đồng chuyên môn để làm rõ vụ việc bệnh nhân tử vong sau khi khám, điều trị tại bệnh viện.
Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra để rà soát, đánh giá việc tuân thủ quy trình tiếp nhận, khám bệnh, chẩn đoán, xử trí, điều trị và chăm sóc người bệnh tại bệnh viện này.
Sở Y tế TPHCM khẳng định sẽ xem xét vụ việc một cách khách quan, thận trọng, đúng quy định trên tinh thần minh bạch, cầu thị và đặt quyền lợi, sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip phản ánh vụ việc “người đàn ông tử vong bất thường” tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Theo con gái của người bệnh, đêm 5/6, cha chị là ông N.V.T.C bị đau bụng dữ dội và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán ông C. có sỏi thận giai đoạn 1.
Tuy nhiên, sau một đêm nằm viện, cơn đau của người bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng. Gia đình nhiều lần đề nghị nhân viên y tế thăm khám cho bệnh nhân nhưng đến sáng hôm sau ông C. mới được chụp X-quang, CT.
Kết quả xác định ông bị thủng ruột, cần phẫu thuật khẩn cấp. Dù vậy, ông tiếp tục phải chờ thêm 4-5 giờ mới được đưa vào mổ. Sau đó, gia đình nhận tin bệnh nhân không qua khỏi.
Sở Y tế TPHCM vừa yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) khẩn trương báo cáo, đồng thời tổ chức họp hội đồng chuyên môn để làm rõ vụ việc một người bệnh tử vong sau khi khám, điều trị tại bệnh viện.
Thông tin nam sinh bị tai nạn giao thông nhưng không được cấp cứu kịp thời dẫn đến tử vong tại Bệnh viện Bà Rịa lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Bệnh viện đang họp hội đồng chuyên môn, làm rõ quá trình tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân.