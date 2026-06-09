Ngày 9/6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã có văn bản gửi Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc ông N.V.T.C. (56 tuổi, trú xã Phước Hải, TPHCM) tử vong sau thời gian điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, ông C. vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa ngày 5/6 và tử vong ngày 6/6.

Cơ quan điều tra yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cung cấp bản sao hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, gồm phiếu tiếp nhận, hồ sơ khám bệnh, cấp cứu, tờ điều trị, phiếu theo dõi diễn biến bệnh, phiếu chăm sóc người bệnh, hồ sơ phẫu thuật, thủ thuật, giấy báo tử và các tài liệu liên quan khác.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa được yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc bệnh nhân tử vong. Ảnh: Quang Hưng

Ngoài ra, cơ quan điều tra đề nghị cung cấp toàn bộ kết quả cận lâm sàng như xét nghiệm huyết học, sinh hóa, vi sinh, điện tim, siêu âm, X-quang, CT, MRI (nếu có)... Danh sách bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia tiếp nhận, khám chữa bệnh và điều trị cho bệnh nhân cũng được yêu cầu cung cấp để phục vụ quá trình xác minh.

Bên cạnh đó, bệnh viện được đề nghị bảo quản nguyên trạng hồ sơ bệnh án gốc, dữ liệu điện tử, hình ảnh cận lâm sàng, dữ liệu camera giám sát, dữ liệu monitor theo dõi người bệnh và các tài liệu liên quan đến quá trình tiếp nhận, điều trị bệnh nhân.

Liên quan đến vụ việc trên, hôm qua (8/6), Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khẩn trương báo cáo, tổ chức họp hội đồng chuyên môn để làm rõ vụ việc bệnh nhân tử vong sau khi khám, điều trị tại bệnh viện.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra để rà soát, đánh giá việc tuân thủ quy trình tiếp nhận, khám bệnh, chẩn đoán, xử trí, điều trị và chăm sóc người bệnh tại bệnh viện này.

Sở Y tế TPHCM khẳng định sẽ xem xét vụ việc một cách khách quan, thận trọng, đúng quy định trên tinh thần minh bạch, cầu thị và đặt quyền lợi, sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu.