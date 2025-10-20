Kiểm tra toàn diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Liên quan đến những thông tin gây xôn xao dư luận về quy trình cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, Sở Y tế TPHCM đã có động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh và làm rõ các vấn đề.

Cụ thể, Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Đoàn kiểm tra do Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hồng Chương làm trưởng đoàn, với sự tham gia của các phòng nghiệp vụ và các bác sĩ chuyên môn.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ảnh: Website bệnh viện.

Theo quyết định, đoàn kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra nội dung liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ; kiểm tra nội dung liên quan đến công tác tài chính kế toán, đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế, xây dựng, sửa chữa cơ bản; kiểm tra nội dung liên quan đến công tác chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, đoàn cũng kiểm tra nội dung liên quan đến công tác dược; công tác đăng ký nhân sự hành nghề; kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; việc thực hiện các kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ báo cáo kết quả kiểm tra cho Giám đốc Sở Y tế, tham mưu, đề xuất các biện pháp xử lý chấn chỉnh những vi phạm, hạn chế trong quá trình kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Thời kỳ kiểm tra được xác định từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/9/2025. Các vụ việc phát sinh trước hoặc sau thời kỳ này nếu liên quan đến nội dung kiểm tra và xét thấy cần thiết, đoàn kiểm tra vẫn sẽ làm rõ để có kết luận chính xác.

Thời hạn kiểm tra chính thức là 30 ngày, tính từ ngày công bố quyết định kiểm tra (không kể ngày nghỉ, ngày lễ).

Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, mà còn phải báo cáo kết quả cho Giám đốc Sở Y tế, đồng thời tham mưu, đề xuất các biện pháp xử lý, chấn chỉnh những vi phạm, hạn chế đã phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Bệnh viện nói gì về vụ nam sinh tử vong?

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết chia sẻ về trường hợp em Q.T. (19 tuổi, sinh viên năm nhất đang theo học một trường Đại học tại TPHCM) bị tai nạn và được cho là không được cấp cứu kịp thời dẫn đến tử vong. Vụ việc đang được dư luận quan tâm, Sở Y tế TPHCM cũng yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa báo cáo về vụ việc để xử lý theo quy định.

Bệnh viện khẳng định, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, chỉ định thực hiện cận lâm sàng và cho y lệnh điều trị theo đúng quy trình chuyên môn. Bệnh nhân sau đó đã được chuyển lên Khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc.

Tuy nhiên, đến 5h ngày 13/10, tình trạng người bệnh xấu đi, bác sĩ đánh giá người bệnh hôn mê sâu (GCS: E1VtM1), không bắt được Mạch cảnh, HA: 0/0, Monitor và ECG đều đẳng điện. Đồng tử hai bên giãn 6 mm, không có phản xạ ánh sáng.

Người bệnh được kết luận tử vong và bệnh viện đã làm thủ tục chuyển nhà đại thể theo quy định do không có thân nhân.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc bệnh viện đã tổ chức cuộc họp khẩn với các khoa, phòng liên quan để xác minh, rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận và điều trị người bệnh.

Kết quả kiểm tra nội bộ ban đầu cho thấy, các thông tin đăng tải trên trang Facebook liên quan đến vụ việc là chưa chính xác, gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

Hiện tại, bệnh viện đang tiếp tục thực hiện họp Hội đồng Chuyên môn để xác định chính xác nguyên nhân tử vong, đồng thời rà soát lại tất cả các quy trình tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh theo chỉ đạo của Sở Y tế TPHCM.