Ngày 23/1, Sở Y tế TPHCM công bố kết quả hoạt động sau 1 tháng chính thức vận hành Hệ thống tiếp nhận, phân loại và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân.

Theo đó, từ ngày 22/12/2025 đến 21/1/2026, hệ thống đã tiếp nhận và xử lý 174 phản ánh từ người dân qua các kênh như ứng dụng "Y tế trực tuyến", tổng đài 1022, đường dây nóng và Cổng Dịch vụ công.

Thủ tục hành chính dẫn đầu về số lượng phản ánh

Phản ánh về thủ tục hành chính và cấp phép chiếm tỷ lệ cao nhất với 61 trường hợp (35,1%), chủ yếu liên quan việc chậm tiếp nhận hồ sơ hoặc chưa cập nhật kịp thời trạng thái xử lý. Nguyên nhân được xác định do giai đoạn chuyển tiếp sang mô hình một cửa tập trung từ ngày 27/12/2025, phát sinh một số vướng mắc về kỹ thuật và quy trình.

Tuy nhiên, so với tổng số 7.240 hồ sơ được tiếp nhận trong tháng, số phản ánh chỉ chiếm khoảng 0,7%. Sở Y tế đã khẩn trương rà soát, tháo gỡ vướng mắc và tăng cường phối hợp xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng.

Sở Y tế TPHCM công bố bố kết quả hoạt động của Hệ thống tiếp nhận phản ánh từ người dân. Ảnh: SYT

Quyết liệt xử lý vi phạm tại cơ sở y tế tư nhân

Đáng chú ý, hệ thống ghi nhận 29 phản ánh (16,7%) liên quan hành vi vi phạm pháp luật tại các phòng khám tư nhân và cơ sở thẩm mỹ, bao gồm cả tình trạng "vẽ bệnh, moi tiền". Theo đánh giá của Sở Y tế, một số vi phạm có tính chất lặp lại với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe người dân.

Xác định đây là vấn đề cần tập trung chấn chỉnh, Sở Y tế đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bao gồm đình chỉ hoạt động, thu hồi hoặc tước quyền sử dụng giấy phép hành nghề. Đồng thời, ngành y tế phối hợp chặt chẽ với công an để kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Chấn chỉnh thái độ phục vụ và quy trình khám chữa bệnh

Về thái độ phục vụ, hệ thống ghi nhận 16 phản ánh (9,2%). Phân tích cho thấy các ý kiến này chủ yếu phát sinh từ việc cung cấp thông tin, tư vấn chưa đầy đủ hoặc chưa kịp thời, chứ không phải tình trạng thiếu trách nhiệm hay vi phạm y đức.

Sở Y tế đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị nâng cao chất lượng giao tiếp, bảo đảm giải thích rõ ràng, kịp thời cho người bệnh trong suốt quá trình khám chữa bệnh.

Ngoài ra, có 23 phản ánh (13,2%) liên quan quy trình khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế, 10 phản ánh (5,7%) về chất lượng chuyên môn và 35 phản ánh (20,1%) về các vấn đề khác.

Sở Y tế TPHCM. Ảnh: Phước Sáng

Theo Sở Y tế TPHCM, hệ thống tiếp nhận phản ánh từ người dân đã vận hành ổn định với dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, bước đầu phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ Tổ công tác đặc biệt theo dõi, giám sát và đôn đốc xử lý phản ánh.

Thời gian tới, hệ thống sẽ được tối ưu hóa, kết nối liên thông với các bệnh viện và cơ sở y tế, đồng thời xem kết quả xử lý phản ánh là tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị.

Loạt phòng khám, cơ sở nha khoa tại TPHCM bị xử phạt nặng Sở Y tế TPHCM xử phạt hàng loạt cơ sở, cá nhân vi phạm trong khám, chữa bệnh, với tổng mức phạt hàng trăm triệu đồng. Hộ kinh doanh The Sen SG (186-186A Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc) bị phạt 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng do khám chữa bệnh và quảng cáo dịch vụ khi không có giấy phép. Cơ sở phải tháo gỡ toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm. Hộ kinh doanh Sonia Trần Lợi (59 Ngô Thời Nhiệm, phường Xuân Hòa) cũng bị phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 18 tháng và buộc tháo gỡ quảng cáo với lý do tương tự. Chi nhánh Công ty TNHH Y tế Việt Mỹ Quốc tế Royal (1C Phổ Quang, phường Tân Hòa) bị phạt 82 triệu đồng do khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn và lập hồ sơ bệnh án không đúng quy định. Cơ sở bị tước giấy phép hoạt động 2 tháng và tước chứng chỉ hành nghề người chịu trách nhiệm chuyên môn 1 tháng. Mức phạt cao nhất 183 triệu đồng thuộc về Chi nhánh Công ty Cổ phần Nha khoa Thế giới Nụ cười (92 Trần Phú, phường Thủ Dầu Một) do không đăng ký hành nghề, khám chữa bệnh vượt phạm vi, sử dụng người không có chứng chỉ và quảng cáo vượt nội dung cho phép. Cơ sở bị tước giấy phép hoạt động 3 tháng, tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng và buộc tháo gỡ toàn bộ quảng cáo vi phạm.