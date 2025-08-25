Ngày 25/8, Sở Y tế TPHCM cho biết cơ quan chức năng vừa tiến hành kiểm tra đột xuất phòng khám đa khoa Hoàn Cầu (số 80-82 Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn) do nhận được phản ánh từ người dân qua đường dây nóng.

Theo phản ánh, phòng khám ban đầu tư vấn dịch vụ hút thai với chi phí thấp để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thủ thuật, bệnh nhân cảm thấy đau và được yêu cầu phải chuyển sang gói dịch vụ cao cấp với chi phí lên tới 29,8 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra phát hiện phòng khám cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn, cụ thể là thực hiện phá thai 7 tuần 5 ngày. Ngoài ra, cơ sở này còn vi phạm quy định về quảng cáo y tế.

Đáng chú ý, theo tường trình của bác sĩ N.T.N - người trực tiếp thực hiện thủ thuật phá thai bằng hút chân không, bác sĩ này đã sử dụng thuốc Seduxen tiền mê cho bệnh nhân nhưng không ghi chép trong hồ sơ bệnh án. Đơn thuốc trong hồ sơ cũng không tương đồng với thông tin bệnh nhân cung cấp cho cơ quan kiểm tra.

Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu. Ảnh: Sở Y tế TPHCM

Đặc biệt nghiêm trọng, bác sĩ N. được phát hiện sở hữu hai chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Sản - Kế hoạch hóa gia đình, do Sở Y tế Hải Phòng cấp ngày 15/10/2013 và Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 12/4/2019.

Tuy nhiên, trước đó, ngày 16/6/2023, Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra và đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật đối với bác sĩ N. vì thực hiện khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi hoạt động chuyên môn. Đến tháng 10/2023, bác sĩ này tiếp tục sử dụng chứng chỉ do Sở Y tế Hải Phòng cấp để thực hiện phá thai 21 tuần 6 ngày tại một phòng khám ở tỉnh Bình Dương cũ.

Theo Sở Y tế TPHCM, Phòng khám Hoàn Cầu là một trong những cơ sở y tế nằm trong "danh sách đen" của Phòng Kiểm tra - Pháp chế thuộc Sở Y tế vì đã nhiều lần vi phạm, không tuân thủ các quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, sức khỏe và an toàn của người bệnh.

Hiện Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế tiếp tục mời công ty, bác sĩ N. và các cá nhân liên quan để làm rõ các nội dung vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Sở Y tế TPHCM khuyến cáo người dân nên tìm hiểu kỹ về chất lượng các phòng khám trước khi quyết định khám chữa bệnh bằng cách truy cập Cổng tra cứu hành nghề Y Dược TPHCM. Người dân không nên vội vàng chi trả thêm các khoản phí bất thường khi phòng khám yêu cầu. Khi nghi ngờ bị "vẽ bệnh, moi tiền", hãy gọi ngay đường dây nóng Sở Y tế TPHCM: 0967.771.010 và 0989.401.155.

Sở Y tế cũng kiến nghị Bộ Y tế sớm triển khai ứng dụng quản lý nhân sự hành nghề trên phạm vi cả nước, giúp tránh tình trạng người hành nghề được cấp nhiều chứng chỉ, đăng ký hành nghề tại nhiều tỉnh/thành cùng thời gian.