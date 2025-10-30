Ngày 29/10 (theo giờ địa phương), tại thủ đô London, Vương quốc Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Anh David Lammy trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Anh.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chúc mừng ông David Lammy được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Anh và bày tỏ cảm ơn Phó Thủ tướng đã luôn dành quan tâm, thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

Tổng Bí thư thông báo đã có các cuộc hội đàm và hội kiến với Thủ tướng Anh, lãnh đạo Quốc hội Anh để thảo luận về các phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Phó Thủ tướng Anh David Lammy. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, Phó Thủ tướng David Lammy là lãnh đạo đầu tiên của Anh mà Tổng Bí thư gặp sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện và đề nghị ngay sau chuyến thăm, Chính phủ hai bên xây dựng Kế hoạch hành động, nhanh chóng củng cố các cơ chế hợp tác hiện có và thiết lập mới các cơ chế cần thiết, để đẩy mạnh hợp tác, tăng cường tin cậy chính trị, sớm đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt mục tiêu 15 tỷ USD, tìm kiếm và thực hiện một số dự án hải đăng, tiêu biểu đúng với tầm mức quan hệ song phương tốt đẹp.

Phó Thủ tướng David Lammy nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện là thời khắc lịch sử và khẳng định hai dân tộc có truyền thống quan hệ hữu nghị lâu đời, có tiềm năng to lớn để tiếp tục phát triển quan hệ mạnh mẽ hơn nữa.

Phó Thủ tướng Anh mong muốn lĩnh vực hợp tác ưu tiên của hai bên trong thời gian tới là kinh tế-thương mại, quốc phòng-an ninh, năng lượng, đổi mới sáng tạo, hàng không, an ninh an toàn hàng hải. Phó Thủ tướng David Lammy khẳng định ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi đối với việc cấp thị thực cho lao động tay nghề cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn lãnh đạo Chính phủ Anh sớm thăm Việt Nam để tăng cường trao đổi, thúc đẩy hợp tác. Tổng Bí thư chuyển lời mời Phó Thủ tướng sang thăm Việt Nam trong thời gian tới. Phó Thủ tướng David Lammy vui vẻ nhận lời sớm thăm Việt Nam.

Trước cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó Thủ tướng đã gặp Ban lãnh đạo Mạng lưới Hữu nghị Việt Nam - Anh do ông Mark Kent, nguyên Đại sứ Anh tại Việt Nam làm Chủ tịch.

Mạng lưới Hữu nghị Việt Nam - Anh, được thành lập năm 2013, là tập hợp các tổ chức và cá nhân tại Vương quốc Anh quan tâm đến Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, giáo dục, giao lưu, văn hóa…, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa người dân và các cơ quan, tổ chức của hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Nhóm Nghị sỹ liên đảng Quốc hội Anh hữu nghị với Việt Nam

Ngày 29/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Nhóm Nghị sỹ liên đảng Quốc hội Anh hữu nghị với Việt Nam (APPG).

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự đóng góp tích cực của Nhóm Nghị sỹ APPG cho sự phát triển quan hệ Việt Nam - Anh trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Nhóm nghị sỹ liên đảng ủng hộ Việt Nam tại Quốc hội Anh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhấn mạnh Việt Nam và Anh luôn chú trọng hợp tác toàn diện, ở kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân, Tổng Bí thư cho rằng những kết quả tốt đẹp trong phát triển quan hệ giữa hai nước không thể không kể đến sự hỗ trợ và tình cảm của những người bạn Anh, đặc biệt là Nhóm Nghị sỹ APPG và việc kết hợp các nhân tố sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác về chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư... phát triển mạnh mẽ hơn.

Các nghị sỹ nhóm APPG bày tỏ tình cảm yêu quý, gắn bó với Việt Nam và cho biết đã thăm Việt Nam trong các giai đoạn khác nhau và nhận xét Việt Nam đã phát triển và đổi thay rất nhanh chóng trong những năm gần đây.

Ủng hộ và mong muốn quan hệ Việt Nam và Anh ngày càng phát triển, các nghị sỹ khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ hai nước, đưa hợp tác hai nước sang một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc và toàn diện hơn. Các nghị sỹ cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Anh tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tại cuộc gặp, các nghị sỹ bày tỏ ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Oxford, trong đó có đưa ra tầm nhìn phát triển quan hệ Việt Nam - Anh trong thời gian tới.

Trả lời quan tâm của các nghị sỹ nhóm APPG về ưu tiên trong phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 4 ưu tiên, đó là đẩy mạnh hợp tác thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, đóng góp tích cực cho sự phát triển và thịnh vượng của mỗi nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư đề xuất với Nhóm Nghị sỹ liên đảng Quốc hội Anh hữu nghị với Việt Nam tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, thúc đẩy các hoạt động trao đổi văn hóa, giáo dục, khoa học, kết nối doanh nghiệp giữa hai nước; thúc đẩy các hoạt động trao đổi, hội thảo chuyên đề trong lĩnh vực lập pháp giữa các ủy ban chuyên môn của hai Quốc hội, nhất là về phát triển thị trường tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Theo TTXVN