Tổng Bí thư Tô Lâm chân thành cảm ơn những tình cảm đặc biệt của Công tước và phu nhân cùng Hoàng gia Anh dành cho Việt Nam, cho cá nhân Tổng Bí thư và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Hai nước Việt Nam - Anh đã có mối quan hệ lâu dài với tình cảm ngày càng gắn bó.

Tổng Bí thư cho biết trong chuyến thăm theo lời mời của Thủ tướng Keir Starmer, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng nhằm thống nhất nâng quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, ở mức độ tin cậy cao nhất. Tổng Bí thư vui mừng vì chủ trương này được Công tước và Hoàng gia Anh rất ủng hộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tiếp Công tước xứ Richmond Charles Gordon-Lennox và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Công tước Charles Henry Gordon-Lennox vui mừng chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm chính thức Anh.

Công tước cũng bày tỏ vui mừng vì quan hệ hợp tác hai nước đã phát triển rất tốt đẹp và trong chuyến thăm lần này, hai bên nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, mở rộng hợp tác các lĩnh vực.

Tổng Bí thư chia sẻ đã có một số dịp đến thăm nước Anh và rất ấn tượng trước thiên nhiên tươi đẹp hòa quyện với kiến trúc cổ kính.

Tổng Bí thư đánh giá cao sự toàn tâm, toàn ý của Công tước và phu nhân đối với các hoạt động bảo tồn kiến trúc, cảnh quan lịch sử Dinh thự Goodwood, di sản văn hóa đặc sắc đã được gìn giữ qua nhiều đời và phát triển nơi đây thành trung tâm văn hóa - thể thao - nghệ thuật mang tầm quốc tế.

Việt Nam cũng rất coi trọng và nỗ lực gìn giữ, phát huy các di sản văn hóa truyền thống, coi đây là nguồn nội lực, sức mạnh của dân tộc và tin tưởng rằng hai nước với nền văn hóa phong phú, lâu đời có thể mở rộng hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Những hoạt động hợp tác, giao lưu này sẽ góp phần làm phong phú, sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Anh.

Công tước Charles Henry Gordon-Lennox cho biết, mặc dù chưa có dịp sang thăm Việt Nam nhưng ông đã xem và nghe nhiều điều tốt đẹp về Việt Nam. Ông mong muốn sớm có dịp sang thăm Việt Nam để chứng kiến sự phát triển rất năng động cũng như chiêm ngưỡng những vẻ đẹp, văn hoá truyền thống của đất nước Việt Nam.

Công tước bày tỏ hy vọng sớm có dịp được mời Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đến thăm Dinh thự Goodwood.

Hai phu nhân cùng chia sẻ sự quan tâm về nghệ thuật, về việc bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc và cho rằng nghệ thuật, văn hóa, thể thao chính là nhịp cầu giúp con người xích lại gần nhau để mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác.

Hai phu nhân cũng bày tỏ sự quan tâm tới vấn đề chăm sóc và giáo dục trẻ em. Điều này cũng chính là chuẩn bị cho tương lai với những thế hệ công dân hữu ích.

Phu nhân Ngô Phương Ly khẳng định mong muốn có dịp trao đổi về các hoạt động chăm sóc trẻ em và học tập kinh nghiệm từ phu nhân ngài Công tước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Công tước Charles Henry Gordon-Lennox và phu nhân sớm thu xếp sang thăm Việt Nam để có dịp trao đổi nhiều hơn về các lĩnh vực hợp tác, nhất là giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh

Trưa 29/10, tại thủ đô London, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh Robert Griffiths.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết chuyến thăm nhằm góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hai nước. Việt Nam mong muốn tham khảo những kinh nghiệm của Anh để phục vụ việc xây dựng các chủ trương, định hướng lớn phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh Robert Griffiths khẳng định Đảng Cộng sản Anh luôn ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Anh; mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác và đoàn kết giữa hai Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh Robert Griffiths. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Anh và mong muốn hai bên phát huy những thành tựu hợp tác đã đạt được, tiếp tục thúc đẩy đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, nhằm đưa hợp tác hai nước lên tầm cao mới.

Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên xem xét khả năng triển khai các hoạt động trao đổi lý luận, chia sẻ thông tin về tình hình và quan điểm của mỗi Đảng đối với các vấn đề khu vực, thế giới.

Hai bên phối hợp chặt chẽ, truyền tải thông tin về tình hình và các thông điệp đối ngoại của Việt Nam đến đảng viên Đảng Cộng sản Anh và nhân dân Anh để tạo ra sự hiểu biết, quan tâm tích cực ủng hộ Việt Nam và ủng hộ quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn Đảng Cộng sản Anh hỗ trợ, phối hợp rà soát, sưu tầm những dấu tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động tại Anh, kể cả những tư liệu về việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh Robert Griffiths thông tin về hoạt động phối hợp tích cực của Đảng Cộng sản Anh và Hội hữu nghị Anh - Việt Nam.