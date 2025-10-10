Trong bối cảnh bão Matmo (số 11) và hoàn lưu bão gây mưa lũ nghiêm trọng tại các tỉnh miền Bắc như Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Lạng Sơn, cộng đồng nghệ sĩ Việt Nam tiếp tục thể hiện tinh thần tương thân tương ái với hàng loạt khoản đóng góp thiết thực.

Dẫn đầu làn sóng ủng hộ mới nhất là ca sĩ Hòa Minzy với 500 triệu đồng dành riêng cho quê nhà Bắc Ninh. Nữ ca sĩ xúc động chia sẻ mong bà con tỉnh nhà luôn được an toàn và sớm trở lại cuộc sống thường nhật, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các lực lượng chức năng và bộ đội đã hỗ trợ tỉnh vượt qua ngập lụt nghiêm trọng tại các khu vực ven sông Cầu. Trước đó, cô đã gửi đến người dân Cao Bằng, Thái Nguyên mỗi tỉnh 100 triệu đồng.

Hòa Minzy, Sơn Tùng M-TP, MC Hồng Nhung và MC Mỹ Vân. Ảnh: FBNV

Cùng ngày, Sơn Tùng M-TP cùng công ty M-TP Entertainment đã ủng hộ 1,6 tỷ đồng thông qua Quỹ Tấm lòng Việt hướng tới các tỉnh miền Trung và miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề. Nam ca sĩ viết: "Những trận mưa lũ vừa qua đã cướp đi không chỉ nhà cửa, tài sản mà còn cả sự bình yên vốn có. Tùng cùng tập thể M-TP Entertainment muốn gửi gắm sự đồng hành, dù nhỏ bé, như một lời sẻ chia chân thành, góp phần mang lại niềm tin và sức mạnh để cùng vượt qua giai đoạn thử thách này. Sau cơn mưa chắc chắn trời sẽ sáng, cầu mong bình an sẽ sớm trở lại với mọi nhà".

Dàn nghệ sĩ từ chương trình Anh trai say hi và Em xinh say hi chung tay ủng hộ 1 tỷ đồng, trao tặng qua Hội Phụ nữ Bộ Công an để hỗ trợ người dân vùng lũ. Sự kiện diễn ra trong buổi gặp gỡ với 500 nữ chiến sĩ Công an Nhân dân tại Hà Nội.

MC Hồng Nhung (VTV) gửi 100 triệu đồng tới đồng bào vùng lũ miền Bắc. Cô chia sẻ: "Trên taxi buổi tối về, giọng anh lái xe trầm hẳn: nhìn lũ buồn quá em ạ. Miền Trung vừa gánh, giờ miền Bắc cũng xót xa. Con chẳng thể giúp gì được bà con, không thể đến tận nơi chia sẻ. Xin cùng chung tay mong mọi sự khó khăn cực khổ qua mau, để bà con được an lành".

MC Mỹ Vân cùng học viện và một số cá nhân quyên góp 68,5 triệu đồng, hướng tới mục tiêu 100 triệu đồng trước ngày 12/10. Cô kêu gọi mọi người tiếp tục ủng hộ để người dân các tỉnh bị bão lũ sớm khôi phục và ổn định cuộc sống.

Những khoản ủng hộ này tiếp nối làn sóng từ thiện mạnh mẽ từ cộng đồng nghệ sĩ. Trước đó, khi cơn bão số 10 (Bualoi) tàn phá miền Trung và một phần miền Bắc Việt Nam vào cuối tháng 9/2025, cùng hoàn lưu bão số 11 (Matmo) gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, cộng đồng nghệ sĩ Việt Nam đã nhanh chóng chung tay quyên góp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái.

Hơn 40 nghệ sĩ đã đóng góp tổng cộng hàng tỷ đồng để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả, với Hà Anh Tuấn dẫn đầu với hơn 1,3 tỷ đồng (tương đương 50.000 USD), tiếp theo là Đức Phúc (1,1 tỷ đồng), Mỹ Tâm (700 triệu đồng), Tuấn Hưng (500 triệu đồng), Soobin (520 triệu đồng cùng người hâm mộ), Tùng Dương (1 tỷ đồng cùng bạn bè cho 5 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Thanh Hóa), Hòa Minzy (300 triệu đồng), Ngọc Trinh (300 triệu đồng), Duy Mạnh (300 triệu đồng cùng bạn bè), Hương Giang (100 triệu đồng), Bùi Bích Phương (100 triệu đồng), Phạm Quỳnh Anh (50 triệu đồng), Ninh Dương Story (70 triệu đồng)... cùng nhiều nghệ sĩ cũng tham gia với các khoản đóng góp cá nhân.

VTV đưa tin mưa lũ tại Thái Nguyên: